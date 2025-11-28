శుక్రవారం, 28 నవంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 28 నవంబరు 2025 (13:41 IST)

భారతదేశం-శ్రీలంకల మధ్య తొలి మహిళల టీ-20 సిరీస్- విశాఖలో ప్రారంభం

cricket
భారతదేశం-శ్రీలంకల మధ్య ఐదు మ్యాచ్‌ల ఐడీఎఫ్‌సీ ఫస్ట్ బ్యాంక్ మహిళల టీ-20 సిరీస్ డిసెంబర్ 21న విశాఖపట్నంలో ప్రారంభమవుతుంది. మొదటి రెండు మ్యాచ్‌లకు వైజాగ్ ఆతిథ్యం ఇవ్వగా, మిగిలిన మూడు మ్యాచ్‌లను డిసెంబర్ 26, 28, 30 తేదీల్లో తిరువనంతపురం నిర్వహిస్తుంది. 
 
భారతదేశం-శ్రీలంక మధ్య జరిగే ఐదు మ్యాచ్‌ల ఐడీఎఫ్‌సీ ఉమెన్స్ ఫస్ట్ బ్యాంక్ ఉమెన్స్ టీ-20 సిరీస్‌లోని మొదటి రెండు మ్యాచ్‌లకు విశాఖపట్నం ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది.
 
మొదటి మ్యాచ్ డిసెంబర్ 21న విసేజ్‌లోని ఏసీఏ-వీడీసీఏ స్టేడియంలో, రెండవ మ్యాచ్ డిసెంబర్ 23న జరుగుతుంది. డిసెంబర్ 26, 28, 30 తేదీల్లో జరిగే చివరి మూడు మ్యాచ్‌లకు తిరువనంతపురం ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది.

Amaravati: అమరావతి ఓఆర్ఆర్ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభానికి రెండేళ్లు పట్టే అవకాశం..

Amaravati: అమరావతి ఓఆర్ఆర్ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభానికి రెండేళ్లు పట్టే అవకాశం..అమరావతి ఓఆర్ఆర్ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభం కావడానికి మరో ఒకటి నుండి రెండు సంవత్సరాలు పట్టే అవకాశం ఉంది. పని ప్రారంభించడానికి ముందు అనేక విధానాలు పూర్తి చేయాలి. అమరావతి ఓఆర్ఆర్ కోసం ఆర్థిక సిఫార్సులను పీపీపీ అంచనాల కమిటీకి పంపారు. ఆమోదం పొందిన తర్వాత, అవి ఆమోదం కోసం కేంద్ర క్యాబినెట్‌కు వెళ్తాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్ ముందుకు సాగడానికి ముందు అనేక దశలు అవసరం. ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా నుండి త్రీఏ సిఫార్సులు దాదాపు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఎన్టీఆర్ జిల్లా త్రీఏ సిఫార్సులలో కొన్ని దిద్దుబాట్లు అవసరమయ్యాయి. ఎన్‌హెచ్ అధికారులు వాటిని తిరిగి పంపారు. అవి ఇప్పుడు తిరిగి సమర్పించబడ్డాయి.

డిసెంబర్ 4 నుండి రెండు రోజుల పాటు భారత పర్యటనలో పుతిన్

డిసెంబర్ 4 నుండి రెండు రోజుల పాటు భారత పర్యటనలో పుతిన్రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ డిసెంబర్ 4 నుండి రెండు రోజుల పాటు భారతదేశంలో పర్యటించనున్నట్లు విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ శుక్రవారం ప్రకటించింది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీతో కలిసి 23వ భారత్-రష్యా వార్షిక శిఖరాగ్ర సమావేశాన్ని నిర్వహించడానికి పుతిన్ న్యూఢిల్లీకి వస్తున్నారు. అధ్యక్షుడు పుతిన్ రాబోయే రాష్ట్ర పర్యటన భారతదేశం, రష్యా నాయకత్వానికి ద్వైపాక్షిక సంబంధాలలో పురోగతిని సమీక్షించడానికి, ప్రత్యేక, విశేష వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేయడానికి ఈ పర్యటన సహకరిస్తుందని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది.

