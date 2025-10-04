శనివారం, 4 అక్టోబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 4 అక్టోబరు 2025 (14:47 IST)

India beat West Indies: 140 పరుగుల తేడాతో భారత్ గ్రాండ్ విక్టరీ

Team India
అహ్మదాబాద్ వేదికగా వెస్టిండీస్‌తో జరుగుతున్న తొలి టెస్ట్ మ్యాచ్ ను టీమిండియా సొంతం చేసుకుంది. అక్టోబర్ 2వ తేదీన ప్రారంభమైన ఈ టెస్ట్ మ్యాచ్.. నేటికి పూర్తయింది. ఈ తొలి టెస్ట్ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా బ్యాటర్లు, బౌలర్లు దుమ్ము దులిపేశారు. కేవలం మూడే రోజుల్లో మ్యాచ్‌ను ఫినిష్ చేసేశారు. ఏకంగా 140 పరుగుల తేడాతో భారత్ గ్రాండ్ విక్టరీ కొట్టింది. ఈ గెలుపుతో టీమిండియా 1-0 తేడాతో ముందువరుసలో ఉంది. 
 
విండీస్ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 162 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. రెండో రోజు స్టంప్స్ సమయానికి భారత్ 448 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. రెండో రోజు ఆటలో విండీస్ బౌలర్లు కేవలం మూడు వికెట్లు మాత్రమే తీయగలిగారు. ఆట ముగిసే సమయానికి రవీంద్ర జడేజా 104, వాషింగ్టన్ సుందర్ 9 పరుగులతో క్రీజులో ఉన్నారు. 
 
కేఎల్ రాహుల్, ధ్రువ్ జురెల్ తర్వాత రవీంద్ర జడేజా కూడా సెంచరీ సాధించడంతో, ఒకే ఇన్నింగ్స్‌లో ముగ్గురు భారత బ్యాటర్లు శతకాలు నమోదు చేసిన అరుదైన రికార్డు నమోదైంది.

ఉండవల్లి నుంచి ఆటోలో విజయవాడ సింగ్ నగర్‌కు చంద్రబాబు, పవన్, నారా లోకేష్ (video)

ఉండవల్లి నుంచి ఆటోలో విజయవాడ సింగ్ నగర్‌కు చంద్రబాబు, పవన్, నారా లోకేష్ (video)ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆటో డ్రైవర్స్ సేవా పథకం కింద 2.90 లక్షల మంది ఆటో రిక్షా, క్యాబ్ డ్రైవర్లకు ఒక్కొక్కరికి రూ.15,000 చొప్పున క్రెడిట్ చేయనున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సేవాలో పథకానికి రూ.436 కోట్లు కేటాయించింది. గత ప్రభుత్వం తన కేటాయింపు అయిన రూ.261. 51 కోట్లలో 2,61,516 మంది ఆటో డ్రైవర్లకు రూ.10,000 చొప్పున పంపిణీ చేయగా, ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ఒక అడుగు ముందుకు వేసి కేటాయింపును రూ.436 కోట్లకు పెంచింది. దీనివల్ల 2.90 లక్షల మంది డ్రైవర్లకు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది.

Leopard: గోడదూకి రోడ్డుపైకి వచ్చిన చిరుత.. మహిళపై దాడి.. తరిమికొట్టిన జనం (video)

Leopard: గోడదూకి రోడ్డుపైకి వచ్చిన చిరుత.. మహిళపై దాడి.. తరిమికొట్టిన జనం (video)చిరుత దాడికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువగానే వున్నాయి. చిరుత పులుల సంచారం జన వాసాల్లో అధికమయ్యాయి. అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గంలో చిరుత సంచారం ఒక్కసారిగా కలకలం రేపింది. రెప్పపాటులో కుక్కపై దాడి చేసిన చిరుత.. అనంతరం దానిని నోట పట్టుకుని.. అక్కడి నుంచి ఎత్తుకెళ్లింది. చిరుత సంచారంతో కళ్యాణ దుర్గం వాసులు భయాందోళనతో వణికిపోతున్నారు.

ఆర్టీసీ బస్సు డ్రైవర్‌కు గుండెపోటు.. బస్సును నడుపుతూ కుప్పకూలిపోయాడు..

