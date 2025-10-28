మంగళవారం, 28 అక్టోబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 28 అక్టోబరు 2025 (10:00 IST)

PV Sindhu: బ్యాడ్మింటన్‌కు బ్రేక్ ఇస్తున్నాను.. కారణం అదే.. పీవీ సింధు

భారత బ్యాడ్మింటన్ స్టార్, మాజీ వరల్డ్ ఛాంపియన్ పీవీ సింధు సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. బ్యాడ్మింటన్‌కు స్వల్ప విరామం తీసుకుంది. పాదం గాయం నుంచి పూర్తిగా కోలుకునేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నానని తెలిపింది. చైనా మాస్టర్స్ సూపర్ 750 టోర్నీ తర్వాత సింధు మళ్లీ కోర్టులోకి అడుగుపెట్టలేదు. ఈ టోర్నీలో సింధు సెమీస్‌కే పరిమితమైంది. సింధు తాజా నిర్ణయంతో అర్కిటెక్ ఒపెన్, డెన్మార్క్ ఒపెన్, ఫ్రెంచ్ ఒపెన్‌కు దూరం కానుంది.
 
ప్రముఖ డాక్టర్ పార్ధివాలాతో పాటు తన టీమ్‌ సూచనలతో ఈ ఏడాదిలో మిగిలిన అన్ని బీడబ్ల్యూఎఫ్ టోర్నీల నుంచి తప్పుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నానని తెలిపింది. యూరోపియన్ టోర్నీకి ముందు అయిన పాదం గాయం నుంచి ఇంకా పూర్తిగా కోలుకోలేదు. 
 
రికవరీ ట్రైనింగ్ ఇప్పటికే మొదలైంది. డాక్టర్ వేన్ లంబార్డ్ పర్యవేక్షణలో నిషా రావత్ సాయం, తన కోచ్ ఇర్వాన్ స్యా గైడెన్స్‌లో కోలుకుంటున్నానని.. తనపై వారికున్న నమ్మకం తన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని రెట్టింపు చేస్తోందని తెలిపింది. 

ప్రియుడుని హత్య చేసి.. మృతదేహంపై వైన్ పోసి నిప్పెట్టిన ప్రియురాలు

ప్రియుడుని హత్య చేసి.. మృతదేహంపై వైన్ పోసి నిప్పెట్టిన ప్రియురాలుదేశ రాజధాని ఢిల్లీ సివిల్ సర్వీస్ అభ్యర్థి అనుమానాస్పద మృతి కేసులో సంచలన విషయం ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ యువకుడి మృతికి అగ్నిప్రమాదం కారణం కాదని, అతడితో సహజీవనం చేస్తున్న యువతే మరో ఇద్దరితో కలిసి హత్యకు పాల్పడినట్టు తేలిది. అతడు అగ్నిప్రమాదంలో చనిపోయినట్టు చిత్రీకరించేందుకు మృతదేహంపై నెయ్యి, నూనె, చల్లి, సిలిండర్ నుంచి గ్యాస్ లీక్ చేసి పేలుడు జరిగేలా చేసినట్టు వెల్లడైంది.

బాలుడు అపహరణ కేసు : మేనత్త కూతురే కిడ్నాపర్

బాలుడు అపహరణ కేసు : మేనత్త కూతురే కిడ్నాపర్డబ్బు కోసం ఓ యువతి కిడ్నాప్ అవతారమెత్తింది. రూ.6 లక్షలు ఇవ్వకుంటే బాలుడుని చంపేస్తానంటూ బెదిరించింది. ఇంతకీ ఇలా బెదిరింపులకు పాల్పడింది ఎవరో కాదు... సొంత మేనత్త కూతురే. తనకు ఆరు లక్షల రూపాయలు ఇవ్వకపోతే బాలుడుని హత్య చేస్తానంటూ బెదిరించింది. ఈ కిడ్నాప్ వ్యవహారం తెలిసిన వెంటనే రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు... కేవలం కొన్ని గంటల్లోనే కిడ్నాపర్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అలాగే, బాలుడుని సురక్షితంగా రక్షించించి పోలీసులకు అప్పగించారు.

