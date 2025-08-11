Praja Rajyam: ప్రజా రాజ్యం, జనసేన పార్టీలను తొలగించిన ఈసీ.. నిజమేనా?
ఎన్నికల వేడి పెరుగుతున్న సమయంలో, కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఓటర్లను గందరగోళపరిచేందుకు అత్యంత చాకచక్యమైన వ్యూహాలను ఉపయోగిస్తాయి. ఉదాహరణకు, రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రముఖ పార్టీల మాదిరిగానే ఒకేలాంటి పేర్లు, పార్టీ చిహ్నాలతో కొత్త పార్టీలు, వ్యక్తులు వస్తున్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో, పార్టీ పేర్ల విషయానికి వస్తే ప్రజా రాజ్యం, జనసేనలకు సమానమైన రెండు పార్టీలు ఉన్నాయి. ఈ రెండు నకిలీ పార్టీల పేర్లు భారతీయ బహు జన ప్రజా రాజ్యం, జై భారత్ జనసేనగా ఇటీవలి వరకు ఉనికిలో ఉన్నాయి.
అయితే, ప్రముఖ రాజకీయ పార్టీలను దగ్గరగా పోలి ఉండే, ఓట్ల మధ్య గందరగోళాన్ని సృష్టించే ఈ నకిలీ పార్టీలపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఎన్నికల కమిషన్ చివరకు నిర్ణయించింది.
ప్రజా రాజ్యం, జనసేన చీలికలు అయిన రెండు నకిలీ పార్టీలను ఈసీ రద్దు చేసింది. ఈసీ ద్వారా నోటిఫై చేయబడి రికార్డుల నుండి తొలగించబడిన 334 రాజకీయ పార్టీలలో ఇవి ఉన్నాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి మొత్తం ఐదు రాజకీయ పార్టీలు, తెలంగాణ నుండి 13 పార్టీలను రికార్డుల నుండి తొలగించారు. 2019 ఎన్నికల తర్వాత ఈ పార్టీలు క్రియాశీలకంగా పనిచేయడం లేదు. అందుకే వాటిని ఈసీ సంస్థ రద్దు చేసింది.
ఇది ఈసీ చేసిన పెద్ద ఆపరేషన్లో ఒక చిన్న భాగం. ఎందుకంటే కమిషన్ దాదాపు 334 పార్టీలను రద్దు చేసింది. రాష్ట్రంలో మొత్తం 2520 క్రియాశీల రాజకీయ పార్టీలు మిగిలి ఉన్నాయి.