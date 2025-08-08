Sunitha, పులివెందులకు వెళ్లేందుకు భద్రత కావాలి: వైఎస్ సునీత
తన తండ్రి వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి జయంతి నాడు పులివెందులకు వెళ్లేందుకు భద్రత కోరుతూ వైఎస్ సునీత ఇటీవల కడప ఎస్పీని కలిశారు. ఆ సమావేశం తర్వాత ఆమె మరోసారి వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డిపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు.
వైకాపా చీఫ్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి పేరు ప్రస్తావించకుండా, ఈ కేసులో తనను, తన భర్తను ఎలా ఇరికించాలని ప్రయత్నాలు జరిగాయని, ఇది తాను చూసిన అత్యంత నీచమైన రాజకీయమని ఆమె ఎత్తి చూపారు. నిందితులు స్వేచ్ఛగా తిరుగుతున్నప్పటికీ, తిరగడానికి తనకు భద్రత అవసరమని ఆమె నిరాశ వ్యక్తం చేశారు.
ఇంతలో, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ మద్దతుదారులు ఆమె వ్యక్తిత్వంపై విమర్శలు గుప్పించారు. 2024 ఎన్నికల్లో టీడీపీకి సహాయం చేశారని, పులివెందుల జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు ముందు ఆమె అకస్మాత్తుగా మీడియా ముందుకు రావడాన్ని ప్రశ్నించారు. ఆమెను వైకాపా నేతలు టీడీపీ ఏజెంట్ అని కూడా పిలుస్తారు.
నిందితులను రక్షించినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా సునీత పనిచేయడం తప్పేమీ కాదని విమర్శకులు అంటున్నారు.