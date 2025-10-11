కొవ్వూరులో ట్రావెల్స్ బస్సు బోల్తా.. 40మంది ప్రయాణీకులకు ఏమైంది?
శనివారం జిల్లాలోని కొవ్వూరు సమీపంలో జాతీయ రహదారిపై ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో 10 మంది ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు. ఈ బస్సులో దాదాపు 40 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. సంఘటన జరిగిన సమయంలో ఒడిశా నుండి బెంగళూరుకు ప్రయాణిస్తున్నారు.
పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని గాయపడిన వారిని చికిత్స కోసం సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు. ప్రమాదానికి గల కారణాన్ని తెలుసుకోవడానికి దర్యాప్తు జరుగుతోంది.