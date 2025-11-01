Telangana Speaker: ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేల వ్యవహారం- సుప్రీంకోర్టు గడువు ముగింపు
ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేల విషయంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం నెమ్మదిగా అడుగులు వేస్తోంది. సుప్రీంకోర్టు అక్టోబర్ 31 గడువు శుక్రవారంతో తుది నిర్ణయం లేకుండా ముగిసింది. స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ ఇప్పటివరకు పది మంది ఎమ్మెల్యేలలో నలుగురిని మాత్రమే ప్రశ్నించారు.
విచారణకు హాజరుకాని వారిపై స్పీకర్ చర్య తీసుకోవచ్చని కోర్టు సూచించింది. బదులుగా, దర్యాప్తు పూర్తి చేయడానికి స్పీకర్ ఇప్పుడు మరో రెండు నెలలు సమయం కోరారు. స్పీకర్ తరపున ఈ పొడిగింపును కోరుతూ అసెంబ్లీ కార్యదర్శి సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు.
బీఆర్ఎస్ టిక్కెట్లపై గెలిచి 2023 ఎన్నికల తర్వాత వెంటనే పార్టీ మారిన పది మంది ఎమ్మెల్యేలను అనర్హులుగా ప్రకటించాలని కోరుతూ బీఆర్ఎస్ గతంలో హైకోర్టును ఆశ్రయించింది.
తరువాత, ఆ పార్టీ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది, విచారణను పూర్తి చేసి మూడు నెలల్లోపు నిర్ణయం తీసుకోవాలని స్పీకర్ను ఆదేశించింది. అక్టోబర్ 31ని గడువుగా నిర్ణయించింది.
ఆ గడువు ముగిసింది. అయినప్పటికీ ఎటువంటి చర్య తీసుకోలేదు. బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ రెండూ ఇప్పుడు ఈ విషయంపై సుప్రీంకోర్టు తదుపరి చర్య కోసం వేచి ఉన్నాయి.