ఆర్టీసీ బస్సు డ్రైవర్‌కు గుండెపోటు.. బస్సును నడుపుతూ కుప్పకూలిపోయాడు..గుండెపోటుతో మరణించే వారి సంఖ్య రోజు రోజుకీ పెరిగిపోతోంది. వయోబేధం లేకుండా హార్ట్ ఎటాక్‌తో ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. తాజాగా శనివారం రామభద్రపురం ఆర్టీసీ బస్ కాంప్లెక్స్‌లో డ్యూటీలో ఉండగా ఒక బస్సు కండక్టర్ గుండెపోటుతో మరణించాడు. మృతుడిని దాసుగా గుర్తించారు. సాలూరు నుండి విశాఖపట్నం వెళ్తున్న బస్సులో వాహనం బస్సు కాంప్లెక్స్ నుండి బయలుదేరిన కొద్దిసేపటికే అకస్మాత్తుగా తన సీటులో కుప్పకూలిపోయాడు.

తెలంగాణలో అత్యధికంగా వరకట్న హత్యలు.. ఏడింటింలో మూడు హైదరాబాదులోనే

తెలంగాణలో అత్యధికంగా వరకట్న హత్యలు.. ఏడింటింలో మూడు హైదరాబాదులోనే2023 సంవత్సరానికి సంబంధించిన నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో (ఎన్సీఆర్బీ) తాజా డేటా ప్రకారం, దక్షిణాది రాష్ట్రాలన్నింటిలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా వరకట్న హత్యలు జరిగాయి. రాష్ట్రంలో 36 వరకట్న సంబంధిత హత్యలు నమోదయ్యాయి, పశ్చిమ బెంగాల్ (220), ఒడిశా (224) వంటి ప్రధాన నేరస్థుల కంటే చాలా వెనుకబడి ఉన్నాయి. కానీ అన్ని దక్షిణ పొరుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్ (26), కర్ణాటక (12), మహారాష్ట్ర (5), తమిళనాడు (1) కంటే ముందు ఉన్నాయి.

అనధికార తవ్వకం కారణంగా హిందూపూర్‌లో దెబ్బతిన్న సిటీ గ్యాస్ పైప్‌లైన్

అనధికార తవ్వకం కారణంగా హిందూపూర్‌లో దెబ్బతిన్న సిటీ గ్యాస్ పైప్‌లైన్హిందూపూర్: హిందూపూర్‌లోని హౌసింగ్ బోర్డ్ కాలనీ సమీపంలో భారతీ ఎయిర్‌టెల్ తరపున స్టెర్లైట్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్ మరియు క్వెస్ కార్ప్ లిమిటెడ్ తరపున ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ వేయడం కోసం అనధికారకంగా చేపట్టిన తవ్వకం పనుల సమయంలో థింక్ గ్యాస్ (గతంలో ఏజి&పి ప్రథమ్ సంస్థ) పైప్‌లైన్ ప్రమాదవశాత్తు దెబ్బతిన్నందున హిందూపూర్‌లోని నగర గ్యాస్ సరఫరాలో స్వల్ప అంతరాయం ఏర్పడింది. థింక్ గ్యాస్‌లోని అత్యవసర ప్రతిస్పందన బృందం, ప్రభావిత విభాగాలను త్వరగా వేరుచేసి 10 నిమిషాల్లో గ్యాస్ సరఫరాను పునరుద్ధరించింది.

ARi: అరి చిత్రంలో భగవద్గీత సారాన్ని చెప్పా : దర్శకుడు వి. జయశంకర్

ARi: అరి చిత్రంలో భగవద్గీత సారాన్ని చెప్పా : దర్శకుడు వి. జయశంకర్పేపర్ బాయ్ దర్శకుడుగా ప్రశంసలు అందుకున్న వి. జయశంకర్ ఈసారి సరికొత్త ప్రయోగం చేశారు. దర్శకుడిగా తన అనుభాన్ని, పేరు, సంపాదనా స్థిరత్వం వదులుకొని ఏడేళ్లపాటు హిమాలయాలకు వెళ్ళారు. ఆయన వెళ్ళేటప్పుడు, సినిమా తీస్తారనే గ్యారెంటీ లేదు. చేతిలో స్క్రిప్ట్ లేదు, నిర్మాతలు లేరు, ప్రచారమూ లేదు. ఆయన గుండెల్లో ఉన్నదొక్కటే ప్రశ్న: మనిషికి ఉన్న ఆరుగురు అంతర్గత శత్రువులను (అరిషడ్వర్గాలు) ఎలా జయించాలి?

Deepika: దీపికా పదుకొనె, ఆలియా భట్ లు తెలుగు సినిమాల్లో చేయమంటున్నారు..

