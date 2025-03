శనివారం ఈడెన్ గార్డెన్స్‌లో జరిగిన ఐపీఎల్ 2025 ప్రారంభ మ్యాచ్‌లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ఆర్‌సిబి) ప్రస్తుత ఛాంపియన్ కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ (కెకెఆర్)ను ఏడు వికెట్ల తేడాతో ఓడించింది. కేకేఆర్ కేవలం 174 పరుగులకే ఆలౌటైంది. కానీ ఆర్సీబీ కేవలం 16.2 ఓవర్లలోనే లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది.

కృనాల్ పాండ్యా (3/29), జోష్ హాజిల్‌వుడ్ (2/22) బంతితో అద్భుతంగా రాణించారు. ఫిల్ సాల్ట్, విరాట్ కోహ్లీ తమ క్లాస్‌ ఇన్నింగ్స్‌ను ప్రదర్శించి, సూపర్ గెలుపును సాధించేందుకు అర్ధ సెంచరీలు చేశారు. కెకెఆర్ జట్టుకు కెప్టెన్ అజింక్య రహానె అర్ధ సెంచరీ మాత్రమే సానుకూల అంశంగా నిలిచింది. కోహ్లీ కూడా మెరుగ్గా రాణించడంతో బెంగళూరు సునాయాసంగా గెలుపును నమోదు చేసుకుంది.

అంతకుముందు ఐపీఎల్ 18వ సీజన్ ఆరంభ మ్యాచ్‌లో కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుతో తలపడింది. టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకున్న ఆర్‌సిబి, మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన కెకెఆర్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 174 పరుగులు చేసింది.

కెప్టెన్ అజింక్య రహానే, ఓపెనర్ సునీల్ నరైన్ దూకుడుగా బ్యాటింగ్ చేయడంతో KKR ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభమైంది. ఇది స్కోరు బోర్డును గణనీయంగా పెంచింది. రహానే 31 బంతుల్లో ఆరు ఫోర్లు, నాలుగు సిక్సర్లతో 56 పరుగులు చేశాడు. ఇంకా కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్ కెప్టెన్ అజింక్యా రహానే చరిత్ర సృష్టించాడు. ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే మూడు ఫ్రాంచైజీలకు సారథిగా వ్యవహరించిన తొలి భారత ఆటగాడిగా నిలిచాడు. నరైన్ 26 బంతుల్లో ఐదు ఫోర్లు, మూడు సిక్సర్లతో సహా 44 పరుగులు చేశాడు.

