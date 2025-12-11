వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో కీలక పరిణామం.. సునీత ఏం చేశారంటే?
మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో ఒక కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఆయన కుమార్తె సునీత ఈ కేసుపై పూర్తి స్థాయి విచారణ కోరుతూ నాంపల్లి సీబీఐ కోర్టును ఆశ్రయించారు. బుధవారం కోర్టు తన నిర్ణయాన్ని ప్రకటించింది. అసలు నిందితులు తప్పించుకోకుండా నిరోధించడానికి పూర్తి విచారణ అవసరమని సునీత తరపు న్యాయవాదులు తెలిపారు.
ఈ కేసులో అనుబంధ చార్జిషీట్ దాఖలు చేయాలని సీబీఐని ఆదేశించాలని వారు కోర్టును కోరారు. విచారణ కొనసాగితే మరిన్ని సంచలన వివరాలు వెలుగులోకి వస్తాయని కూడా వారు చెప్పారు. విచారణను పొడిగించాల్సిన అవసరం లేదని నిందితుల తరపు న్యాయవాదులు వాదించారు.
ఇరుపక్షాల వాదనలు విన్న తర్వాత, కోర్టు పాక్షిక విచారణకు మాత్రమే అనుమతించింది. ఈ ఆదేశం ప్రధానంగా కేసుతో సంబంధం ఉన్న ఒక కీలక ఫోన్ సంభాషణపై దృష్టి సారించింది. కేసులో ఏ2గా ఉన్న సునీల్ యాదవ్ సోదరుడు కిరణ్, వైఎస్ భాస్కర్ రెడ్డి సోదరుడి కుమారుడు అర్జున్ రెడ్డి మధ్య ఒక ముఖ్యమైన కాల్ జరిగిందని సునీత తరపు న్యాయవాది కోర్టుకు తెలిపారు.
ఈ ఫోన్ సంభాషణలపై విచారణ జరపాలని కోర్టు సీబీఐని ఆదేశించింది. సునీత పూర్తి పునఃవిచారణ కోరినప్పటికీ, కోర్టు ఈ నిర్దిష్ట కాల్పై పరిమిత విచారణకు మాత్రమే అనుమతించింది. ఫోన్ రికార్డులను పరిశీలించిన తర్వాత సీబీఐ విచారణను ముగించే అవకాశం ఉంది.
ఈ హత్య కేసును ఛేదించడానికి అవసరమైన సాక్ష్యాలు ఈ కాల్ ద్వారా వెల్లడి కాకపోతే అది దురదృష్టకరం. కోర్టులో సునీత పట్టుదల చూపకపోయి ఉంటే విచారణ ఎప్పుడో ముగిసి ఉండేది. వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీపై అనుమానాలు ఉన్నందున, టీడీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత విచారణ ఒక కొలిక్కి వస్తుందని చాలా మంది నమ్మారు.
అయినా చెప్పుకోదగ్గ పరిణామం ఏమీ జరగలేదు. 2023 జూన్ 30న, వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో సీబీఐ రెండో చార్జిషీట్ను దాఖలు చేసింది. ఆ తర్వాత విచారణ నిలిచిపోయింది. ఈ కుట్రను వెలికితీయడానికి మరింత విచారణ అవసరమని సీబీఐ కోర్టులకు తెలియజేసినప్పటికీ, రెండేళ్లుగా ఎటువంటి పురోగతి లేదు.