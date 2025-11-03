సోమవారం, 3 నవంబరు 2025
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 3 నవంబరు 2025 (19:16 IST)

బాధపడకండి- మీరు ఓడితే మద్దతిస్తాం.. గెలిచినా నవ్వుతాం.. దక్షిణాఫ్రికాకు ఓదార్పు (video)

India vs South Africa
భారత మహిళల జట్టు ప్రపంచ ఛాంపియన్‌గా నిలిచి చరిత్ర సృష్టించింది. కానీ దక్షిణాఫ్రికా జట్టు కెప్టెన్ పోరాట పటిమకు క్రికెట్ ప్రపంచం హ్యాట్సాఫ్ చెబుతోంది. వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో భారత్ నిర్దేశించిన 299 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో దక్షిణాఫ్రికా జట్టుకు ఆదిలోనే ఎదురుదెబ్బలు తగిలాయి. 
 
కానీ ఓ వైపు వికెట్లు పడుతున్నా కెప్టెన్ లారా వోల్వార్డ్ మాత్రం క్రీజులో పాతుకుపోయి ఒంటరి పోరాటం చేసింది. లారా వోల్వార్డ్ కేవలం 98 బంతుల్లో 11 ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్‌తో అద్భుతమైన సెంచరీ(101) పరుగులు పూర్తి చేసుకుంది. ఫైనల్ వంటి కీలక మ్యాచ్‌లో ఇంత గొప్పగా పోరాడడం ఆమె అంకితభావానికి నిదర్శనంగా నిలిచింది. 
 
ఈ ఫైనల్‌లో సెంచరీ సాధించడం ద్వారా, లారా వోల్వార్డ్ ఈ టోర్నమెంట్‌లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్‌గా నిలిచింది. టోర్నీ ఆద్యంతం స్థిరంగా నిలిచింది. దీంతో సఫారీ జట్టును ఫైనల్ వరకు చేర్చడంలో కీలకపాత్ర పోషించింది. అయితే లారా వోల్వార్డ్ పట్టిన అమన్‌జోత్ కౌర్ క్యాచ్‌ను 1983 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్‌లో కపిల్ దేవ్ పట్టిన వివ్ రిచర్డ్స్ క్యాచ్‌తో పోలుస్తున్నారు. 
India vs South Africa
మ్యాచ్ ముగిసిన అనంతరం ఫైనల్లో ఓడినా తమ జట్టు ప్రదర్శన పట్ల గర్వంగా ఉందని దక్షిణాఫ్రికా కెప్టెన్ లారా వోల్వార్డ్ పేర్కొంది. బ్యాటింగ్ వైఫల్యం వల్లే తాము ఓడిపోయామని అంగీకరించింది. ఈ ఓటమిని ఒక గుణపాఠంగా స్వీకరించి ముందుకు సాగుతామని తెలిపింది. 
 
వరల్డ్ కప్ రన్నర్స్‌గా నిలిచిన దక్షిణాఫ్రికా తీవ్ర నిరాశకు గురైంది. అయితే క్రీడా స్ఫూర్తితో టీమిండియా మహిళలు వారిని ఓదార్చారు. వారిని ఆలింగనం చేసుకుని ఒకరికొకరు ఆప్యాయతగా పలకరించుకున్నారు. 
దక్షిణాఫ్రికా క్రికెటర్లు కూడా టీమిండియా స్టార్ ప్లేయర్లతో షేక్ హ్యాండ్స్ ఇచ్చి.. తమ అభినందనలు తెలిపారు. దక్షిణఫ్రికా కెప్టెన్ లారా వోల్వార్డ్‌కు, ఇతర సభ్యులకు ఓదార్పుతో స్వదేశానికి వెళ్లి రమ్మని సాగనంపారు. క్రీడల్లో గెలుపోటముల్లో ఇవన్నీ సహజమని తెలియజేశారు. ఓడిపోయినా మద్దతుగా వుంటామని, మీరు గెలిచినా మేము నవ్వుతూ పలకరిస్తామని చెప్పారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. 

