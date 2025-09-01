Sudershan Reddy: ఎన్డీఏకు జగన్ మద్దతు.. ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లోనూ ఇదే జరిగిందిగా!

ఒకవైపు వైకాపా చీఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుపై, ఆంధ్రప్రదేశ్లో అధికారంలో ఉన్న ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా విమర్శలు గుప్పించారు. కానీ మరోవైపు, అదే జగన్ కేంద్ర స్థాయిలో ప్రతి సందర్భంలోనూ ఎన్డీఏకు మద్దతు ఇస్తున్నారు. రాబోయే ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల విషయంలో కూడా ఇది కొనసాగింది. ప్రతిపక్ష ఇండియా బ్లాక్ తెలుగు అభ్యర్థి సుదర్శన్ రెడ్డిని నిలబెట్టినప్పటికీ, ఆయన కూడా జగన్ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారే అయినప్పటికీ, వైసీపీ బాస్ ఇప్పటికీ ఎన్డీఏ అభ్యర్థితోనే ముందుకు సాగారు. యాదృచ్ఛికంగా, వారిద్దరూ ఫోన్లో మాట్లాడుకున్నప్పుడు, సుదర్శన్ రెడ్డి వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎన్నికల్లో జగన్కు మద్దతు ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. వైసీపీ ప్రకారం, ఇండియా అలయన్స్ తరపున ఉపరాష్ట్రపతి పదవికి పోటీ చేస్తున్న సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి సుదర్శన్ రెడ్డి ఆదివారం మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్తో ఫోన్లో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికకు మద్దతు ఇవ్వాలని అభ్యర్థించారు. దీనిపై స్పందిస్తూ, ఇండియా అలయన్స్ తన అభ్యర్థిని ప్రకటించడానికి ముందే ఎన్డీఏ తమ అభ్యర్థికి మద్దతు ఇవ్వాలని తనను సంప్రదించిందని వైఎస్ జగన్ గుర్తు చేసుకున్నారు. దానికి అనుగుణంగా వారికి మద్దతు ఇస్తామని తాను ఇప్పటికే మాట ఇచ్చానని వెల్లడించారు. జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి పట్ల తనకు అపారమైన వ్యక్తిగత గౌరవం ఉందని, ఆయన సేవలు దేశానికి ఎంతో అవసరమని ఆయన పేర్కొన్నారు.