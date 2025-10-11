శనివారం, 11 అక్టోబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 11 అక్టోబరు 2025 (13:08 IST)

కొవ్వూరులో ట్రావెల్స్ బస్సు బోల్తా.. 40మంది ప్రయాణీకులకు ఏమైంది?

road accident
శనివారం జిల్లాలోని కొవ్వూరు సమీపంలో జాతీయ రహదారిపై ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో 10 మంది ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు. ఈ బస్సులో దాదాపు 40 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. సంఘటన జరిగిన సమయంలో ఒడిశా నుండి బెంగళూరుకు ప్రయాణిస్తున్నారు. 
 
పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని గాయపడిన వారిని చికిత్స కోసం సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు. ప్రమాదానికి గల కారణాన్ని తెలుసుకోవడానికి దర్యాప్తు జరుగుతోంది.

Karva Chauth: చంద్రుడంత ప్రకాశవంతమైన ప్రేమ వరుణ్ తేజ్ ది : లావణ్య త్రిపాఠి

Karva Chauth: చంద్రుడంత ప్రకాశవంతమైన ప్రేమ వరుణ్ తేజ్ ది : లావణ్య త్రిపాఠిఉత్తరాది రాష్ట్రాలలో భార్యభర్తల ప్రేమను వ్యక్తం చేయడానికి పౌర్ణమి నాడు డాబాపై నిలబడి జల్లెడలోంచి చంద్రుని వంక చూస్తూ భర్త మొహం చూడడం అనేది ఆచారం. పవిత్రమైన దాంపత్యానికి ప్రేమకు ప్రతీకగా భావిస్తుంటారు. తెలుగులో డబ్ అయినా చాలా సినిమాలలో ఇటువంటి ఆచారాన్ని చూపించారు. తాజాగా ఉత్తరాదికి చెందిన లావణ్య త్రిపాఠి ఆశ్వయుజ మాసంలో అక్టోబర్ 9 వచ్చిన పౌర్ణమి నాడు తన భర్త వరుణ్ తేజ్ ప్రేమను పొందినట్లు ఫొటోలను షేర్ చేసి ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేసింది.

Priyadarshi: మిత్ర మండలి చిత్రం సెన్సార్ పూర్తి.. యు/ఎ సర్టిఫికెట్

Priyadarshi: మిత్ర మండలి చిత్రం సెన్సార్ పూర్తి.. యు/ఎ సర్టిఫికెట్ప్రియదర్శి, నిహారిక ఎన్ ఎం హీరో హీరోయిన్లుగా విజయేందర్ దర్శకత్వంలో బీవీ వర్క్స్ బ్యానర్ మీద బన్నీ వాస్ సమర్పణలో సప్తాస్వ మీడియా వర్క్స్ మీద కళ్యాణ్ మంతెన, భాను ప్రతాప, డా. విజేందర్ రెడ్డి తీగల నిర్మించిన చిత్రం ‘మిత్ర మండలి’. ఈ మూవీ అక్టోబర్ 16న రిలీజ్ కాబోతోంది. ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన సాంగ్స్, టీజర్, ట్రైలర్ ఇలా అన్నీ కూడా వైరల్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక రిలీజ్ డేట్ దగ్గర పడుతున్న క్రమంలో సెన్సార్ కార్యక్రమాల్ని కూడా చిత్రయూనిట్ పూర్తి చేసుకుంది.

Rashmika: వజ్రపు ఎంగేజ్‌మెంట్ ఉంగరం మెరిసిపోతుందిగా.. రష్మిక మందన అలా దొరికిపోయింది.. (video)

Rashmika: వజ్రపు ఎంగేజ్‌మెంట్ ఉంగరం మెరిసిపోతుందిగా.. రష్మిక మందన అలా దొరికిపోయింది.. (video)హైదరాబాద్‌లో నటులు రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ నిశ్చితార్థం జరిగింది. త్వరలో వీరు వివాహం చేసుకోనున్నారు. తాజాగా రష్మిక తన పెంపుడు కుక్క ఆరాతో ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఓ వీడియోను పోస్టు చేసింది. ఈ వీడియోలో రష్మిక చేతిలోని ఎంగేజ్‌మెంట్ రింగ్ మెరిసిపోతుంది. వజ్రపు వుంగరంతో ఆమెకు ఎంగేజ్‌మెంట్ జరిగిపోయిందనే విషయాన్ని రష్మిక చెప్పక చెప్పిందని టాక్ వస్తోంది. ఈ వీడియోను చూసినవారంతా రష్మికు నిశ్చితార్థం జరిగింది ఖాయమైందని చెప్తున్నారు.

