Virat Kohli: కోహ్లీని కలవడానికి వెళ్లిన అభిమాని.. భద్రత దాటుకుని మైదానంలో..? (video)

దాదాపు 12 సంవత్సరాల తర్వాత రంజీ ట్రోఫీలో ఆడుతున్న కోహ్లీ ఫీల్డింగ్ చేస్తుండగా, అభిమాని అకస్మాత్తుగా అతని వైపు పరిగెత్తాడు. కోహ్లీ వద్దకు చేరుకోగానే, ఆ అభిమాని కోహ్లీ అతని పాదాలను తాకాడు.

భద్రతా సిబ్బంది వెంటనే జోక్యం చేసుకుని, అభిమానిని అదుపు చేసి, అతన్ని మైదానం నుండి బయటకు తీసుకెళ్లారు. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఇదిలా ఉండగా, ఈ మ్యాచ్‌లో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన రైల్వేస్ జట్టు భోజన విరామ సమయానికి 27 ఓవర్లలో ఐదు వికెట్ల నష్టానికి 87 పరుగులు చేసింది.

A fan entered the ground to meet Virat Kohli & he touched Kohli's feet. ????❤️ pic.twitter.com/97SyZleaNv