విమానం టైర్లు పట్టుకుని వేలాడుతూ కిందపడిన ఆప్ఘన్ ప్రజలు

ప్రస్తుతం ఆ దేశంలో ఎంత‌టి దారుణ‌మైన, భయానక ప‌రిస్థితులు ఉన్నాయో క‌ళ్లకు క‌ట్టే సంఘ‌ట‌న ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. ఎలాగైనా స‌రే దేశం నుంచి బ‌య‌ట‌ప‌డాల‌ని చూస్తున్న వేల మంది ఆఫ్ఘ‌న్లు.. ఎయిర్‌పోర్ట్‌లోకి దూసుకొస్తున్నారు. ఏ విమానం దొరికితే అందులో ఎక్క‌డానికి ఎగ‌బ‌డుతున్నారు.



అయితే ఇలా లోనికి వెళ్ల‌లేక‌పోయిన వాళ్ల‌లో కొంత‌మంది విమానం టైర్ల‌ను గ‌ట్టిగా ప‌ట్టుకొని బ‌య‌ట‌ప‌డ‌టానికి ప్ర‌య‌త్నించారు. అయితే విమానం గాల్లోకి ఎగిరిన కాసేప‌టికే.. అలా టైర్ల‌ను ప‌ట్టుకొని వేలాడుతున్న ముగ్గురు కింద ప‌డిపోయారు. వాళ్లంతా ఆ ద‌గ్గ‌ర్లోని ఇండ్ల‌పై ప‌డిన‌ట్లు ప్ర‌త్య‌క్ష సాక్షులు చెప్పారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో, ఫోటోలు ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.







