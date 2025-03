Vignesh Puthur: రోహిత్ శర్మ స్థానంలో వచ్చిన విఘ్నేష్ పుత్తూర్‌.. ధోనీ వికెట్ డౌన్ (వీడియో)

ఈ మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్ తరపున ఆడిన యంగ్ క్రికెటర్‌‌పై ప్రస్తుతం నెట్టింట చర్చ సాగుతోంది. 24 ఏళ్ల ఎడమచేతి వాటం స్పిన్నర్ విఘ్నేష్ పుత్తూర్‌ గురించి అందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు. కేరళలోని మల్లాపురం నుండి వచ్చిన ఈ యువ ఆటగాడు అరంగేట్రం చేశాడు. భారత కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ స్థానంలో వచ్చిన పుతూర్, తన రాష్ట్రం తరపున సీనియర్ ప్రతినిధి క్రికెట్ ఆడటానికి ముందే ఐపీఎల్‌లో అరంగేట్రం చేశాడు.

విఘ్నేష్ పుత్తూర్‌ తండ్రి సునీల్ కుమార్ ఆటోరిక్షా డ్రైవర్, తల్లి కె.పి. బిందు గృహిణి. తన బౌలింగ్‌తో అనుభవజ్ఞులైన బ్యాటర్లను ఇబ్బంది పెట్టాడు. కుడిచేతి వాటం బ్యాట్స్‌మన్, ఎడమచేతి మణికట్టు స్పిన్నర్ అయిన పుతూర్, ముంబై ఇండియన్స్ సంవత్సరాలుగా వెలికితీసిన యువ రత్నాలలో మరొకడని చెప్పవచ్చు. సౌరభ్ తివారీ, జస్‌ప్రీత్ బుమ్రా, హార్దిక్ పాండ్యా, తిలక్ వర్మ వంటి వారితో చేరారు.

ఆదివారం, పుతూర్ CSK కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్ వికెట్లను తీసుకున్నాడు. అతను లాంగ్-ఆన్‌కు క్యాచ్ లాబ్ చేశాడు. తొమ్మిది పరుగులకు స్ట్రెయిట్ బౌండరీ దగ్గర శివమ్ దూబే ఫీల్డర్‌కు ఔట్ అయ్యాడు. స్లాగ్-స్వీప్‌లో ఎలివేషన్ పొందడంలో విఫలమైన దీపక్ హుడా డీప్‌లో క్యాచ్ ఇచ్చి అవుట్ అయ్యాడు.

ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటూ క్రికెట్‌లో రాణించాలనే తన ప్రయత్నాలను కొనసాగించిన పుతూర్, తన కలలను వెంటాడుతూ మలప్పురం నుండి త్రిసూర్‌కు మకాం మార్చాడు. మొదట్లో కళాశాల స్థాయి క్రికెట్ వరకు మీడియం పేసర్‌గా ఉన్న పుతూర్, తన అభివృద్ధిలో ఆలస్యంగా స్పిన్‌కు మారాడు. కానీ త్వరలోనే విజయం సాధించాడు.

త్రిస్సూర్‌లోని సెయింట్ థామస్ కళాశాల తరపున ఆడుతూ ఆయనకు ప్రాముఖ్యత లభించింది. అక్కడ సాహిత్యంలో మాస్టర్స్ డిగ్రీని అభ్యసించారు. కేరళ క్రికెట్ లీగ్ ప్రారంభ ఎడిషన్‌లో అల్లెప్పీ రిప్పల్స్ తరపున అతను ప్రదర్శించిన ప్రదర్శనలు తమిళనాడు ప్రీమియర్ లీగ్‌లో కూడా ఆడిన పుతర్‌ను వెలుగులోకి తెచ్చాయి.

కేరళ ప్రీమియర్ లీగ్‌లో అతను ఆడుతున్న సమయంలోనే పుతూర్‌ను ముంబై ఇండియన్స్ టాలెంట్ స్కౌట్స్ గుర్తించాయి. 2025 ఐపీఎల్ వేలంలో ఎంఐ అతన్ని రూ.30 లక్షలకు కొనుగోలు చేసింది.

