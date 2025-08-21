Google Pixel 10 : గూగుల్ పిక్సెల్ 10 స్మార్ట్ఫోన్, ఫీచర్స్.. విడుదల ఎప్పుడు?
భారతదేశంతో పాటు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గూగుల్ పిక్సెల్ 10 స్మార్ట్ఫోన్ల కొత్త లైనప్ను అధికారికంగా ఆవిష్కరించింది. కొత్త సిరీస్లో పిక్సెల్ 10, పిక్సెల్ 10 ప్రో, పిక్సెల్ 10 ప్రో XL, పిక్సెల్ 10 ప్రో ఫోల్డ్లు దాని తాజా ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్లుగా ఉన్నాయి.
తాజా మోడల్లు గూగుల్ జెమిని ద్వారా ఆధారితమైన వారి ఆండ్రాయిడ్ OSలో AI సామర్థ్యాలను సమర్థవంతంగా అనుసంధానిస్తాయి. "గూగుల్ నుండి తాజా బ్లీడింగ్-ఎడ్జ్ AIని ప్రయత్నించడానికి ప్రజలకు పిక్సెల్ ఉత్తమ మార్గంగా కొనసాగుతోంది" అని ఉత్పత్తి మేనేజర్ టైలర్ కుగ్లర్ మీడియా సమావేశంలో అన్నారు.
పిక్సెల్ 10, పిక్సెల్ 10 ప్రో, పిక్సెల్ 10 ప్రో XL ఇప్పుడు భారతదేశంలో ప్రీ-ఆర్డర్ల కోసం సిద్ధంగా వున్నాయి. ధరలు వరుసగా రూ.66,500, రూ.83,000, రూ.99,500 నుండి ప్రారంభమవుతాయి. పిక్సెల్ 10 ప్రో లేదా పిక్సెల్ 10 ప్రో XL కొనుగోలు చేసే కస్టమర్లకు గూగుల్ AI ప్రోకు ఒక సంవత్సరం ఉచిత సబ్స్క్రిప్షన్ను కూడా అందించింది.
కొత్త మోడళ్లలోని ఫీచర్స్: - అంతర్నిర్మిత Qi2తో వైర్లెస్ ఛార్జింగ్.
గూగుల్ టెన్సర్ G5 చిప్
జెమిని నానో మోడల్