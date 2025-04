ప్రాక్టీస్ సెషన్ జరుగుతుండగా వాతావరణంలో మార్పులు.. రోహిత్ శర్మ వీడియో వైరల్

దానితో పాటు భారీ ధూళి తరంగం మొత్తం పొలాన్ని ముంచెత్తింది. ఈ సందర్భంలో ముంబై ఇండియన్స్ స్టార్ ఆటగాడు రోహిత్ శర్మ ఆ సంఘటన స్థలంలో ఉన్నాడు. మారుతున్న పరిస్థితులకు వెంటనే స్పందించాడు. పరిస్థితి గమనించిన రోహిత్ శర్మ తన స్వరాన్ని పెంచి, తన తోటి ఆటగాళ్లను మైదానం నుండి వెనక్కి వెళ్ళమని అరిచాడు.

రోహిత్ శర్మ అరుపులకు వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయ్యాయి. రోహిత్ శర్మ పిలుపుకు ప్రతిస్పందనగా, ముంబై ఇండియన్స్ కోచ్ మహేల జయవర్ధనే, లసిత్ మలింగ, ట్రెంట్ బౌల్ట్, దీపక్ చాహర్‌లతో కలిసి దుమ్ము తుఫాను నుండి ఆశ్రయం కోరుతూ మైదానం నుండి పారిపోతున్నారు.

ఈ సీజన్‌లో, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఇప్పటివరకు ఆడిన అన్ని మ్యాచ్‌లలో బలమైన ప్రదర్శనలను ప్రదర్శిస్తూ అజేయ రికార్డును కొనసాగించింది. వారు ఆడిన నాలుగు ఆటల్లోనూ గెలిచారు. దీనికి విరుద్ధంగా, ముంబై ఇండియన్స్ ఐదు మ్యాచ్‌ల్లో ఒకే ఒక్క విజయం సాధించి, కష్టాల్లో పడింది.

ఫలితంగా, ఆదివారం జరిగే మ్యాచ్ ముంబై ఇండియన్స్‌కు చాలా కీలకం, వారు తమ పరాజయాల పరంపరకు ముగింపు పలికి టోర్నమెంట్‌లో తిరిగి ఊపును పొందాలంటే తప్పక విజయం సాధించాలి.

Humanism stardom of this guy is the most beautiful thing to celebrate. Rohit is just gifted in that the same way he is with his batting. Flows so naturally.