మా ఫ్రెండ్స్‌తో ఒక్క గంట గడిపి వాళ్ల కోర్కె తీర్చు, ఏపీ మహిళా మంత్రి పీఎ మెసేజ్: మహిళ ఆరోపణ (video)

మా ఫ్రెండ్స్‌తో ఒక్క గంట గడిపి వాళ్ల కోర్కె తీర్చు, ఏపీ మహిళా మంత్రి పీఎ మెసేజ్: మహిళ ఆరోపణ (video)ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా మంత్రి పీఎ తనను లైంగికంగా వేధించాడంటూ ఓ మహిళ సంచలన ఆరోపణ చేసింది. ఆమె మీడియాతో మాట్లాడుతూ... నా ఫ్రెండ్స్ నిన్ను ఇష్టపడుతున్నారు. ఒక గంటసేపు వచ్చి వెళ్లు. వాళ్ల కోర్కె తీర్చు అని మహిళామంత్రి పీఎ సతీష్ నాకు మెసేజ్ చేసాడు. నా భర్త 2021లో కరోనా వల్ల చనిపోయాడు. దాంతో నాకు కారుణ్య నియామకం కింద ఉద్యోగం వచ్చేట్లు చేస్తానని పీఎ సతీష్ నన్ను సంప్రదించాడు. నా దగ్గర 5 లక్షల రూపాయలు తీసుకున్నాడు. నగదు రూపేణా చాలా తీసుకున్నాడు.

అమరావతి నిర్మాణానికి భూములిచ్చి రైతులు త్యాగం చేశారు.. నిర్మలా సీతారామన్

అమరావతి నిర్మాణానికి భూములిచ్చి రైతులు త్యాగం చేశారు.. నిర్మలా సీతారామన్అమరావతి నిర్మాణానికి రైతులు భూములిచ్చి పెద్ద త్యాగం చేశారని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ అన్నారు. అమరావతిలో 15 బ్యాంకులు, బీమా సంస్థల ప్రధాన కార్యాలయాల నిర్మాణాలకు మంత్రి శంకుస్థాపనలు చేశారు. అనంతరం ఏర్పాటుచేసిన సమావేశంలో మాట్లాడారు.

ఇకపై ఇంటి వద్దే ఆధార్ కార్డులో మొబైల్ నంబర్ అప్‌డేషన్

ఇకపై ఇంటి వద్దే ఆధార్ కార్డులో మొబైల్ నంబర్ అప్‌డేషన్భారత విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ కొత్త ఫీచర్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఆధార్‌ కేంద్రానికి వెళ్లే అవసరం లేకుండానే ఇంటి వద్దే మొబైల్‌ నంబర్‌ను అప్‌డేట్‌ చేసే సౌకర్యాన్ని తీసుకొస్తోంది. త్వరలోనే ఈ సదుపాయం అందుబాటులోకి తేనున్నట్లు ఉడాయ్‌ తన ఎక్స్‌ వేదికగా వెల్లడించింది.

Anita Chowdhury: అంబాసిడర్ కారులో పదిమంది కుక్కేవారు : అనితా చౌదరి

Anita Chowdhury: అంబాసిడర్ కారులో పదిమంది కుక్కేవారు : అనితా చౌదరిఆమె మాట్లాడుతూ, షూటింగ్ లో వున్న డ్రెస్ కోసం రోడ్డుమీద అమ్మేవి కొని ధరించేదాన్ని అవి చూసి భలే వుంది అనేవారు. ఛత్రపతి సినిమాలో లో ప్రొఫైల్ దుస్తులు నేను తెచ్చుకున్నవే. ఇక యాంకర్ గా హైయెస్ట్ పేమెంట్ తీసుకున్న ఫస్ట్ యాంకర్ నేను. అలాగే ఫస్ట్ టైం ముగ్గురు అసిస్టెంట్స్ ఉన్న ఆర్టిస్ట్ నేను. ⁠ఫస్ట్ కార్ , మాదాపూర్ లో ఇల్లు కొనుక్కోవటం అప్పట్లో నా అచివిమెంట్స్. కెరీర్ పీక్లో ఉండగా పెళ్లి చేసుకుని అమెరికా వెళ్లి పోయాను.

