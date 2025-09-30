అరుణాచలంలో ఏపీ యువతిపై పోలీసులు అత్యాచారం
తమిళనాడులోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం అరుణాచలంలో ఘోరం జరిగింది. అరుణాచలంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన 18 ఏళ్ల యువతిపై ఇద్దరు పోలీసులు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. రాత్రి వేళ ఎంథాల్ బైపాస్ రోడ్డు వద్ద టమోటాలు తీసుకుని వెళ్తున్న వాహనాన్ని సుందర్, సురేష్ అనే ఇద్దరు కానిస్టేబుళ్లు ఆపారు. తనిఖీ పేరిట వాహనంలో వున్న 18 ఏళ్ల ఏపీ యువతిని కిందికి దించి ఆమెపై భౌతిక దాడి చేసారు.
అనంతరం ఆమెను సమీపంలోని పొలాల్లోకి తీసుకుని వెళ్లి ఆమెపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. బాధితురాలు కేకలు వేయడంతో స్థానికులు అక్కడికి వచ్చి ఆమెను రక్షించారు. ఇద్దరు కానిస్టేబుళ్లు అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. బాధితురాలిని తిరువన్నామలై ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. కానిస్టేబుళ్ల కోసం గాలిస్తున్నారు.