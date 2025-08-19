కొత్త రుచుల కోసం అమెరికన్ పకాన్లతో జతకట్టిన మస్కతి డైరీ ప్రొడక్ట్స్
హైదరాబాద్: సుసంపన్నమైన రుచి, వెన్నలాంటి ఆకృతి, అద్భుతమైన పోషక విలువలకు ప్రసిద్ధి చెందిన అమెరికన్ పకాన్లు, మస్కతి డైరీ ప్రొడక్ట్స్ లిమిటెడ్తో ఒక ఉత్తేజకరమైన కొత్త సహకారంలో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. ఈ భాగస్వామ్యం, ప్రీమియం అమెరికన్ పకాన్ల యొక్క నట్స్ మంచితనంతో కూడిన క్లాసిక్ డెజర్ట్లు, స్నాక్స్కు ఒక రుచికరమైన కొత్తదనాన్ని పరిచయం చేస్తుంది. నోరూరించే ఫ్రోజెన్ ట్రీట్స్, డ్రింక్స్ నుండి రుచికరమైన ఆవిష్కరణల వరకు, ఈ ఆవిష్కరణ భారతీయ వంటకాలలో పకాన్ల యొక్క అద్భుతమైన బహుముఖ ప్రజ్ఞను ప్రదర్శిస్తుంది.
కొత్తగా పరిచయం చేయబడిన లైనప్లో ఇవి ఉన్నాయి:
చాక్లెట్ పకాన్ ఐస్ క్రీమ్
బనానా పకాన్ షేక్
పకాన్ పెరుగు రైతా
పకాన్ బిస్కట్ స్టిక్స్
బటర్ పకాన్ ఐస్ క్రీమ్
కారామెల్ రోస్టెడ్ పకాన్ నట్స్
ఈ ప్రమోషన్ హైదరాబాద్లోని మస్కతి అవుట్లెట్లలో నిర్వహించబడుతుంది, వినియోగదారులు ఈ వినూత్నమైన ఆఫరింగ్లను ప్రత్యక్షంగా అనుభవించడానికి, అమెరికన్ పకాన్ల యొక్క ప్రత్యేకమైన రుచిని కనుగొనడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఈ సహకారంపై మస్కతి డైరీ ప్రొడక్ట్స్ లిమిటెడ్ నుండి శ్రీ ఖాలిద్ మస్కతి మాట్లాడుతూ, మా వినియోగదారులకు ఒక ప్రీమియం, వినూత్నమైన తీపి- రుచికరమైన అనుభవాన్ని అందించడానికి అమెరికన్ పకాన్లతో సహకరించడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. అమెరికన్ పకాన్ల యొక్క సహజమైన సంపన్నత, కరకరలాడే గుణం, మస్కతి యొక్క ఉత్పత్తి శ్రేణికి ప్రసిద్ధి చెందిన క్రీమీ అనుభూతిని సంపూర్ణంగా పూర్తి చేస్తాయి. ఈ భాగస్వామ్యం నాణ్యత, శ్రేష్ఠత పట్ల మా ఇరువురి నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది, అని అన్నారు.
ఈ సందర్భంగా అమెరికన్ పకాన్ కౌన్సిల్, ఇండియా ప్రతినిధి శ్రీ సుమిత్ సరన్ మాట్లాడుతూ, వాటి సహజమైన మంచితనం- బహుముఖ ప్రజ్ఞతో, పకాన్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆధునిక ఆహార పద్ధతులలో ఒక అంతర్భాగంగా మారాయి. భారతదేశంలో కూడా ఇలాంటి ధోరణులను మేము ఊహిస్తున్నాము. పకాన్లకు అపారమైన సామర్థ్యం ఉందని అంచనా వేస్తున్నాము. వివేచన గల భారతీయ వినియోగదారులు ఈ అద్భుతమైన నట్, దాని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, దాని రుచి, పకాన్లను వారి దినచర్యలలో చేర్చుకునే మార్గాలను కనుగొన్న కొద్దీ డిమాండ్ పెరగబోతోంది. అధిక-నాణ్యత కలిగిన ఉత్పత్తులకు ప్రసిద్ధి చెందిన మస్కతి డైరీ ప్రొడక్ట్స్ లిమిటెడ్తో భాగస్వామ్యం కావడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ కొత్త క్రియేషన్స్ తీపి మరియు ఉప్పగా ఉండే భారతీయ ఆహార ఫార్మాట్లలో పకాన్ల యొక్క అనుకూలతను అందంగా ప్రదర్శిస్తాయి అని అన్నారు.