చేవెళ్ల ప్రమాదంలో తల్లి మృతి.. తండ్రి, ముగ్గురు పిల్లలు బయటపడ్డారు...

చేవెళ్ల ప్రమాదంలో తల్లి మృతి.. తండ్రి, ముగ్గురు పిల్లలు బయటపడ్డారు...రంగారెడ్డి జిల్లాలో పెను విషాదం సంభవించింది. చేవెళ్ల, మీర్జాగూడ సమీపంలో కంకర లోడుతో అతివేగంగా వస్తున్న టిప్పర్ లారీ.. ఎదురుగా వస్తున్న ఆర్టీసీ బస్సును ఢీకొట్టడంతో భారీ రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఇప్పటివరకు 24 మంది ప్రయాణికులు దుర్మరణం చెందారు. మరో 20 మందికి పైగా తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఈ ప్రమాదంలో ఓ తల్లి మరణించగా, తండ్రికి తీవ్రంగా గాయాలయ్యాయి. ఈ దంపతులకు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. వారంతా క్షేమంగా ఈ ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డారు.

సారీ డాడీ, ఆమెను వదిలి వుండలేకపోతున్నా, అందుకే మిమ్మల్ని వదలి వెళ్లిపోతున్నా: యువకుడు ఆత్మహత్య లేఖ

సారీ డాడీ, ఆమెను వదిలి వుండలేకపోతున్నా, అందుకే మిమ్మల్ని వదలి వెళ్లిపోతున్నా: యువకుడు ఆత్మహత్య లేఖచిత్తూరు జిల్లా గంగాధర నెల్లూరులోని పెనుమూరు మండలంలో విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకున్నది. తను ప్రేమించిన యువతిని విడిచి వుండలేనంటూ ఓ యువకుడు ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. తను ఆత్మహత్య చేసుకునే ముందు తన తల్లిదండ్రులను ఉద్దేశిస్తూ లేఖ రాసాడు. అందులో... సారీ డాడీ, మమ్మీ. నన్ను క్షమించండి. ఆ పిల్లను వదిలి వుండలేను. ఆమె నన్ను బాగా నమ్మించింది. నాతో వుంటానని చెప్పింది. కానీ మోసం చేసింది. ఇక నావల్ల కావడంలేదు. ఆమె లేకుండా నేను వుండలేను. అందుకే మిమ్మల్ని విడిచి వెళ్లిపోతున్నా అంటూ లేఖలో పేర్కొన్నాడు.

కళాశాల విద్యార్థినిపై సామూహిక అత్యాచారం, దుస్తులు తీసేసి పరార్ అయిన కామాంధులు

కళాశాల విద్యార్థినిపై సామూహిక అత్యాచారం, దుస్తులు తీసేసి పరార్ అయిన కామాంధులుతమిళనాడులోని కోయంబత్తూరు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం సమీపంలో దారుణం జరిగింది. కోయంబత్తూరులోని ఓ ప్రముఖ కళాశాలలో చదువుతున్న విద్యార్థినిని ముగ్గురు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు అపహరించి సామూహిక అత్యాచారం చేశారు. బాధితురాలు విమానాశ్రయం వెనుక ఉన్న ఖాళీ స్థలంలో తీవ్రంగా గాయపడి దుస్తులు లేకుండా కనిపించింది. ఈ సంఘటన ఆదివారం రాత్రి ఆలస్యంగా వెలుగుచూసింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం... కోయంబత్తూరు నగరంలోని ఒక ప్రైవేట్ కళాశాలలో డిగ్రీ చదువుతున్న విద్యార్థిని రాత్రి 11 గంటల ప్రాంతంలో తన స్నేహితురాలు ఫోన్ చేయడంతో విమానాశ్రయం వెనుక ఉన్న రోడ్డుపై ఆపి మాట్లాడుతోంది. ఆమెతో పాటు ప్రక్కనే ఆమె స్నేహితుడు కూడా వున్నాడు.

