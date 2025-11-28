భారతదేశం-శ్రీలంకల మధ్య తొలి మహిళల టీ-20 సిరీస్- విశాఖలో ప్రారంభం
భారతదేశం-శ్రీలంకల మధ్య ఐదు మ్యాచ్ల ఐడీఎఫ్సీ ఫస్ట్ బ్యాంక్ మహిళల టీ-20 సిరీస్ డిసెంబర్ 21న విశాఖపట్నంలో ప్రారంభమవుతుంది. మొదటి రెండు మ్యాచ్లకు వైజాగ్ ఆతిథ్యం ఇవ్వగా, మిగిలిన మూడు మ్యాచ్లను డిసెంబర్ 26, 28, 30 తేదీల్లో తిరువనంతపురం నిర్వహిస్తుంది.