Deepika: దీపికా పదుకొనె, ఆలియా భట్ లు తెలుగు సినిమాల్లో చేయమంటున్నారు..బాలీవుడ్ నటీమణులు ఈమద్య తెలుగు సినిమాల్లోనుంచి బయటకు వచ్చేస్తున్నారు. ప్రభాస్, సందీప్ రెడ్డి వంగా కాంబినేషన్ లో స్పిరిట్ సినిమాలో ముందుగా దీపికను అనుకొనగా ఆ తర్వాత కొన్ని కారణాలవల్ల ప్రభాస్ తో చేయనని సోషల్ మీడియాలోనే పోస్ట్ పెట్టింది. ఇంకోవైపు కల్కి 2 సినిమాను నాగ్ అశ్విన్ ప్రణాళిక సిద్ధంచేశాడు. కానీ, ప్రభాస్ చేస్తున్న రాజాసాబ్, స్పిరిట్ తోపాటు సలార్ 2 కూడా పైప్ లైన్ లో వుండడంతో డేట్స్ కుదరక కల్కి 2 వాయిదా పడే సూచనలు కనిప్పించాయి. దాంతో తను ప్లాన్ చేసినట్లు ఆర్టిస్టులు ఎంపిక సెట్ కావడంలేదని తెలుస్తోంది.

Nayanthara: నయనతార, సుందర్ సి కాంబినేషన్ లో మహాశక్తి

Nayanthara: నయనతార, సుందర్ సి కాంబినేషన్ లో మహాశక్తిసుందర్ సి, నయనతార తొలిసారి కలిసి నటిస్తున్న చిత్రం మూకుతి అమ్మన్ 2. దీనికి తెలుగులో మహాశక్తి పేరు పెట్టారు. ఈ సినిమాకు దర్శకుడు కూడా సుందర్ సి. ఇందులో నయనతార ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ చేశారు. వెల్స్ ఫిల్మ్ ఇంటర్నేషనల్, ఐవీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌తో కలిసి బిగ్గెస్ట్ పాన్ ఇండియా ఎంటర్‌టైనర్‌ల గా నిర్మిస్తోంది. అవ్ని సినిమాక్స్ (పి) లిమిటెడ్, రౌడీ పిక్చర్స్ సహా నిర్మాతలు. మూకుతి అమ్మన్ పార్ట్ 1 భారీ విజయాన్ని సాధించింది, తెలుగు డబ్బింగ్ వెర్షన్ అమ్మోరు తల్లికి బ్లాక్ బస్టర్ రెస్పాన్స్ లభించింది.

Balakrishna: బాలకృష్ణ కు అఖండ 2: తాండవం కలిసొత్తుందా !

Balakrishna: బాలకృష్ణ కు అఖండ 2: తాండవం కలిసొత్తుందా !నందమూరి బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్ లో వస్తున్న అఖండ సీక్వెల్ అఖండ 2: తాండవం. అఖండకు మించి ఆదరణ పొందుతుందనే నమ్మకంతో దర్శక నిర్మాతలు, కథానాయకుడు వున్నారు. రామ్ ఆచంట, గోపి ఆచంట, 14 రీల్స్ ప్లస్, ఎం తేజస్విని నందమూరి ప్రజెంట్స్ చేస్తున్నారు. డిసెంబర్ 5న థియేట్రికల్ రిలీజ్ చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు.

Raj Tarun: ఈసారి చిరంజీవి ని నమ్ముకున్న రాజ్ తరుణ్

Raj Tarun: ఈసారి చిరంజీవి ని నమ్ముకున్న రాజ్ తరుణ్పలు వివాదాలమధ్య నటుడిగా కెరర్ సాగిస్తున్న రాజ్ తరుణ్ కు ఈమధ్య సినిమాలు సక్సెస్ కాలేకపోతున్నాయి. అయినా ఆయనతో ఓ ఓటీటీ సినిమాను స్ట్రీమ్ లైన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై రాహుల్ అవుదొడ్డి, సుహాసినీ రాహుల్ నిర్మించారు. ఈ చిత్రానికి చిరంజీవి అని పేరు పెట్టారు. ఆహా ఓటీటీ ఒరిజినల్ ఫిల్మ్ చిరంజీవ. ఈ చిత్రంలో కుషిత కల్లపు హీరోయిన్ గా నటించింది. అభినయ కృష్ణ దర్శకత్వం వహించారు. నవంబర్ 7వ తేదీ నుంచి చిరంజీవ సినిమా ఆహా ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు రాబోతోంది. ఇటీవలే ఈ సినిమా టీజర్ ను రిలీజ్ చేశారు.
