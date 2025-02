దొంగకు హార్ట్ ఎటాక్, కుక్కను ఈడ్చుకెళ్లినట్లు కారులో వేసుకెళ్లాడు (video)

ప్రయాణికుల వద్ద నగదును, విలువైన వస్తువులను దోచుకెళ్లేందుకు దొంగలముఠా కారులో దిగింది. కారు దిగడంతోనే ప్రయాణికులపై విరుచుకుపడ్డారు. తుపాకీ చూపించి బెదిరిస్తూ వారి బ్యాగులను లాక్కున్నారు.

ఐతే అకస్మాత్తుగా దొంగలముఠాలోని ఓ దొంగకి గుండెపోటు వచ్చింది. దాంతో అతడు కారు డోర్ తీసుకుని ఎక్కేద్దామనుకున్నాడు కానీ అక్కడే కుప్పకూలిపోయాడు. అతడిని గమనించిన మరో దొంగ కిందపడ్డ దొంగను పట్టుకుని కారులో వేసుకుని కుక్కను ఈడ్చుకెళ్లినట్లు ఈడ్చుకెళ్లాడు. ఈ వీడియో వైరల్ అవుతోంది.

