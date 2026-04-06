200 ఐపీఎల్ వికెట్లు సాధించిన రెండో బౌలర్గా భువనేశ్వర్ కుమార్
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ఆర్సీబీ) పేసర్ భువనేశ్వర్ కుమార్, ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) చరిత్రలో 200 వికెట్లు పడగొట్టిన రెండవ బౌలర్గా, మొట్టమొదటి ఫాస్ట్ బౌలర్గా రికార్డు పుస్తకాల్లో తన పేరును లిఖించుకున్నాడు. ఆదివారం జరిగిన ఐపీఎల్ 2026 మ్యాచ్లో, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (సీఎస్కే) బ్యాటర్ ఆయుష్ మాత్రేను అవుట్ చేయడం ద్వారా భువనేశ్వర్ ఈ అరుదైన ఘనతను సాధించాడు.
ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన వారిలో రెండవ స్థానంలో ఉన్న భువనేశ్వర్ కుమార్, ఇప్పుడు తన సహచర భారత ఆటగాడు యుజ్వేంద్ర చాహల్తో కలిసి 200 ఐపీఎల్ వికెట్ల క్లబ్'లో చేరాడు. భువనేశ్వర్ ప్రస్తుతం 192 మ్యాచ్లలో 27.25 సగటుతో మొత్తం 200 వికెట్లు సాధించాడు.
మరోవైపు, చాహల్ 176 మ్యాచ్లలో 22.68 సగటుతో 224 వికెట్లను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ఐపీఎల్లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన వారిలో మూడవ స్థానంలో ఉన్న సునీల్ నరైన్, 191 ఐపీఎల్ మ్యాచ్లలో 193 వికెట్లతో భువనేశ్వర్ తర్వాతి స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. ఆర్సీబీ వర్సెస్ సీఎస్కే మ్యాచ్లో ఆయుష్ మత్రేను అవుట్ చేయడం ద్వారా భువనేశ్వర్ కుమార్ 200 వికెట్ల మైలురాయిని చేరుకున్నాడు.