అరబిక్ భాషతో కూడిన డ్రెస్.. పాకిస్థాన్ మహిళను 300 మంది...?

కానీ అస‌లు నిజం తెలుసుకున్నారు. చివరికి పోలీసులు జోక్యం చేసుకున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. అర‌బిక్ భాష‌లో అక్ష‌రాలు ప్రింట్ చేసి ఉన్న డ్రెస్సును ఓ పాకిస్థాన్ మ‌హిళ ధరించింది. ఆమె వేసుకున్న దుస్తుల‌పై ఖురాన్ వ‌చ‌నాల‌ను రాశార‌ని ఆమెను దిగ్భందించారు.

అయితే పోలీసులు ఆ హోట‌ల్‌కు చేరుకుని ఆమెను ర‌క్షించారు. ఆ త‌ర్వాత ఆమె ఈ అంశంపై క్ష‌మాప‌ణ‌లు కూడా చెప్పింది. ఈ ఘ‌ట‌న‌కు చెందిన వీడియోలు ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అయ్యింది. రెస్టారెంట్‌లో ఆ మ‌హిళ వ‌ణుకుతూ కూర్చుండిపోయింది.

అయితే మ‌త‌గురువులు వ‌చ్చి ఆ డ్రెస్సుపై ఉన్న అక్ష‌రాల‌ను డీకోడ్ చేశారు. ఆ డ్రెస్సుపై ఉన్న‌ది అర‌బిక్ కాలీగ్ర‌ఫీ అని, అవి ఖురాన్ సూక్తులు కావ‌న్నారు.

A woman was Mobbed By a Crowd accused of writing Quranic verses on her clothes.#Pakistan #PakistanUnderFascism #Shame #mob pic.twitter.com/duMZ7wcHBR