అక్కడ ఒక యువ అభిమాని ప్రత్యేకంగా కనిపించాడు. ఆ బాలుడు కోహ్లీని అనుసరిస్తూ, "కోహ్లీ భయ్యా, ఆటోగ్రాఫ్!" అని అరిచాడు. కోహ్లీ దృష్టిని ఆకర్షించడానికి గంటల తరబడి వేచి ఉండటంతో అతని ఉత్సాహం స్పష్టంగా కనిపించింది.

చివరగా, కోహ్లీ తన ప్రాక్టీస్ సెషన్ ముగించుకుని జట్టు బస్సు వద్దకు తిరిగి వస్తుండగా, అతను ఆ చిన్న అభిమానిని గమనించాడు. బస్సులో కూర్చొని, ఆ బ్యాటింగ్ మాస్ట్రో ఆ బాలుడు తనకు అందజేసిన ఫోటోపై సంతకం చేశాడు, ఆ బిడ్డకు జీవితకాల జ్ఞాపకాన్ని సృష్టించాడు.

ఈ హృదయ విదారక క్షణాన్ని సంగ్రహించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది, కింగ్ కోహ్లీ అభిమానులు తమదైన రీతిలో తమ అభిమానాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Virat Kohli reacted and said "Wait" to a little fan among the packed crowd and then asked the security staff to get the poster and gave his autograph❤️pic.twitter.com/tYIUHPQaN2