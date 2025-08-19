మరిన్ని రివార్డింగ్ జర్నీలకు కొత్త క్రిస్ ఫ్లైయర్ అవార్డు చార్ట్ను ప్రారంభించిన స్కూట్
భారతదేశం-సింగపూర్ ఎయిర్లైన్స్ (SIA)యొక్క తక్కువ-ధర అనుబంధ సంస్థ అయిన స్కూట్, కొత్త క్రిస్ఫ్లైయర్ అవార్డు చార్ట్ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది, దీని ద్వారా సభ్యులు ఆకర్షణీయమైన ధరలకు స్కూట్ విమానాలను మైళ్లతో రీడీమ్ చేసుకోవచ్చు. అవార్డు చార్ట్ ఎక్కువ రివార్డులు, ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది, ఎకానమీ క్లాస్ బేస్ ఛార్జీల కోసం వన్-వే ఫ్లైట్ రిడెంప్షన్లు 1,500 క్రిస్ఫ్లైయర్ మైళ్ల నుండి ప్రారంభమవుతాయి.
2015లో క్రిస్ ఫ్లైయర్ రివార్డ్స్ ప్రోగ్రామ్లో చేరినప్పటి నుండి, స్కూట్ క్రిస్ ఫ్లైయర్ సభ్యులకు తన ఆఫర్లను విస్తరించడానికి కృషి చేస్తోంది, బ్యాంకాక్, హాంగ్జౌ, ఇపో, జెజు, తైపీ మరియు వియన్నా వంటి ప్రసిద్ధ ప్రదేశాలకు విమానాల కోసం వారి మైళ్లను రీడీమ్ చేయడానికి సభ్యుల కోసం కొత్తగా ప్రారంభించిన అవార్డు చార్ట్ కూడా ఇందులో ఉంది.
క్రిస్ ఫ్లైయర్ సభ్యులు ఇప్పుడు ఎకానమీ తరగతిలో స్కూట్ సేవర్ లేదా స్కూట్ అడ్వాంటేజ్ సీట్లను రీడీమ్ చేసుకోవచ్చు, ఇవి మొదట వచ్చిన వారికి ప్రాధాన్యత ప్రాతిపదికన అందుబాటులో ఉంటాయి. స్కూట్ ఎకానమీ క్లాస్ బేస్ ఛార్జీలను మాత్రమే రీడీమ్ చేసుకోవడానికి క్రిస్ ఫ్లైయర్ మైళ్లను ఉపయోగించవచ్చు.పన్నుల మాదిరిగానే, అదనపు యాడ్-ఆన్లను ఇతర చెల్లింపు పద్ధతుల ద్వారా విడిగా చెల్లించవచ్చు, దీని వలన సభ్యులకు వారి ప్రయాణ ప్రణాళికలను రూపొందించుకోడానికి మరింత సౌలభ్యం, ఎంపికలు లభిస్తాయి. సభ్యులు కొనుగోలు చేసిన యాడ్-ఆన్ల కోసంస్కూట్ నిర్వహించే విమానాలకు SGD1onకు 1 మైలు చొప్పున క్రిస్ఫ్లైయర్ మైళ్లను కూడా సంపాదించవచ్చు, నిబంధనలు, షరతులు వర్తిస్తాయి.
ప్రయాణం అందుబాటులో ఉండేలా, ప్రతిఫలదాయకంగా ఉండాలని మేము విశ్వసిస్తున్నాము. స్కూట్ అవార్డు చార్ట్ను ప్రారంభించడం అనేది క్రిస్ ఫ్లైయర్ సభ్యులకు ఎక్కువ విలువను అందించే మా మార్గం. స్కూట్ అవార్డు చార్ట్తో, క్రిస్ ఫ్లైయర్ సభ్యులు ఇప్పుడు ఆకర్షణీయమైన రిడెంప్షన్ రేట్లతో హాంగ్జౌ, జెజు, తైపీ మరియు వియన్నాతో సహా నగరాలకు ప్రయాణించడానికి రిడెంప్షన్ ద్వారా వారి మైళ్ల నుండి ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందవచ్చు. ఈ విధంగా, సభ్యులు SIA గ్రూప్ నెట్వర్క్లో మరిన్ని ప్రదేశాలను సందర్శించడానికి వారి మైళ్లను పెంచుకోవచ్చు అని స్కూట్ చీఫ్ కమర్షియల్ ఆఫీసర్ కాల్విన్ చాన్ అన్నారు.
క్రిస్ఫ్లైయర్ మైల్స్తో సభ్యులు తమ విమాన బుకింగ్లకు పూర్తిగా లేదా పాక్షికంగా చెల్లించగలిగినప్పటికీ, ఈ సరికొత్త నిర్ణయం అవార్డు చార్ట్ ప్రకారం ఫిక్స్డ్ రేట్లకు విమాన రిడెంప్షన్లను ప్రారంభించడం ద్వారా సభ్యుల ప్రయోజనాలను పెంచాలనే స్కూట్ నిబద్ధతను బలోపేతం చేస్తుంది. అదే సమయంలో, పిపిఎస్ క్లబ్, క్రిస్ఫ్లైయర్ ఎలైట్ గోల్డ్, క్రిస్ఫ్లైయర్ ఎలైట్ సిల్వర్ సభ్యులు స్కూట్తో ప్రయాణించేటప్పుడు వారి ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను ఆస్వాదించడం కొనసాగిస్తారు. వీటిలో కనీసం 20 కిలోల బ్యాగేజీని ఆన్లైన్లో కొనుగోలు చేయడంతో పాటు అదనంగా 5 కిలోల బ్యాగేజీ అప్గ్రేడ్, ఉచిత ప్రామాణిక సీటు ఎంపిక, ప్రాధాన్యత బోర్డింగ్ ఉన్నాయి. పిపిఎస్ క్లబ్, క్రిస్ఫ్లైయర్ ఎలైట్ గోల్డ్ సభ్యులు అదనంగా విమాన మార్పు రుసుము మినహాయింపును ఒకసారి పొందవచ్చు.