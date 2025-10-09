హెచ్1బీ వీసా ఎఫెక్ట్: ఎన్నారై వరుడి డిమాండ్ తగ్గింది.. అమెరికా సంబంధాలొద్దు: భారతీయులు
హెచ్1బీ వీసా ప్రభావంతో భారతదేశంలో ఎన్నారై వరుడి డిమాండ్ మందగించింది. ఇంకా వివాహ మార్కెట్ దెబ్బతింది. హెచ్1బీ వీసా రుసుము పెంపు, వారి ఉద్యోగ అభద్రత కారణంగా భారతీయ తల్లిదండ్రులు తమ కుమార్తెలను ఎన్నారైల వరులతో వివాహం చేయడానికి వెనుకాడుతున్నారు. హెచ్1బీ రుసుము పెంపు ప్రభావం ఇప్పుడు భారతదేశంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
అమెరికా ప్రభుత్వం హెచ్1బీ వీసా రుసుమును 1,00,000 అమెరికా డాలర్లు (సుమారు రూ. 88 లక్షలు)కు పెంచినట్లు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించినప్పుడు, దేశంలో ఎన్నారై వరులకు డిమాండ్ తగ్గింది. తాజా నివేదికల ప్రకారం తమ కుమార్తెల కోసం అంతర్జాతీయ భాగస్వామి కోసం వెతుకుతున్న భారతీయ కుటుంబాలు ప్రస్తుతం అలాంటి ఇబ్బందులే వద్దని కామ్గా వుండిపోతున్నాయి.
హెచ్1బీ వీసా ఫీజు పెంపు భారతీయులను ప్రభావితం చేసిందనే చెప్పాలి.
ఈ నిర్ణయం భారతదేశాన్ని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసింది ఎందుకంటే ఈ వీసాతో అమెరికాలో పనిచేస్తున్న వారిలో భారతీయులే అత్యధికంగా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా, FY24లో మొత్తం ఆమోదించబడిన H-1B వీసా లబ్ధిదారులలో దాదాపు 71 శాతం మంది భారతీయులే.
అయితే, USD100,000 రుసుము కొత్త వీసాలకు మాత్రమే వర్తిస్తుందని, ఇప్పటికే ఉన్న H1B వీసా హోల్డర్లకు రుసుము నుండి మినహాయింపు ఉంటుందని ప్రెస్ సెక్రటరీ కరోలిన్ లెవిట్ తెలియజేశారు. అంతేకాకుండా, పునరుద్ధరణలపై ఈ రుసుము వర్తించదు.
ట్రంప్ H1B వీసాలో ఎలాంటి మార్పులు చేశారు?
ముఖ్యంగా, H-1B వీసా అనేది అమెరికాలో ఒక నాన్-రెసిడెంట్ వీసా, ఇది US-ఆధారిత కంపెనీలు టెక్నాలజీ, ఇంజనీరింగ్, మెడిసిన్, ఫైనాన్స్, విద్య వంటి రంగాలకు విదేశీ కార్మికులను నియమించుకోవడానికి అనుమతిస్తుంది. కొత్త నియమం ప్రకారం, US కంపెనీలు విదేశీ ఉద్యోగి ప్రవేశం లేదా పునఃప్రవేశం కోసం ప్రతి H1B దరఖాస్తుపై USD1000,00 (సుమారు 88 లక్షలు) చెల్లించాలి.