మంచి ప్రేమ కథతో వస్తున్న లవ్ డేస్ పెద్ద విజయం సాధించాలి : సముద్ర

మంచి ప్రేమ కథతో వస్తున్న లవ్ డేస్ పెద్ద విజయం సాధించాలి : సముద్రదర్శకుడు సముద్ర మాట్లాడుతూ, గీతాంజలి, ‘తొలి ప్రేమ’, ‘అందాల రాక్షసి’ లాంటి అద్భుతమైన ప్రేమ కథల్లా ఈ ‘లవ్ డేస్’ నిలిచిపోతుంది. ‘లవ్ డేస్’ పెద్ద విజయాన్ని సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను. టీం అందరికీ ఈ మూవీ జీవితంలో ఎన్నో మెమోరీస్‌ను అందించాలని కోరుకుంటున్నాను. మనస్పూర్తిగా ఈ మూవీ బిగ్ సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.

వైభవంగా వంశీకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో శ్రీ శ్రీనివాస కళ్యాణం

వైభవంగా వంశీకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో శ్రీ శ్రీనివాస కళ్యాణంశ్రీ బండి సంజయ్‌ కుమార్‌, శ్రీ పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్‌, శ్రీ పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి, శ్రీ రఘురామకృష్ణం రాజు, శ్రీ చామల కిరణ్‌ కుమార్ రెడ్డి, శ్రీ అరికపూడి గాంధీ, శ్రీ ఏలూరి సాంబశిరావు, శ్రీ శివసేనా రెడ్డి తో పాటు చిత్ర పరిశ్రమ నుండి విజయేంద్ర ప్రసాద్, రాజేంద్ర ప్రసాద్, అనన్య నాగెల్లా, ఆకాష్ పూరి, శివ బాలాజీ & మధుమిత, రాకింగ్ రాకేష్ & జోర్దార్ సుజాత, దామోదర్ ప్రసాద్, మానస వారణాసి, తుమ్మలపల్లి రామ సత్యనారాయణ తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. వేలమంది భక్తులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని భక్తి పరవశంలో మునిగితేలారు.

Venkatesh: మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకుందాం అంటున్న విక్టరీ వెంకటేష్

Venkatesh: మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకుందాం అంటున్న విక్టరీ వెంకటేష్విక్టరీ వెంకటేష్ నటించగా అసాధారణ విజయం సాధించిన చిత్రాల్లో పెళ్ళి చేసుకుందాం ఒకటి. అందం - అభినయాల కలబోత సౌందర్య హీరోయిన్ గా సుప్రసిద్ధ దర్శకులు ముత్యాల సుబ్బయ్య తెరకెక్కించిన ఈ ట్రెండ్ సెట్టింగ్ చిత్రాన్ని సి.వెంకట్రాజు - శివరాజు సంయుక్తంగా నిర్మించారు. పోసాని కృష్ణమురళి సంభాషణలు ఈ చిత్రానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణ. ఈ చిత్రాన్ని సాయిలక్ష్మీ ఫిలిమ్స్ పతాకంపై వరప్రసాద్ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 4 కె లో భారీ స్థాయిలో విడుదల చేస్తున్నారు.

Savitri : సావిత్రి 90 వ జయంతి సభ - మహానటి చిత్ర దర్శక నిర్మాతలకు సత్కారం

Savitri : సావిత్రి 90 వ జయంతి సభ - మహానటి చిత్ర దర్శక నిర్మాతలకు సత్కారంసావిత్రి 90 వ జయంతి సందర్భంగా హైదరాబాద్ లో ఓ సభ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మహానటి చిత్ర దర్శక నిర్మాతలకు సత్కారం చేస్తున్నట్లు ఆమె కుమార్తె విజయచాముండేశ్వరి పేర్కొన్నారు. చెన్నైలో వుంటున్న ఆమె తన తల్లి జయంతి సందర్భంగా తెలుగు చలనచిత్ర రంగంలో పెనవేసుకున్న అభిమానుల కోసం ఈ కార్యక్రమం చేయనున్నట్లు తెలిపారు.
