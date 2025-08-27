అమెరికన్ సంస్థ జీఈతో భారత్ డీల్.. 1 బిలియన్ డాలర్ల ఒప్పందం సంతకానికి రెడీ
కేంద్రం మరో 97 ఎల్సీఏ మార్క్ 1A యుద్ధ విమానాలను కొనుగోలు చేయడానికి రూ.62,000 కోట్ల ఒప్పందాన్ని ఆమోదించిన వెంటనే, స్వదేశీ యుద్ధ విమానాల కోసం 113 అదనపు జీఈ-404 ఇంజిన్లను సరఫరా చేయడానికి భారతదేశం అమెరికన్ సంస్థ జీఈతో దాదాపు 1 బిలియన్ అమెరికన్ డాలర్ల విలువైన ఒప్పందంపై సంతకం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది.
హిందూస్తాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ (HAL) ఇప్పటికే భారత వైమానిక దళం ఆర్డర్ చేసిన ప్రారంభ 83 LCA మార్క్ 1A యుద్ధ విమానాల కోసం 99 GE-404 ఇంజిన్ల కోసం ఒప్పందంపై సంతకం చేసింది. ఈ 113 ఇంజిన్లు దానికి అదనంగా ఉంటాయి. HAL దాని మొత్తం 212 ఇంజిన్ల అవసరానికి దగ్గరగా ఉంటుంది.
దీనికి సంబంధించి చర్చలు దాదాపుగా పూర్తయ్యాయి. సెప్టెంబర్ నాటికి ఒప్పందంపై సంతకం చేయనున్నట్లు రక్షణ అధికారులు తెలిపారు. హామీలను నెరవేర్చడానికి జీఈ నెలకు రెండు ఇంజిన్లను సరఫరా చేసే అవకాశం ఉంది. HAL 2029-30 నాటికి మొదటి 83 విమానాలను, 2033-34 నాటికి తదుపరి 97 విమానాలను అందించాలని యోచిస్తోంది.
సమాంతరంగా, 80శాతం సాంకేతిక బదిలీతో 200 జీఈ-414 ఇంజిన్లను కొనుగోలు చేయడానికి ప్రత్యేక ఒప్పందం కోసం హెచ్ఏఎల్ జీఈతో చర్చలు జరుపుతోంది. ఇది ఎల్సీఏ మార్క్ 2, అడ్వాన్స్డ్ మీడియం కంబాట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ (AMCA) లకు శక్తినిస్తుంది. దాదాపు USD 1.5 బిలియన్ల విలువైన ఈ ఒప్పందం రాబోయే నెలల్లో సంతకం చేయబడుతుందని భావిస్తున్నారు.