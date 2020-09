కొత్త జెర్సీల్లో మెరిసిపోతున్న చెన్నై సూపర్ కింగ్స్...

కాగా, ఈ నెల 19వ తేదీన చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, ముంబై ఇండియన్స్ జట్ల మధ్య జరిగే ప్రారంభ మ్యాచ్‌లో ఐపీఎల్ 2020 సీజన్ ఆరంభమవుతుంది. ఇది నంవబరు 10తో ముగియనుంది. ఇందుకోసం ఎనిమిది జట్లు ఇప్పటికే యూఏఈకి చేరుకునివుని ముమ్మరంగా సాధన చేస్తున్నాయి.









The most wanted piece of #yellove is back in stock just in the nick of time!