శబరిమల అయ్యప్ప భక్తుల కోసం నీలక్కల్‌లో అధునాతన స్పెషాలటీ ఆస్పత్రి

శబరిమల అయ్యప్ప భక్తుల కోసం నీలక్కల్‌లో అధునాతన స్పెషాలటీ ఆస్పత్రిశబరిమల అయ్యప్ప ఆలయానికి బేస్ క్యాంప్ అయిన నీలక్కల్‌లో యాత్రికులు, నివాసితులు ఇద్దరికీ ప్రయోజనం చేకూర్చేలా అధునాతన స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రిని నిర్మిస్తున్నట్లు కేరళ ఆరోగ్య శాఖ సోమవారం ప్రకటించింది. ఈ ఆసుపత్రికి మంగళవారం ఆరోగ్య మంత్రి వీణా జార్జ్ శంకుస్థాపన చేస్తారు. నివాసితులు, శబరిమల యాత్రికులకు సేవలందించేలా అత్యాధునిక సౌకర్యాన్ని రూపొందించామని మంత్రి తెలిపారు.

చేవెళ్ల ప్రమాద స్థలంలో హృదయ విదారక దృశ్యాలు: బాధితులకు రూ.5లక్షల ఎక్స్‌గ్రేషియా

చేవెళ్ల ప్రమాద స్థలంలో హృదయ విదారక దృశ్యాలు: బాధితులకు రూ.5లక్షల ఎక్స్‌గ్రేషియారంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్ల మండలం మీర్జాగూడ గ్రామంలో సోమవారం జరిగిన విషాదకరమైన బస్సు ప్రమాదంపై రాన్స్‌పోర్ట్ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ విచారణకు ఆదేశించారు. మృతుల కుటుంబాలకు ఒక్కొక్కరికి రూ.5 లక్షలు, గాయపడిన వారికి రూ.2 లక్షల చొప్పున ఎక్స్‌గ్రేషియాను మంత్రి ప్రకటించారు. ఆయన చేవెళ్ల ఆసుపత్రిని సందర్శించి, గాయపడిన వారి పరిస్థితి గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. వారికి అందుతున్న వైద్య చికిత్సను సమీక్షించారు. ఈ ప్రమాదంలో 19 మంది మరణించారని, ఆసుపత్రిలో పోస్టుమార్టం పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నామని పొన్నం ప్రభాకర్ మీడియాతో అన్నారు.

SSMB29: రాజమౌళి, మహేష్ బాబు సినిమా అప్ డేట్ రాబోతుందా?

SSMB29: రాజమౌళి, మహేష్ బాబు సినిమా అప్ డేట్ రాబోతుందా?ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి, మహేబాబు సినిమా ఎస్.ఎస్.ఎం.బి.29 సినిమా గురించి తాజా అప్ డేట్ కోసం అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే ఈలోగా రాజమౌళి తన పాత సినిమా బాహుబలి రీరిలీజ్ పనిలో వున్నాడు. అయితే కొద్దిరోజుల క్రితం ఒడిసాలోని కోరాపూడ్ జిల్లాలో షూట్ చేశారు. ప్రస్తుతం అక్కడ మరలా కొనసాగించాలంటే తుఫాన్ వల్ల సాధ్యపడడంలేదని తెలుస్తోంది. ఇటీవలే ఎక్స్ లోె కొన్ని ఫన్నీ వీడియోను విడుదల చేశారు.

