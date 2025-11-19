అంగారక గ్రహంపై బండరాయిని గుర్తించిన నాసా.. అందులో ఇనుము, నికెల్ మూలకాలు
నాసా అంగారక గ్రహంపై బండరాయిని గుర్తించింది. నాసాకు చెందిన పెర్సెవరెన్స్ రోవర్ అంగారక గ్రహంపై 80 సెంటీమీటర్ల (సుమారు 31-అంగుళాల) బండరాయిని గుర్తించింది. రోవర్ అన్వేషిస్తున్న జెజెరో క్రేటర్ సమీపంలోని రెడ్ ప్లానెట్లోని వెర్నోడెన్ వద్ద ఉన్న బెడ్రాక్ను పరిశీలిస్తున్నప్పుడు రోవర్ ఈ రాతిని కనుగొంది. సెప్టెంబర్ 19, 2025న రోవర్ తన లెఫ్ట్ మాస్ట్క్యామ్-జెడ్ కెమెరాను ఉపయోగించి ఈ చిత్రాన్ని తీసింది.
ఎ స్ట్రేంజర్ ఇన్ అవర్ మిడ్స్ట్.. అనే బ్లాగులో, నాసా ఈ రాతికి ఫిప్సాక్స్లా అని పేరు పెట్టబడిందని పేర్కొంది. ఈ రాయిని చూసిన శాస్త్రవేత్తలు ఆశ్చర్యపోతూ దానిని నిశితంగా పరిశీలించారు. గత వారం, మిషన్ బృందం రాతిని నిశితంగా పరిశీలించి, దాని ఆకారం, పరిమాణం చుట్టుపక్కల భూభాగం నుండి భిన్నంగా ఉన్నాయని కనుగొన్నారు. ఈ రాయిలో ఇనుము, నికెల్ మూలకాలు అధిక సాంద్రతలో ఉన్నట్లు తేలింది. సాధారణంగా అంగారకుడి ఉపరితలంపై ఈ మూలకాలు అరుదుగా కనిపిస్తాయి.
గ్రహశకలాల కేంద్ర భాగాల్లో ఏర్పడే ఐరన్-నికెల్ ఉల్కలలో ఇవి అధికంగా ఉంటాయి. దీన్ని బట్టి ఈ రాయి సౌర వ్యవస్థలో మరెక్కడో ఏర్పడి, అంగారకుడిపై పడి ఉండవచ్చని నాసా భావిస్తోంది. అయితే, దీన్ని ఉల్కగా అధికారికంగా నిర్ధారించడానికి మరిన్ని పరిశోధనలు అవసరమని నాసా తెలిపింది.