Harish Rao: మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు తండ్రి సత్యనారాయణ ఇకలేరు

Harish Rao: మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు తండ్రి సత్యనారాయణ ఇకలేరుబిఆర్ఎస్ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు తండ్రి సత్యనారాయణ మంగళవారం తెల్లవారుజామున ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వయోభారం, అనారోగ్య సమస్యల కారణంగా కన్నుమూశారు. సత్యనారాయణ స్వగ్రామం కొత్తపల్లి. ఆయన భౌతికకాయాన్ని హైదరాబాద్‌లోని కోకాపేటలోని హరీష్ రావు నివాసానికి తీసుకువచ్చారు. అక్కడ కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు, శ్రేయోభిలాషులు నివాళులర్పించారు.

దూసుకొస్తున్న మొంథా : కాకినాడ పోర్టులో ఏడో ప్రమాద హెచ్చరిక

దూసుకొస్తున్న మొంథా : కాకినాడ పోర్టులో ఏడో ప్రమాద హెచ్చరికమొంథా తుఫాను తీరంవైపు దూసుకొస్తోంది. దీని ప్రభావంతో ఏపీలోని కోస్తా జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయ. రాష్ట్రంలోని పోర్టులకు హెచ్చరికల స్థాయిని విశాఖలోని తుపాను హెచ్చరికల కేంద్రం పెంచింది. కాకినాడ పోర్టుకు ఏడో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేసింది. విశాఖపట్నం, గంగవరం పోర్టులకు ఆరు.. మచిలీపట్నం, నిజాంపట్నం, కృష్ణపట్నం పోర్టుకు ఐదో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేసినట్లు తుపాను హెచ్చరికల కేంద్రం తెలిపింది.

మొంథా తుపాను.. అప్రమత్తమైన తెలంగాణ.. రైతాంగం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నష్టపోకూడదు

మొంథా తుపాను.. అప్రమత్తమైన తెలంగాణ.. రైతాంగం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నష్టపోకూడదుమొంథా తుపాను ప్రభావంతో రాగల నాలుగు రోజులు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది. నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, నాగర్ కర్నూలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ఈ తుపాను ప్రభావం ధాన్యం కొనుగోళ్ల ప్రక్రియ మీద పడకుండా చూడాలని, రైతాంగం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నష్టపోకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు.

Ram: ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా... చిన్ని గుండెలో సాంగ్ తొో రామ్ పోతినేని

Ram: ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా... చిన్ని గుండెలో సాంగ్ తొో రామ్ పోతినేనిఇప్పటికే విడుదలైన సాంగ్స్, టీజర్ కి ట్రెమండస్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఫస్ట్ సింగిల్ నువ్వుంటే చాలే ద్వారా రామ్ తన సింగింగ్ డెబ్యూ చేస్తూ అందరినీ ఆకట్టుకున్నాడు. ఈ పాట ప్రేక్షకుల మనసులను దోచుకుని బిగ్గెస్ట్ మ్యూజికల్ హిట్‌గా నిలిచింది. రెండవ పాట పప్పీ షేమ్ డిఫరెంట్వైబ్‌ తో అదిరిపోయింది. ఈ సాంగ్ కి రామ్ స్వయంగా వాయిస్ ఇచ్చారు.

Bigg Boss Telugu 9: శ్రీజ దమ్ము రీ ఎంట్రీ.. దివ్వెల మాధురిపై ఎదురు దాడి.. వాయిస్‌పై ట్రోలింగ్స్

Bigg Boss Telugu 9: శ్రీజ దమ్ము రీ ఎంట్రీ.. దివ్వెల మాధురిపై ఎదురు దాడి.. వాయిస్‌పై ట్రోలింగ్స్బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవడంలో ఇబ్బంది పడుతోంది. ఎందుకంటే హౌస్‌లోని పోటీదారులు సుపరిచితులైన సెలబ్రిటీలు కాదు. షో నిర్వాహకులు ఎలిమినేట్ అయిన పోటీదారులకు రీ-ఎంట్రీ అవకాశం ఇచ్చారు. సోమవారం ఎపిసోడ్‌లో శ్రీజ దమ్ము హౌస్‌లోకి ప్రవేశించింది. నామినేషన్ ప్రక్రియలో, ఆమెను కార్నర్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్న అన్ని పోటీదారులను ఆమె గట్టిగా ఎదుర్కొంది. దీని తర్వాత, కొంతమంది ప్రేక్షకులు శ్రీజను మాధురిపై ఎదురుదాడి చేసినందుకు ప్రశంసించడం ప్రారంభించారు. అయితే, కొంతమంది నెటిజన్లు శ్రీజ రీ-ఎంట్రీపై అసంతృప్తిగా ఉన్నారు.