Shyamala Devi : గుమ్మడి నర్సయ్య దర్శకుడిని ప్రశంసించిన శ్యామలా దేవీ

Shyamala Devi : గుమ్మడి నర్సయ్య దర్శకుడిని ప్రశంసించిన శ్యామలా దేవీరాజకీయ నాయకుడు.. అజాత శత్రువు.. నిజాయితీ పరుడు.. ప్రజల కోసం బతికే నాయకుడైన గుమ్మడి నర్సయ్య లాంటి వ్యక్తి చరిత్రను తెరపైకి తీసుకు వస్తుండటం సాహసం అనే చెప్పాలి. ఆ సాహసాన్ని డైరెక్టర్ పరమేశ్వర్ హివ్రాలే చేస్తున్నారు. ఈ సాహసానికి ప్రవల్లిక ఆర్ట్స్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ తరుపున ఎన్. సురేష్ రెడ్డి అండగా నిలబడ్డారు. ఇక ‘గుమ్మడి నర్సయ్య’గా కరుణాడ చక్రవర్తి శివ రాజ్ కుమార్ కనిపించబోతోన్నారు.

NBK 111: బాలక్రిష్ణ నటిస్తున్న ఎన్.బి.కె. 111 చిత్రం నవంబర్ 7న ప్రారంభం

NBK 111: బాలక్రిష్ణ నటిస్తున్న ఎన్.బి.కె. 111 చిత్రం నవంబర్ 7న ప్రారంభంనందమూరి బాలక్రిష్ణ, గోపీచంద్ మలినేని కలయికలో ఎన్.బి.కె. 111 లో హీరోయిన్ అప్ డేట్ వస్తుందని ఈరోజు నిర్మాతలు సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించారు. అందుకు సంబంధించిన పోస్టర్ ను కూడా విడుదలచేశారు. ఈ రోజు మధ్యాహ్నం 12:01 గంటలకు హీరోయిన్ అప్ డేట్ రావాల్సి ఉంది. అయితే, ఈ అప్ డేట్ ను వాయిదా వేయాలని మేకర్స్ నిర్ణయించుకున్నారు.

Mohan Babu: డా. ఎం. మోహన్ బాబు కి MB50 - ఎ పెర్ల్ వైట్ ట్రిబ్యూట్ గ్రాండ్ ఈవెంట్

Mohan Babu: డా. ఎం. మోహన్ బాబు కి MB50 - ఎ పెర్ల్ వైట్ ట్రిబ్యూట్ గ్రాండ్ ఈవెంట్ప్రముఖ నటుడు, నిర్మాత, విద్యా వేత్త, పద్మ శ్రీ అవార్డు గ్రహీత కలెక్షన్ కింగ్ డా. ఎం. మోహన్ బాబు ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి ఈ ఏడాదితో 50 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. ఈ క్రమంలో నవంబర్ 22న ఓ గ్రాండ్ ఈవెంట్‌ను నిర్వహించబోతోన్నారు. ఈ అసాధారణ ప్రయాణాన్ని గౌరవించుకునే క్రమంలో నవంబర్ 22న ‘MB50 - ఎ పెర్ల్ వైట్ ట్రిబ్యూట్’ అనే గొప్ప కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నారు.

Sudheer Babu:.నటుడిగా నేను విజయం సాధిస్తానా? ప్రేక్షకులు నన్ను అంగీకరిస్తారా? నాకు భయంగా ఉంది: సుధీర్ బాబు

Sudheer Babu:.నటుడిగా నేను విజయం సాధిస్తానా? ప్రేక్షకులు నన్ను అంగీకరిస్తారా? నాకు భయంగా ఉంది: సుధీర్ బాబుసుధీర్ బాబు, సోనాక్షి సిన్హా ప్రధాన పాత్రలలో నటిస్తున్నమైథలాజికల్ థ్రిల్లర్ జటాధర. వెంకట్ కళ్యాణ్, అభిషేక్ జైస్వాల్ దర్శకత్వం వహించారు. ఉమేష్ కుమార్ బన్సల్, శివిన్ నారంగ్, అరు‍ణ అగర్వాల్, ప్రేరణ అరోరా, శిల్పా సింగ్‌హల్, నిఖిల్ నందా నిర్మించారు. శిల్పా శిరోధ్కర్ కీలక పాత్ర పోషించారు. జటాధర నవంబర్ 7న హిందీ, తెలుగు భాషల్లో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా సుధీర్ బాబు మనసులోని మాటను ఆవిష్కరించారు.
