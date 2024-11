నేషనల్ మీడియాలో పవన్ ప్రస్తావన: 70 శాతం పట్టున్న కాంగ్రెస్ స్థానాలను NDA ఖాతాలో వేసాడంటూ...

మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో బిజెపి నేతృత్వంలోని మహాయుతి కూటమి బంపర్ మెజారిటీ సాధించడం వెనుక పవన్ కల్యాణ్ ప్రభావం కూడా వున్నట్లు జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వస్తున్నాయి. పవన్ కల్యాణ్ ప్రచారం చేయడం ద్వారా 70% కాంగ్రెస్ బలమైన స్థానాలను NDA ఖాతాలో పడేట్లు చేసారని చెబుతున్నారు.

దేగులూర్, లాతూర్ సిటీ, భోకర్, బల్లార్‌పూర్, షోలాపూర్ సెంట్రల్, షోలాపూర్ నార్త్, షోలాపూర్ సౌత్ & పూణే ఇక్కడ విదర్భ, ఇతర నియోజకవర్గాల్లో జనసేన చీఫ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ప్రచారం చేసిన ఎఫెక్ట్ స్పష్టంగా కనబడుతోంది. పవన్ ప్రచారం చేసిన ప్రాంతాల్లో భాజపా కూటమి అత్యధిక స్థానాల్లో విజయం దిశగా దూసుకువెళుతోంది. ప్రధానమంత్రి మోదీ అన్నట్లు... పవన్ కల్యాణ్ తుఫాన్ ప్రభంజనం మహారాష్ట్రలో కూడా పనిచేసినట్లు తెలుస్తోంది.

BJP leaders are in a festive mood at the counting Centers and they are expecting massive victory in Maharastra Elections



Pawan Kalyan who gave the edge to NDA with his massive Campaign will be in the limelight at National Media@JanaSenaParty | @PawanKalyan | @BJP4India pic.twitter.com/qLpZ15gBd0