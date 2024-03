నిజామాబాద్ సెల్‌బే షోరూమ్‌ను కలిగి ఉండటం గొప్ప అవకాశం : నటి శ్రీముఖి

Srimukhi తెలంగాణకు చెందిన అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న మల్టీబ్రాండ్ రిటైల్ చైన్ సెల్‌బే, టాలీవుడ్ నటి శ్రీముఖి చేతుల మీదుగా ఈరోజు నిజామాబాద్ పట్టణంలో తన కొత్త షోరూమ్‌ను ఘనంగా ప్రారంభించింది. తెలంగాణలోని 2 టైర్ టౌన్‌లో ఇంత అద్భుతమైన షోరూమ్‌లో భాగమైనందుకు ప్రఖ్యాత నటి శ్రీముఖి తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు . నిజామాబాద్ టౌన్‌లో ఇంత అద్భుతమైన సెల్‌బే షోరూమ్‌ను ప్రారంభించేందుకు ఇంత గొప్ప నిర్ణయం తీసుకున్నందుకు సెల్‌బే మేనేజ్‌మెంట్‌ను ఆమె అభినందించారు.

Selbay showroom launched Srimukhi మీడియాతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు, నిజామాబాద్ ప్రజలు సెల్‌బే షోరూమ్‌ను కలిగి ఉండటం గొప్ప అవకాశం అని ఆమె అన్నారు, ఇది మొబైల్ హ్యాండ్‌సెట్‌లు, ఉపకరణాలు, స్మార్ట్ వాచ్‌లు, స్మార్ట్ టీవీలు, ల్యాప్‌టాప్‌లు మరియు వ్యక్తిగత సంరక్షణ ఉత్పత్తుల యొక్క అన్ని అవసరాలను తీరుస్తుంది . నిజామాబాద్ మరియు చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలందరూ సెల్‌బే షోరూమ్‌ని సందర్శించి వారికి ఇష్టమైన మొబైల్ హ్యాండ్‌సెట్ స్మార్ట్ టీవీ లేదా ల్యాప్‌టాప్‌ను కొనుగోలు చేయాలని మరియు ప్రారంభ ఆఫర్‌లను పొందాలని ఆమె కోరారు. Branded Neckband కేవలం రూ. 99/- మొదటి మూడు వేలు కస్టమర్లకు, ఆండ్రాయిడ్ టీవీ ప్రారంభ ధర కేవలం రూ. 7999/-, కొన్ని ప్రత్యేక బ్రాండెడ్ టీవీ లతో సౌండ్ బార్ విత్ WOOFER ఉచితంగా లభిస్తుందన్నారు, మరియు కేవలం రూ. 5999/- కి Andriod హ్యాండ్‌సెట్ లభిస్తుందన్నారు మరియు ప్రతి ఒక్కరి డ్రీమ్ IPHONE నెలవారీ EMIలో కేవలం రూ. 2705/- కె పొందవచ్చు అన్నారు.

ప్రతి స్మార్ట్ ఫోన్ కొనుగోలు పై ఒక ఖచ్చితమైన బహుమతి, అదే విధంగా రూ.15000/ పై స్మార్ట్ ఫోన్ కొనుగోలు పైన Rs.2499/- worth బ్రాండెడ్ ఇయర్ బడ్స్ FREE ga లభిస్తాయని చెప్పారు.

వ్యవస్థాపకులు, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ సోమ నాగరాజు మాట్లాడుతూ, అత్యుత్తమ ఉత్పత్తులు మరియు సేవలను అందించడం ద్వారా తన గౌరవనీయమైన వినియోగదారులకు అత్యుత్తమ షాపింగ్ అనుభవాన్ని అందించడంలో సెల్‌బే ఎల్లప్పుడూ మొదటి స్థానంలో నిలుస్తుందని చెప్పారు. ఇది తన వినియోగదారులకు అమ్మకాల తర్వాత ఉత్తమ సేవలను కూడా అందిస్తుంది. అర్హతగల కస్టమర్లు మొబైల్ హ్యాండ్‌సెట్‌లు, టీవీలు, ల్యాప్‌టాప్‌లు మొదలైన వాటిని కొనుగోలు చేయడానికి ఫైనాన్స్ ఆప్షన్‌లను పొందవచ్చని ఆయన చెప్పారు. కంపెనీ తన సేవలను దక్షిణ భారతదేశంలోని మూల మరియు మూలకు అందించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని, అందుకే 3 టైర్ నగరాల్లోకి ప్రవేశించడం ప్రారంభించిందని మరియు నిజామాబాద్ అటువంటి చొరవలో ఒకటి సెల్‌బే తీసుకున్నది. Xioami, Realme, SAMSUNG, VIVO, OPPO, ONE PLUS, POCO, APPLE మొదలైన అనేక మొబైల్ మరియు స్మార్ట్ టీవీ బ్రాండ్‌లకు సెల్‌బే One Stop Hub అని శ్రీ సోమ వివరించారు.

డైరెక్టర్ స్ట్రాటజీ & ప్లానింగ్, శ్రీ సుహాస్ నల్లచెరు తన కస్టమర్‌లను చేరుకోవడంలో సెల్‌బే పాత్ర గురించి మరియు ఎప్పటికప్పుడు మెరుగైన రీతిలో సేవలను విస్తరించడం గురించి వివరించారు. ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా, నిజామాబాద్ పట్టణంలో సొగసైన వాతావరణంతో ప్రారంభించబడింది. సెల్‌బేలో మొబైల్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా అందుబాటులో ఉందని, అన్ని ఉత్పత్తులు నిజాయితీ ధరలకే లభిస్తాయని గర్వంగా చెప్పారు. మొబైల్ హ్యాండ్‌సెట్‌లు, స్మార్ట్ టీవీలు, ల్యాప్‌టాప్‌లు, మొబైల్ ఉపకరణాలు మరియు అందుబాటులో ఉన్న ఉత్తమ ప్రారంభ ఆఫర్‌లను కొనుగోలు చేయడానికి వినియోగదారులందరూ కొత్త షోరూమ్‌ను సందర్శించాలని ఆయన అభ్యర్థించారు. సెల్‌బే ఎల్లప్పుడూ కస్టమర్ సర్వీస్ కు ప్రాధాన్యత ఇస్తుందని , అందుకే తమ స్టోర్‌ల పరిసరాల్లో ఉచిత హోమ్ డెలివరీ సౌకర్యం ఉందని చెప్పారు.

సెల్‌బే మార్కెటింగ్ డైరెక్టర్ సుదీప్ నల్లచెరు మాట్లాడుతూ కస్టమర్ కొనుగోలు విధానం కొత్త పోకడలను అనుసరిస్తుందని వారికీ అనుగుణంగా తమ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ మలుచుకుంటున్నామని చెప్పారు. అందులో భాగంగా సోషల్ మీడియా, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ పద్ధతులు అనుసరిస్తున్నామని చెప్పారు .

కార్యక్రమం లో CELLBAY టీమ్ సభ్యులు, బ్రాండ్స్ అధికారులు, కుటుంబ సభ్యులు & స్నేహితులు,నిజామాబాద్ కస్టమర్‌లు గ్రాండ్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొని మొత్తం ఈవెంట్‌ను విజయవంతం చేశారు.