Suryakantham: ఒకరి బాధను సంతోషంగా తీసుకోలేనని తెగేసి చెప్పిన సూర్యకాంతం

Suryakantham: ఒకరి బాధను సంతోషంగా తీసుకోలేనని తెగేసి చెప్పిన సూర్యకాంతంసూర్యకాంతం, ఈ పేరు వింటేనే ఆంధ్రా కోడళ్ళకు హడల్. తల్లిదండ్రులు తమ కూతురికి సూర్యకాంతం పేరు పెట్టడానికి ఈ నాటికీ సాహసించరు. నిజ జీవితాల్లో ఏ అత్తగారైనా గయ్యాళి అయితే ‘అమ్మో - ఆవిడా? సూర్యకాంతమే!’ అని అందరూ భయపడి చెప్పుకునే స్థాయిలో సహజంగా నటించింది సహజనట కళా శిరోమణి సూర్యకాంతం. ఎన్ని సినిమాల్లో చూసినా ఏ మాత్రం విసుగు అనిపించకపోవడమే! ఒకే రకం పాత్రల్ని పోషించి - అంతకాలంపాటు, అన్ని సినిమాల్లో నటించి ప్రేక్షకుల మెప్పు పొందడానికి కారణం ఆమె సహజ నటన. అక్టోబర్ 28న ఆమె జయంతి సందర్భంగా ఆమె విశేషాలు.

Ravi Teja: రవితేజ, శ్రీలీల ఆన్ స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీ, యాక్షన్ తో విడుదలైన మాస్ జతర ట్రైలర్

Ravi Teja: రవితేజ, శ్రీలీల ఆన్ స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీ, యాక్షన్ తో విడుదలైన మాస్ జతర ట్రైలర్రైల్వే పోలీస్ రౌడీ పోలీస్ అయితే రైల్వేలో ఈస్ట్, నార్త్, వెస్ట్, సౌత్ జోన్ లుండవు వున్నది వార్ జోనే... ఈ పాయింట్ తో రాసిన కథతో మాస్ జతర చిత్రం రూపొందింది. ఈ చిత్ర ట్రైలర్ ను సోషల్ మీడియాలో చిత్ర టీమ్ విడుదల చేసింది. ఇందులో రవితేజ, శ్రీలీల ఆన్ స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీ, యాక్షన్ తో మాస్ జతర ట్రైలర్ కనిపిస్తుంది. పంచ్ డైలాగ్‌లతో మాస్ మహారాజా అభిమానులు కోరుకునే మాస్ విందులా ఈ ట్రైలర్ ను మలిచారు.

Bigg Boss Telugu 9 : పక్కటెముకల్లో గాయం.. రెస్టు కోసం బిగ్ బాస్ హౌస్ నుంచి అవుట్

Bigg Boss Telugu 9 : పక్కటెముకల్లో గాయం.. రెస్టు కోసం బిగ్ బాస్ హౌస్ నుంచి అవుట్బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇటీవల ఎలిమినేట్ అయిన కంటెస్టెంట్ భరణి సోమవారం హౌస్‌లోకి తిరిగి ప్రవేశించాడు. దురదృష్టవశాత్తు, హౌస్‌లో ఒక టాస్క్ చేస్తున్నప్పుడు అతనికి తీవ్ర గాయం అయింది. అతని పక్కటెముకలు దెబ్బతిన్నాయని, కోలుకోవడానికి అతనికి కొంత సమయం పడుతుందని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది. అతనికి బెడ్ రెస్ట్ అవసరం కాబట్టి భరణి మళ్ళీ హౌస్‌లోకి ప్రవేశించడం సాధ్యం కాదు. బిగ్ బాస్ వీక్షకులు, భరణి అభిమానులు ఎక్స్‌లో గెట్ వెల్ సూన్ సందేశాలను పంపుతున్నారు.
