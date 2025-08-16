Nandamuri Balakrishna: ఆర్టీసీ బస్సు డ్రైవర్ అవతారమెత్తిన బాలకృష్ణ (video)
ప్రముఖ నటుడు, హిందూపురం ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ ఆర్టీసీ బస్సు డ్రైవర్ అవతారమెత్తి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. స్త్రీ శక్తి ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా స్వయంగా స్టీరింగ్ పట్టి బస్సు నడిపారు. ఈ పరిణామం శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా హిందూపురంలో శుక్రవారం చోటుచేసుకుంది.
వివరాల్లోకి వెళితే, ఎన్నికల హామీలలో భాగమైన సూపర్ సిక్స్ పథకాలలో ఒకటైన 'స్త్రీ శక్తి'ని ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. మహిళలకు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పించే ఈ పథకాన్ని బాలకృష్ణ తన నియోజకవర్గంలో లాంఛనంగా ప్రారంభించారు.
ఈ కార్యక్రమం కోసం హిందూపురం ఆర్టీసీ బస్ స్టేషన్కు అభిమానుల కోలాహలం మధ్య చేరుకున్న ఆయన, ముందుగా రిబ్బన్ కట్ చేసి పథకానికి శ్రీకారం చుట్టారు.
అనంతరం ఓ బస్సులోకి ఎక్కి, అందులో ప్రయాణిస్తున్న మహిళలతో ముచ్చటించారు. వారి ఆధార్ కార్డులను స్వయంగా పరిశీలించారు. బస్ స్టేషన్ నుంచి పట్టణంలోని చౌడేశ్వరి కాలనీలో ఉన్న తన నివాసం వరకు బస్సును నడుపుకుంటూ వెళ్లారు.