ఓ మహిళతో ఇద్దరు ఆటో డ్రైవర్ల అక్రమ సంబంధం.. హన్మకొండలో లైవ్ మర్డర్ (Video)

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హన్మకొండలో పట్టపగలే ఓ దారుణం జరిగింది. ఇద్దరు ఆటో డ్రైవర్లు కత్తులతో పొడుచుకున్నారు. ఈ ఘటనలో ఓ వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ లైవ్ మర్డర్‌ను చూసిన స్థానికులు భయభ్రాంతులకు గురయ్యారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. మృతుడు ఓ ఆటో డ్రైవర్ మాచర్ల రాజ్‌కుమార్‌గా గుర్తించారు. ఈ లైవ్ మర్డర్ హన్మకొండలోని అదాలత్ జంక్షన్‌ సమీపంలో బుధవారం జరిగింది. ఈ హత్యకు అక్రమ సంబంధమే కారణమని తెలిపారు.

ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, బొల్లికొండ లావణ్య అనే మహిళతో రాజ్‌‍కుమార్, వెంకటేశ్వర్లు అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నట్టు సమాచారం. ఆ మహిళ విషయంపై వీరిద్దరి మధ్య మాటమాట పెరిగి రాజ్ కుమార్‌ను వెంకటేశ్వర్లు హత్య చేశారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం కోసం స్థానిక ఎంజీఎం ఆస్పత్రికి తరలించారు. కాగా, ఈ లైవ్ మార్డర్‌పై స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు. కాగా, వీరిద్దరూ ఆటో డ్రైవర్లు కావడం గమనార్హం.





Shocking Daylight Murder in Telangana while Police busy with govt programs??



An auto driver was brutally killed in full public view on a busy main road in Hanamkonda.



The motive behind the attack remains unclear, raising serious concerns about law and order in Telangana. pic.twitter.com/eQ1aknDOvV