Vijay Deverakonda: ఈనెలలోనే విజయ్ దేవరకొండ, కీర్తి సురేష్ చిత్రం రెగ్యులర్ షూటింగ్

Vijay Deverakonda: ఈనెలలోనే విజయ్ దేవరకొండ, కీర్తి సురేష్ చిత్రం రెగ్యులర్ షూటింగ్స్టార్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ ప్రతిష్టాత్మక నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ లో నటిస్తున్న కొత్త సినిమా ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ చిత్రాన్ని సక్సెస్ ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్స్ దిల్ రాజు, శిరీష్ నిర్మిస్తున్నారు. రాజా వారు రాణి గారు సినిమాతో ప్రతిభావంతమైన దర్శకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్న రవి కిరణ్ కోలా ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఎస్వీసీ సంస్థలో వస్తున్న 59వ సినిమా ఇది. ఈ చిత్రంలో విజయ్ దేవరకొండ సరసన కీర్తి సురేష్ నాయికగా నటిస్తోంది.

Vijaya Setu: విజయసేతుపై డాక్టర్ రమ్య మోహన్ పెట్టిన పోస్ట్ మళ్ళీ వైరల్ !

Vijaya Setu: విజయసేతుపై డాక్టర్ రమ్య మోహన్ పెట్టిన పోస్ట్ మళ్ళీ వైరల్ !నటుడు విజయ్ సేతుపతి పై అమెరికాకు చెందిన డాక్టర్ రమ్య మోహన్ ఘాటు విమర్శలు చేశారు. బెంగుళూరు మూలాలకు చెందిన ఈమె తన సోషల్ మీడియా.. ఎక్స్ లోనూ, ఫేస్ బుక్ పేజీలోనూ విజయ్ సేతుపతి వ్యక్తిత్వం గురించి మాట్లాడారు. విజయ్ సేతుపతి ఉమనైజర్ అంటూ సంచలన ఆరోపణ చేసింది. గత కొద్దిరోజులు వైరల్ అవుతోంది.

కాలిఫోర్నియా బాదంల మంచితనంతో దీపాల పండుగను జరుపుకోండి

కాలిఫోర్నియా బాదంల మంచితనంతో దీపాల పండుగను జరుపుకోండిదేశవ్యాప్తంగా దీపావళి ఇళ్లను వెలిగిస్తున్న వేళ, అది తనతో పాటు ఐక్యత యొక్క ఆనందాన్ని, ప్రియమైన సంప్రదాయాలను, పండుగ విందులను తీసుకువస్తుంది. అయితే, ఈ ఆనందకరమైన సీజన్ తరచుగా మిఠాయిలు, వేయించిన ఆహారాలు, అధిక కేలరీల విందులతో కూడి ఉంటుంది, ఇవి మన ఫిట్‌నెస్ లక్ష్యాలను సులభంగా దెబ్బతీయగలవు. ఈ దీపావళికి, పండుగల నడుమ శ్రేయస్సును ప్రధానంగా ఉంచుతూ ప్రతి క్షణాన్ని జరుపుకోవాలని ఎంచుకోండి. సహజంగా ప్రోటీన్, ఫైబర్, గుండెకు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులతో సమృద్ధిగా ఉండే బాదం, ప్రతి దీపావళి విందులో సజావుగా ఇమిడిపోయే ఒక సంపూర్ణమైన ఎంపిక. వాటిని ఒక స్మార్ట్ ట్రీట్‌గా ఆస్వాదించవచ్చు, తీపి వంటకాలపై చల్లుకోవచ్చు

ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం: మానసిక సమస్యలు అధిగమించడం ఎలా?

ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం: మానసిక సమస్యలు అధిగమించడం ఎలా?ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ 10న జరుపుకుంటారు. మానసిక ఆరోగ్యం ప్రాముఖ్యత గురించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అవగాహన పెంచడానికి, మానసిక సమస్యలపై ఉన్న అపోహలను తగ్గించడానికి, మానసిక ఆరోగ్య సంరక్షణకు మద్దతుగా కృషి చేయడాన్ని ఈ దినోత్సవం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం ముఖ్య ఉద్దేశాలు ఏమిటంటే.. మానసిక ఆరోగ్య సమస్యల గురించి ప్రజలకు అవగాహన పెంచడం. మానసిక అనారోగ్యం చుట్టూ ఉన్న కళంకాన్ని తగ్గించడం, మానసిక ఆరోగ్య సహాయం కోరడాన్ని ప్రోత్సహించడం.

బాదం పాలు తాగుతున్నారా?

బాదం పాలు తాగుతున్నారా?బాదం పాలు. మధుమేహం ఉన్నవారికి బాదం, బాదం పాలు మంచి ఎంపికలు. బాదం గింజలు తింటుంటే రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణ, మెరుగైన బరువు నిర్వహణ, మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యంతో సహా అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. బాదం పాలు రక్తంలో చక్కెరను పెంచవు కనుక మధుమేహం వున్నవారు తీసుకోవచ్చు. బాదం పాలలో కొలెస్ట్రాల్ ఉండదు, కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. బాదం పాలతో కండరాలు బలోపేతం అవుతాయి. బాదం పాలు ఎముకలను బలోపేతం చేస్తాయి. గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని బాదం పాలు తగ్గిస్తాయి. బాదం పాలలో విటమిన్ డి ఎక్కువగా ఉంటుంది. బాదం మిల్క్‌లో సోడియం తక్కువగా వుంటుంది కనుక రక్తపోటును తగ్గిస్తుంది.

ఈ దీపావళికి, ఫ్రెడెరిక్ కాన్‌స్టాంట్ తమ హైలైఫ్ లేడీస్ క్వార్ట్జ్ పండుగ బహుమతులు

ఈ దీపావళికి, ఫ్రెడెరిక్ కాన్‌స్టాంట్ తమ హైలైఫ్ లేడీస్ క్వార్ట్జ్ పండుగ బహుమతులుఈ దీపావళికి, ఇళ్లు మరియు హృదయాలు వేడుకలతో వెలిగిపోతున్న వేళ, ఫ్రెడెరిక్ కాన్‌స్టాంట్ ఈ పండుగ స్ఫూర్తిని ప్రతిబింబించే రెండు విశేషమైన టైమ్‌పీస్‌లను పరిచయం చేస్తోంది. ఆమె కోసం హైలైఫ్ లేడీస్ క్వార్ట్జ్ మరియు అతని కోసం క్లాసిక్స్ ప్రీమియర్. స్విస్ హస్తకళా నైపుణ్యం, శాశ్వతమైన సౌందర్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ, ఈ వాచీలు కేవలం యాక్సెసరీలుగానే కాకుండా; ప్రేమ, ఐక్యత మరియు కొత్త ప్రారంభాల వాగ్దానానికి ప్రతీకగా నిలిచే శాశ్వతమైన బహుమతులుగా నిలుస్తాయి.

బాలబాలికలకు శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన 8 ముఖ్యమైన సందేశాలు

బాలబాలికలకు శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన 8 ముఖ్యమైన సందేశాలుబాలబాలికలు తెలుసుకోవాల్సిన శ్రీకృష్ణుడి సందేశాలు, వారి జీవితానికి మార్గనిర్దేశం చేసేవిగా ఉంటాయి. భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన ముఖ్యమైన 8 సందేశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి: 1. కర్మ చేయడం ముఖ్యం, ఫలితం కాదు బాలబాలికలు తమ పని(ఉదాహరణకు, చదువుకోవడం, ఆటలు ఆడటం) మీద దృష్టి పెట్టాలి. ఆ పనిని కష్టపడి చేస్తే మంచి ఫలితాలు వాటంతట అవే వస్తాయి. ఫలితం గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించి, ఒత్తిడి పడకూడదు. 2. ఏది జరిగినా అది మంచి కోసమే ప్రస్తుతం జరిగే సంఘటనలు మంచిగా అనిపించకపోయినా, భవిష్యత్తులో అవి మనకు మేలు చేస్తాయి. కాబట్టి కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ధైర్యంగా ఉండాలి.
