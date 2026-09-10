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  4. Ishan Kishan's East Zone win Duleep Trophy, end 13-year-long wait
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 10 September 2026 (16:53 IST)

దులీప్ ట్రోఫీని గెలుచుకున్న ఈస్ట్ జోన్.. ఇషాన్, వైభవ్‌ల డ్యాన్స్‌.. 13 ఏళ్ల తర్వాత? (video)

Duleep Trophy
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (16:53 IST)
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Duleep Trophy
చెన్నైలోని ఎం.ఏ. చిదంబరం స్టేడియంలో సంబరాలు మిన్నంటాయి. 2012-13 సీజన్ తర్వాత తొలిసారిగా ఈస్ట్ జోన్ జట్టు దులీప్ ట్రోఫీని గెలుచుకోవడంతో, ఇషాన్ కిషన్, వైభవ్ సూర్యవంశీ మైదానంలోకి వచ్చి చేతిలో స్టంప్స్ పట్టుకుని డ్యాన్స్ చేశారు. చెన్నైలో భారీ సంఖ్యలో ప్రేక్షకుల సమక్షంలో ఐదు రోజుల పాటు జరిగిన జోనల్ రెడ్-బాల్ టోర్నమెంట్ ఫైనల్‌లో, వారు సౌత్ జోన్‌పై ఘనవిజయం సాధించారు. 
 
ఇషాన్ కిషన్ 270, కుమార్ కుశాగ్ర 101 పరుగుల సహాయంతో ఈస్ట్ జోన్ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 708 పరుగులు చేసింది. తిలక్ వర్మ పోరాటపటిమతో 99 పరుగులు చేసినప్పటికీ, సౌత్ జోన్ కేవలం 336 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. ఈస్ట్ జోన్ బౌలర్లు- మహమ్మద్ షమీ (2/42), ముఖేష్ కుమార్ (3/62), మహమ్మద్ కౌనైన్ ఖురైషీ (2/99), రాణించి తమ జట్టుకు తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో మంచి ఆధిక్యాన్ని అందించారు. అదే చివరికి నిర్ణయాత్మకంగా నిలిచింది.
 
ఐదో రోజు రెండో సెషన్‌లో ఈస్ట్ జోన్ తమ రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో కూడా బ్యాటింగ్ కొనసాగించి, 7 వికెట్ల నష్టానికి 388 పరుగులు చేసి డిక్లేర్ చేసింది. తొలి ఇన్నింగ్స్ ఆధిక్యం ఆధారంగా ఈస్ట్ జోన్‌ను విజేతలుగా ప్రకటించడంతో, ఇద్దరు కెప్టెన్లు, ఇషాన్, తిలక్, కరచాలనం చేసుకున్నారు. 
 
తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 163 ఓవర్లు వేసిన సౌత్ జోన్ బౌలర్లకు ఇది చాలా కఠినమైన పోరాటంగా మారింది. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో 99.2 ఓవర్లు వేశారు. ఇషాన్ మరోసారి రాణించి, 80 పరుగులు చేసి ఫైనల్‌ను 350 పరుగులతో ముగించాడు. అతని ప్రదర్శన రెడ్-బాల్ క్రికెట్ పట్ల అతని నిబద్ధతను స్పష్టం చేయడమే కాకుండా, టెస్ట్ జట్టులోకి తిరిగి రావడానికి తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని సెలెక్టర్లకు బలమైన సందేశాన్ని పంపింది. 
 
ఆల్‌రౌండర్ ఖురైషీ కూడా అలసిపోయిన సౌత్ జోన్ బౌలింగ్ దాడిని సద్వినియోగం చేసుకుని, రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో తన తొలి ఫస్ట్-క్లాస్ సెంచరీని సాధించాడు. ఇకపోతే.. అంతకుముందు టీమిండియా బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ అరుదైన ఘనతను సాధించాడు. దులీప్ ట్రోఫీ చరిత్రలోనే ఒకే మ్యాచ్‌లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్‌గా నిలిచాడు. సౌత్ జోన్‌తో చెన్నై వేదికగా జరుగుతున్న దులీప్ ట్రోఫీ 2026 ఫైనల్లో ఈస్ట్ జోన్‌కు నాయకత్వం వహిస్తున్న ఇషాన్ కిషన్.. అద్వితీయమైన బ్యాటింగ్‌తో 39 ఏళ్ల రికార్డ్‌ను బద్దలు కొట్టాడు.
 
ఈ మ్యాచ్‌లో తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో డబుల్ సెంచరీతో సత్తా చాటిన ఇషాన్ కిషన్.. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో దూకుడుగా ఆడి 80 పరుగులు చేశాడు. రెండు ఇన్నింగ్స్‌ల్లో కలిపి 350 పరుగులు సాధించాడు. దులీప్ ట్రోఫీ చరిత్రలోనే ఇప్పటి వరకు ఏ బ్యాటర్ కూడా ఒక మ్యాచ్‌లో 350 పరుగులు చేయలేదు. ఈ క్రమంలో రమన్ లంబా, గగన్ ఖోడా, లాల్ చంద్ రాజ్‌పుత్, వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ పేరిట ఉన్న రికార్డ్‌లను ఇషాన్ కిషన్ అధిగమించాడు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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