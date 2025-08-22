శుక్రవారం, 22 ఆగస్టు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. అంతర్జాతీయ వార్తలు
Written By ఠాగూర్

5.5 కోట్ల మంది వీసాలను సమీక్షిస్తాం : అమెరికా ప్రకటన

us visa
అమెరికా మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. తాము అమలు చేస్తున్న కఠిన వలస విధానంలో భాగంగా ప్రస్తుతం చెల్లుబాటులో ఉన్న 5.5 కోట్ల మంది విదేశీయుల సమీక్షించనున్నట్టు ఆదేశ విదేశాంగ ప్రకటించింది. ఈ సమీక్షలో ఎవరైనా వీసా నిబంధనలు ఉల్లంఘించినట్లు తేలితే, తక్షణమే వారి వీసాను రద్దు చేయడమే కాకుండా, వారు అమెరికాలో ఉంటే దేశం నుంచి బహిష్కరించే ప్రక్రియను ప్రారంభిస్తామని స్పష్టం చేసింది.
 
నిరంతర పరిశీలన పేరుతో చేపట్టిన ఈ భారీ ప్రక్రియలో భాగంగా, వీసాదారులందరి రికార్డులను నిశితంగా తనిఖీ చేయనున్నారు. వీసా జారీ చేసిన తర్వాత వారి ప్రవర్తనలో ఏవైనా అనూహ్య మార్పులు వచ్చాయా? వారు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారా? అనే అంశాలను అధికారులు పరిశీలిస్తారు. ముఖ్యంగా వీసా గడువు ముగిసినా దేశంలోనే ఉండిపోవడం, నేర కార్యకలాపాలకు పాల్పడటం, ప్రజా భద్రతకు ముప్పు కలిగించడం, ఉగ్రవాద కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనడం లేదా ఉగ్రవాద సంస్థలకు మద్దతు ఇవ్వడం వంటి అంశాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించనున్నారు.
 
ఈ పరిశీలన కోసం వీసాదారుల సోషల్ మీడియా ఖాతాలు, వారి స్వదేశంలోని చట్ట సంస్థల వద్ద ఉన్న రికార్డులు, అమెరికాలో వారి ప్రవర్తనకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటామని విదేశాంగ శాఖ వెల్లడించింది. ఇది కేవలం కొత్తగా వీసా కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే వారికి మాత్రమే కాకుండా, ఇప్పటికే వీసా కలిగి ఉన్న వారందరికీ వర్తిస్తుందని స్పష్టం చేసింది.
 
ట్రంప్ పరిపాలన అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి అమెరికా జాతీయ భద్రత, ప్రజా భద్రత పరిరక్షణకు కట్టుబడి ఉన్నామని విదేశాంగ శాఖ తెలిపింది. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది ఇప్పటికే రెండు రెట్ల కంటే ఎక్కువ వీసాలను, ముఖ్యంగా విద్యార్థి వీసాలను దాదాపు నాలుగు రెట్లు అధికంగా రద్దు చేశామని పేర్కొంది. ట్రంప్ తిరిగి అధ్యక్ష పదవి చేపట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు 6,000కి పైగా విద్యార్థి వీసాలను రద్దు చేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. వీరిలో చాలామంది మద్యం సేవించి వాహనాలు నడపడం, దాడులకు పాల్పడటం, ఉగ్రవాద సంస్థలకు మద్దతు ఇవ్వడం వంటి కారణాలతో వీసాలు కోల్పోయారని తెలిపారు. 

Keerthy Suresh: కీర్తి సురేష్ సినిమా మార్కెట్ పడిపోయిందా?

Keerthy Suresh: కీర్తి సురేష్ సినిమా మార్కెట్ పడిపోయిందా?కీర్తి సురేష్ తన తదుపరి చిత్రం రివాల్వర్ రీటా విడుదల కోసం ఎదురు చూస్తోంది. ఇది ఆగస్టు 27న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఆమె మునుపటి చిత్రం 'ఉప్పు కప్పురంబు' అమేజాన్ ప్రైమ్‌లో నేరుగా విడుదలైనప్పటికీ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోలేకపోయింది. కీర్తి సురేష్ దర్శకుడు మిస్కిన్‌తో కలిసి మహిళా ప్రధాన చిత్రంలో కలిసి పనిచేయవచ్చని బలమైన ఊహాగానాలు వస్తున్నాయి.

Chiru: ఇంటిలిజెన్స్ ఆఫీసర్ గా చిరంజీవి చిత్రం మన శివశంకరప్రసాద్ పండగకు వస్తున్నారు

Chiru: ఇంటిలిజెన్స్ ఆఫీసర్ గా చిరంజీవి చిత్రం మన శివశంకరప్రసాద్ పండగకు వస్తున్నారుమెగాస్టార్ చిరంజీవి పుట్టినరోజు సందర్భంగా నేడు హైదరాబాద్ లో ప్రసాద్ ఐమాక్స్ లో 157 గ్లింప్స్ విడుదలచేశారు. ఈ చిత్రానికి మన శంకర వరప్రసాద్ గారు అనే టైటిల్ ఫిక్స్ చేశారు. దానికి ట్యాగ్ లైన్ గా పండగకు వస్తున్నారు అని పెట్టారు. ఇక గ్లింప్స్ ఎలా వుందంటే.. ఇందులో చిరంజీవి పూర్తి సూట్ లో స్టయిలిష్ గా నడుస్తూ, సిగరెట్ తాగుతూ లుక్ ఇస్తూ అభిమానులను అలరించారు. ఈ గ్లింప్స్ భీమ్స్ సిరోలియో ఇచ్చిన బీజియమ్స్ బాగా సూటయ్యాయి. దీనికి విక్టరీ వెంకటేష్ వాయిస్ ప్రత్యేకత సంతరించుకుంది.

Parada Review: అనుపమా పరమేశ్వరన్‌ పరదా మెప్పించిందా లేదా - పరదా రివ్యూ

Parada Review: అనుపమా పరమేశ్వరన్‌ పరదా మెప్పించిందా లేదా - పరదా రివ్యూపరదా పేరుతో ముసుగులతో ఉన్న ఆడవాళ్ళ పోస్టర్స్‌ పై చిత్రం ఎలా వుండబోతోంది అనేది చూచాయిగా చెప్పారు దర్శక నిర్మాతలు. అనుపమా పరమేశ్వరన్‌ డీ గ్లామర్ రోల్ ప్లే చేయడంతో సహజానికి దగ్గరగా వున్నట్లు తెలియజేశారు. దర్శన రాజేంద్రన్‌, సంగీత కీలక పాత్రధారులు మరో ఆసక్తికరంగా అనిపించింది. ‘సినిమా బండి’, ‘శుభం’ వంటి భిన్నమైన చిత్రాలతో ఆకట్టుకున్న ప్రవీణ్‌ కాండ్రేగుల దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా నేడే థియేటర్లలో విడుదలైంది. విజయ్‌ డొంకాడ, శ్రీనివాసులు పి.వి. నిర్మించిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల్ని మెప్పించిందా.. లేదా.. పరిశీలిద్దాం.

సినీ కార్మికులకు వేతనాలు పెంపు.. సీఎం రేవంత్‌కు చిరు థ్యాంక్స్

సినీ కార్మికులకు వేతనాలు పెంపు.. సీఎం రేవంత్‌కు చిరు థ్యాంక్స్తెలుగు చిత్రపరిశ్రమలో గత 18 రోజులుగా సాగుతున్న సినీ నిర్మాణ కార్మికుల సమ్మెకు ఎట్టకేలకు శుభం కార్డు పడింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకుని ఈ సమ్మెకు ముగింపు పలికింది. అదేసమయంలో సినీ కార్మికులకు వేతనాలు పెంచేందుకు టాలీవుడ్ నిర్మాతలు సైతం సమ్మతించారు. దీంతో 18 రోజులుగా కొనసాగిన సమ్మె గురువారంతో ముగిసింది. దీంతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి మెగాసార్ చిరంజీవి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

జ‌న సైన్యాధ్య‌క్షుడికి విజ‌యోస్తు - జనసైన్యాన్ని ఓ రాజువై నడిపించు : చిరంజీవి

జ‌న సైన్యాధ్య‌క్షుడికి విజ‌యోస్తు - జనసైన్యాన్ని ఓ రాజువై నడిపించు : చిరంజీవితనకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సినీ నటుడు, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత, తన తమ్ముడు పవన్ కళ్యాణ్‌కు మెగాస్టార్ చిరంజీవి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఆగస్టు 22వ తేదీన చిరంజీవి పుట్టిన రోజు వేడుకలను జరుపుకుంటున్నారు. దీంతో తన అన్నయ్యకు తమ్ముడు పవన్ గురువారం బర్త్ డే విషెస్ తెలుపుతూ ఓ ప్రకటన విడులద చేశారు. తన తమ్ముడికి చిరంజీవి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ శుక్రవారం తన ఎక్స్ ఖాతాలో ఓ ట్వీట్ చేశారు.

Watch More Videos

శక్తినిచ్చే ఖర్జూరం పాలు, మహిళలకు పవర్ బూస్టర్

శక్తినిచ్చే ఖర్జూరం పాలు, మహిళలకు పవర్ బూస్టర్ఖర్జూరంలో ఎన్నో పోషకాలున్నాయి. ఇది చర్మాన్ని బలోపేతం చేసి కాంతివంతంగా మారుస్తుంది. కేశాలను దృఢంగా మార్చి నిగనిగలాడేట్లు చేస్తుంది. ఇది మెరుగైన రక్త ప్రసరణను ప్రోత్సహించి రక్తహీనతను నివారిస్తుంది. ఇంకా ఏమేమి ఉపయోగాలున్నాయో తెలుసుకుందాము. ఖర్జూరం పాలు తాగుతుంటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. అందుకే దీన్ని పవర్ బూస్టర్ అంటారు. ఖర్జూరం పాలకు చర్మాన్ని కాంతివంతం చేసే శక్తి వుంది. రక్తంలో హిమోగ్లోబిన్‌ను పెంచి ఆరోగ్యవంతం చేస్తుంది. రక్తపోటును నియంత్రించి అద్భుత శక్తినిస్తుంది. ఇది దంతాలు, ఎముకలకు మేలు చేస్తుంది.

అబోట్ నుంచి నిరంతర గ్లూకోజ్ రీడింగులు అలర్ట్‌లతో కూడిన నెక్స్ట్-జెన్ ఫ్రీస్టైల్ లిబ్రే 2 ప్లస్‌

అబోట్ నుంచి నిరంతర గ్లూకోజ్ రీడింగులు అలర్ట్‌లతో కూడిన నెక్స్ట్-జెన్ ఫ్రీస్టైల్ లిబ్రే 2 ప్లస్‌అబోట్, గ్లోబల్ హెల్త్కేర్ కంపెనీ ఈ రోజు ఫ్రీస్టైల్ లిబ్రే 2 ప్లస్ సెన్సార్ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది, ఇది ఫ్రీస్టైల్ లిబ్రే పోర్ట్‌ఫోలియోలో తాజా ఆవిష్కరణగా నిలిచే ఈ పరికరం, ప్రతి నిమిషం వినియోగదారుడి స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు నేరుగా ఆటోమేటిక్ గ్లూకోజ్ రీడింగులను అందిస్తుంది. దీని ద్వారా డయాబెటిస్ ఉన్న వ్యక్తులు తమ పరిస్థితిని మరింత విశ్వాసం, ఖచ్చితత్వం, సులభతతో నియంత్రించగలరు. ఇకపై స్కాన్ చేయకుండా గ్లూకోజ్ రీడింగులు వీక్షించే సౌకర్యంతో పాటు, తక్కువ లేదా అధిక గ్లూకోజ్ స్థాయిలు2 గుర్తించినప్పుడు వినియోగదారుల స్మార్ట్‌ఫోన్‌లకు తక్షణ హెచ్చరికలు చేరతాయి.

ఈ ఆయుర్వేద సూపర్‌ఫుడ్‌లతో రుతుపవనాల వల్ల వచ్చే మొటిమలకు వీడ్కోలు చెప్పండి

ఈ ఆయుర్వేద సూపర్‌ఫుడ్‌లతో రుతుపవనాల వల్ల వచ్చే మొటిమలకు వీడ్కోలు చెప్పండిమారుతున్న సీజన్ తేమ, ఉష్ణోగ్రత పరంగా మార్పులను తెస్తుంది, ఇవి తరచుగా స్వేద రంధ్రాలు మూసుకుపోవడం, చర్మం పై అదనపు నూనె ఉత్పత్తి చేయటం , నిరంతర పగుళ్లు వంటి చర్మ సమస్యలకు దారితీస్తాయి. మనం చర్మ సంరక్షణ ఉత్పత్తులపై దృష్టి సారిస్తాం, కానీ మనం తరచుగా ఆహారం యొక్క ప్రభావాన్ని విస్మరిస్తాము. ఆయుర్వేదం ప్రకారం, రుతుపవనాల సమయంలో వచ్చే కాలానుగుణ మార్పులు దోషాలను, ముఖ్యంగా వాత, పిత్త దోషాలను తీవ్రతరం చేస్తాయి. మొటిమలు లేదా దద్దుర్లు వంటి చర్మ సమస్యలకు దారితీస్తాయి.

తెల్ల నువ్వులతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

తెల్ల నువ్వులతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుతెల్ల నువ్వులు అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కలిగి ఉంటాయి. గుండె జబ్బులు, మధుమేహం, ఆర్థరైటిస్ నుండి ఇవి రక్షిస్తాయి. ముఖ్యంగా మహిళలు ఈ తెల్ల నువ్వులు తీసుకుంటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తెల్ల నువ్వుల్లో ఫైబర్ పుష్కలంగా వుంటుంది కనుక గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. తెల్ల నువ్వులు తింటుంటే కొలెస్ట్రాల్, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గుతాయి. నువ్వులలో మెగ్నీషియం అధికం, ఇది రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. నువ్వులులో ఎముకల ఆరోగ్యాన్ని పెంచే అనేక పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఎర్ర రక్త కణాలను తయారు చేయడానికి, శరీరానికి కావలసిన పోషకాలు నువ్వులు మేలు చేస్తాయి.

కాలేయ సమస్యలను అడ్డుకునే తేనెలో ఊరబెట్టిన ఉసిరి

కాలేయ సమస్యలను అడ్డుకునే తేనెలో ఊరబెట్టిన ఉసిరితేనెలో నానబెట్టిన ఉసిరి కాయలు. వీటివల్ల ఎన్నో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. తేనె-ఉసిరి రెండింటినీ కలిపి ఇలా తీసుకుంటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. నీడలో ఆరబెట్టిన ఉసిరికాయలను తేనెలో ఊరబెట్టి వాటిని ఉదయాన్నే పరగడుపున తీసుకోవాలి. ఇలా తేనె, ఉసిరికాయ మిశ్రమాన్ని తయారుచేసి తీసుకోవడం వల్ల లివర్ సమస్యలు దూరమవుతాయి. జాండిస్ వంటి వ్యాధులు ఉంటే అవి త్వరగా నయం అవుతాయి. శరీరంలో ఉన్న వ్యర్థ పదార్థాలను బయటికి పంపడంలో లివర్ మరింత చురుగ్గా పనిచేస్తుంది. తేనె, ఉసిరి మిశ్రమాన్ని క్రమం తప్పకుండా తీసుకుంటుంటే చర్మపు ముడతలు తగ్గి యవ్వనంగా కనిపిస్తుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com