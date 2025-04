ఆ వీడియోలో, "రన్ మెషిన్" అని తరచుగా పిలువబడే విరాట్ కోహ్లీ, ఒక బౌలర్ నుండి భయంకరమైన డెలివరీని ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు హెల్మెట్ ధరించి కనిపిస్తాడు. తీవ్రమైన గాయాలను నివారించడంలో భద్రతా గేర్, కీలక పాత్రను వివరిస్తూ, బంతి అతని హెల్మెట్‌ను బలంగా తాకింది.

క్రీడలు, దైనందిన జీవితంలో రక్షణ కోసం హెల్మెట్ ధరించడం ప్రాముఖ్యతను హైలైట్ చేయడానికి హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఈ క్షణాన్ని ఉపయోగించుకున్నారు.

వీడియోతో పాటు, పోలీసులు పోస్ట్‌కు ఒక సందేశాన్ని ఇచ్చారు: "మీ తలకు విడి భాగాలు లేవు. అది మైదానంలో అయినా, రోడ్డుపై అయినా... హెల్మెట్ ఐచ్ఛికం కాదు, మనుగడకు అది చాలా అవసరం." అనే సందేశాన్ని ఉద్ఘాటించింది.

రోడ్లపై ప్రయాణించేటప్పుడు వాహనదారులు, ప్రయాణికులు హెల్మెట్ వాడకాన్ని ఖచ్చితంగా పాటించాలని హైదరాబాద్ పోలీసులు కోరారు. రోడ్డు ప్రమాదాలు, మరణాలను తగ్గించే లక్ష్యంతో వారి వినూత్న అవగాహన ప్రచారం, దాని సృజనాత్మకత, ప్రజా సేవా సందేశానికి విస్తృత ప్రశంసలను పొందింది.

#HYDTPweBringAwareness

Your Head has no spare parts.

Either on Road or a Field,????a helmet isn’t optional — it’s survival.#RideSafe #HelmetOnAlways #WearHelmet #HelmetSavesLives #DriveSafe #TrafficRulesSaveLives pic.twitter.com/nLMUcG2iSW