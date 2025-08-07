సుడిగాలులు, ఉరుములు అనంతపురం జిల్లాలో భారీ వర్షాలు
రాయలసీమ ప్రాంతంలో, ముఖ్యంగా అనంతపురం జిల్లాలో మంగళవారం రాత్రి నుండి భారీ వర్షాలు కురిశాయి. అనంతపురంలో ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది. సుడిగాలులు, ఉరుములతో కూడిన వర్షాల కారణంగా ప్రయాణికులు తమ ఇళ్లకు చేరుకోవడానికి ఇబ్బందులు పడ్డారు.
అన్ని ప్రధాన రహదారులు, ముఖ్యంగా రామ్నగర్లోని ఫ్రిస్ట్ రోడ్ వంతెనల కింద, సప్తగిరి సర్కిల్, అశోక్ నగర్, ఏపీ హౌసింగ్ బోర్డ్ కాలనీ రోడ్లతో సహా జలమయం అయ్యాయి. రాయదుర్గం ప్రాంతంలోని అనేక ప్రాంతాలలో భారీ వర్షం కురిసింది. గుమ్మగట్ట మండలంలో 40 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది.
ఈ ప్రాంతంలో భారీ వర్షం కారణంగా ప్రధాన రహదారులు మూసుకుపోయాయి. అయితే, ఖరీఫ్ సీజన్ చివరి దశలో విత్తనాల కోసం వెళ్లనున్నందున, రైతులు భారీ వర్షంతో సంతోషంగా ఉన్నారు.