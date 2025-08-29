బీడబ్ల్యూఎఫ్ ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్- క్వార్టర్ ఫైనల్లోకి పీవీ సింధు ఎంట్రీ
బీడబ్ల్యూఎఫ్ ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్లో ఒలింపిక్ పతక విజేత పీవీ సింధు మెరిసింది. గురువారం జరిగిన బీడబ్ల్యూఎఫ్ ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్లో సింధు ప్రపంచ నంబర్ టూ వాంగ్ ఝీ యిని 21-19, 21-15 తేడాతో ఓడించి క్వార్టర్ ఫైనల్కు చేరుకుంది.
2019లో బాసెల్లో ప్రపంచ టైటిల్ గెలుచుకున్న 15వ ర్యాంక్ సింధు ప్రీ-క్వార్టర్ ఫైనల్స్లో విజయాన్ని పూర్తి చేయడానికి 48 నిమిషాలు పట్టింది. ఐదుసార్లు ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్ పతక విజేత అయిన సింధు, రెండు పదునైన దాడులతో బలమైన ఆరంభం చేసి 21-19తో తొలి గేమ్ను కైవసం చేసుకుంది.
అలాగే రెండవ గేమ్లో భారత క్రీడాకారిణి తన జోరును కొనసాగించి పోటీని ముగించింది. తద్వారా చైనీయులతో తన హెడ్-టు-హెడ్ రికార్డును 3-2కి పెంచుకుంది.