PV Sindhu: హాంకాంగ్ ఓపెన్ నుంచి నిష్క్రమించి పీవీ సింధు
భారత రెండుసార్లు ఒలింపిక్ పతక విజేత అయిన పివి సింధు బుధవారం జరిగిన మ్యాచ్లో డెన్మార్క్కు చెందిన అన్సీడెడ్ లైన్ క్రిస్టోఫర్సన్ చేతిలో ఓడిపోయి హాంకాంగ్ ఓపెన్ సూపర్ 500 నుండి నిష్క్రమించింది. గత నెలలో బిడబ్ల్యుఎఫ్ ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్ క్వార్టర్ ఫైనల్స్కు చేరుకున్న సింధు, రౌండ్-ఆఫ్-32 పోటీలో 21-15, 16-21, 19-21 తేడాతో దిగువ ర్యాంక్లో ఉన్న డేన్ చేతిలో గంటలోపు ఓడిపోయింది.
ఆడిన ఆరు ఆటల్లో 25 ఏళ్ల క్రిస్టోఫర్సన్ చేతిలో సింధుకు ఇది తొలి ఓటమి ఇదే. ఈ సంవత్సరం మొదటి అర్ధభాగంలో స్విస్ ఓపెన్, జపాన్ ఓపెన్లలో ప్రారంభంలో ఈ నిష్క్రమించింది. హాంకాంగ్ ఓపెన్లో తిరిగి ఫామ్లోకి వచ్చిన సింధు.. వరుసగా ఐదు పాయింట్లు ఇవ్వడంతో ఆమె ఆటలో కొన్ని తప్పులు జరిగాయి. దీంతో మ్యాచ్ కోల్పోవాల్సి వచ్చింది.
మహిళల డబుల్స్ జోడీ రుతపర్ణ పాండా, శ్వేతపర్ణ పాండా తమ రౌండ్-ఆఫ్-32 మ్యాచ్ను హాంకాంగ్కు చెందిన ఓయ్ కి వెనెస్సా పాంగ్, సమ్ యౌ వాంగ్ చేతిలో కేవలం 28 నిమిషాల్లో 17-21, 9-21 తేడాతో ఓడిపోయారు.