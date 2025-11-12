మస్కట్లో అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి.. కారణాలపై ఆరా తీస్తున్న పోలీసులు
శ్రీకాకుళం జిల్లా అమదాలవలస మండలం వెదుళ్లవలస గ్రామానికి చెందిన ఒక మహిళ ఒమన్లోని మస్కట్లో అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందింది. ఈ సంఘటన ప్రైవేట్ ఏజెంట్ల సహాయంతో విదేశాల్లో పనిచేస్తున్న మహిళల భద్రతపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. నాగమణిగా గుర్తించబడిన ఆ మహిళ గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా మస్కట్లో పనిచేస్తోంది. ఆమె ఆకస్మిక మరణం గురించి తెలిసి ఆమె కుటుంబం దిగ్భ్రాంతికి గురైంది.
నాగమణి మరణంలో అక్రమంగా ప్రవర్తించారని అనుమానిస్తూ, ఆమె తల్లి సరోజిని ఈ సంఘటన వెనుక ఉన్న ఖచ్చితమైన కారణాలను తెలుసుకోవడానికి వివరణాత్మక దర్యాప్తు నిర్వహించాలని అధికారులను కోరారు.
నాగమణి కుటుంబ సభ్యులు శ్రీకాకుళంలోని సీనియర్ అధికారులను సంప్రదించి మృతదేహాన్ని వీలైనంత త్వరగా తీసుకురావాలని కోరారు. మస్కట్లోని భారత రాయబార కార్యాలయం, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నాగమణి మృతదేహాన్ని ఆమె స్వగ్రామానికి తీసుకురావడానికి అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాయి.