India: అమెరికాకు స్మార్ట్ఫోన్ ఎగుమతులు- చైనాను అధిగమించిన భారతదేశం
అమెరికాకు స్మార్ట్ఫోన్ ఎగుమతుల్లో భారతదేశం చైనాను అధిగమించిందని, ఇది దేశ తయారీ ప్రయాణంలో ఒక ప్రధాన మైలురాయి అని పీఐబీ సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో పరిశోధన సంస్థ కెనాలిస్ను ఉటంకిస్తూ పేర్కొంది. పోస్ట్ ప్రకారం, మేక్ ఇన్ ఇండియా, ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ (PLI) వంటి పథకాలు ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగాన్ని పునర్నిర్మించడంలో కీలక పాత్ర పోషించాయి.
"మేక్ ఇన్ ఇండియా, పీఎల్ఐ వంటి పథకాల ఫలితంగా, భారతదేశం ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ కీలక తయారీదారుగా పరిగణించబడని పారిశ్రామిక రంగాలలో ఇప్పుడు కొత్త వేగంతో కదులుతోంది. పరిశోధన సంస్థ కెనాలిస్ నివేదిక ప్రకారం, ఈ క్యాలెండర్ సంవత్సరం రెండవ త్రైమాసికంలో, అంటే ఏప్రిల్-జూన్లో, అమెరికాకు ఎగుమతి చేయబడిన స్మార్ట్ఫోన్ల పరంగా భారతదేశం చైనాను కూడా అధిగమించింది." అని పేర్కొంది.
2025 ఏప్రిల్-జూన్ కాలంలో అమెరికా దిగుమతుల్లో మేడ్ ఇన్ ఇండియా స్మార్ట్ఫోన్ల వాటా 44 శాతానికి పెరిగిందని, ఇది 2024 ఇదే త్రైమాసికంలో 13 శాతం నుండి గణనీయంగా పెరిగిందని పీఐబీ పోస్ట్ పేర్కొంది. అదే సమయంలో, చైనా వాటా ఒక సంవత్సరం క్రితం 61 శాతం నుండి అదే కాలంలో కేవలం 25 శాతానికి పడిపోయింది.
స్మార్ట్ఫోన్ ఎగుమతుల్లో ఈ పెరుగుదలకు భారతదేశ ఎలక్ట్రానిక్స్ పరిశ్రమలో దశాబ్ద కాలంగా జరిగిన పరివర్తన మద్దతు ఇస్తుంది. మునుపటి నెలలో, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఐటి మంత్రిత్వ శాఖ ఒక విడుదలలో వృద్ధి పథాన్ని వివరించింది. 2014-15, 2024-25 మధ్య, భారతదేశ ఎలక్ట్రానిక్స్, మొబైల్ తయారీ రంగం గణనీయమైన పరివర్తనను చూసింది.