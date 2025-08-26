ఏఐ అభివృద్ధైనా మానవ జ్ఞానానికి ప్రత్యామ్నాయం లేదని ప్రతి ఐదుగురు నిపుణులలో నలుగురు నమ్ముతున్నారు

హైదరాబాద్: ఏఐ సాధనాలు మరింత అధునాతనంగా మారినప్పటికీ, కార్యక్షేత్రంలో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతున్నప్పటికీ, పెద్ద నిర్ణయాలను తీసుకోవాల్సిన విషయానికి వస్తే, మానవ మేధస్సును ఏదీ భర్తీ చేయలేదు అని నిపుణులు స్పష్టంగా భావిస్తున్నారు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రొఫెషనల్ నెట్వర్క్ అయిన లింక్డ్ఇన్ నుండి వచ్చిన కొత్త అధ్యయనం ప్రకారం, భారతదేశంలో 83 శాతం మంది నిపుణులు, హైదరాబాద్లోని 88 శాతం మంది నిపుణులు మానవ సహజ జ్ఞానం, విశ్వసనీయ సహచరులు నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఇప్పటికీ ఏఐ కంటే ఎక్కువగా నమ్ముతామని చెబుతున్నారు. నగరంలో 79 శాతం మంది ఉద్యోగ విధులలో భాగంగా నిర్ణయం తీసుకునే వేగం వేగవంతమైందని చెబుతున్న సమయంలో ఇది జరగడం విశేషం, 75 శాతం మంది తమ తదుపరి కెరీర్ అడుగు వేయటంలో ఏఐలో ప్రావీణ్యం సంపాదించడం అవసరమని భావిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్లోని నలుగురు నిపుణులలో ముగ్గురు ఏఐలో నైపుణ్యం సాధించడం రెండవ ఉద్యోగంలా అనిపిస్తుందని అంగీకరిస్తున్నారు, కానీ వారు పెరుగుతున్న అంచనాలు నిస్సందేహంగా ఆశాజనకంగా ఉన్నాయంటున్నారు. దాదాపు 70 శాతం మంది ఏఐని ఎంత త్వరగా పొందగలరో చూసి తాము సంతోషంతో మునిగిపోయామని, 59 శాతం మంది దానిని పూర్తి సామర్థ్యంతో ఉపయోగించడం లేదని అంగీకరిస్తున్నారు. 77 శాతం కంపెనీలు తమ ఉద్యోగులు ఏఐని ఉపయోగించాలని ఆశిస్తున్నందున నాయకులు కూడా దీని పట్ల ఆసక్తిని పెంచుతున్నారు. భారతదేశంలో 64 శాతం ఎగ్జిక్యూటివ్లు పనితీరు సమీక్షలు లేదా నియామకాలలో ఏఐ నైపుణ్యాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని యోచిస్తున్నారు. ఫలితంగా, కొత్త ఏఐ నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవడం ఇప్పుడు హైదరాబాద్లోని 75 శాతం మంది నిపుణులకు రెండవ ఉద్యోగంలా అనిపిస్తుంది. అయినప్పటికీ, బలమైన మెజారిటీ 75 శాతం ఏఐ తమ రోజువారీ ఉద్యోగ జీవితాన్ని మెరుగుపరుస్తుందని ఆశాజనకంగా ఉన్నారు.
వాటాలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు సహజ జ్ఞానం అల్గోరిథంను అధిగమించింది
హైదరాబాద్ సహా భారతీయ నిపుణులు నిర్ణయాలను అవుట్సోర్స్ చేయడానికి కాకుండా రోజువారీ పనులను వేగంగా చేయటానికి ఏఐని ఉపయోగిస్తున్నారు. లింక్డ్ఇన్ అధ్యయనం వెల్లడించిన దాని ప్రకారం నగరంలోని 78 శాతం మంది నిపుణులు ఏఐని వాస్తవ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి కాకుండా రాయడం, డ్రాఫ్టింగ్కు అత్యంత ఉపయోగకరంగా భావిస్తున్నారు. ఎంపికలు సంక్లిష్టంగా మారినప్పుడు, 78 శాతం మంది సహోద్యోగులు, మేనేజర్లు వేగంగా, మరింత నమ్మకంగా నిర్ణయం తీసుకోవడంలో సహాయపడతారని, భారతదేశంలో 83 శాతం మంది కార్యనిర్వాహకులు మంచి వ్యాపార నిర్ణయాలు ఇప్పటికీ మానవ తీర్పుపై ఆధారపడి ఉంటాయని అంగీకరిస్తున్నారు. ఈ మానవ ఆకర్షణను ప్రతిబింబిస్తూ, లింక్డ్ఇన్ ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో కామెంట్లలో 30 శాతం, ప్లస్ వృద్ధిని చూసింది, ఎందుకంటే ప్రజలు సహచరుల దృక్పథంపై ఆధారపడతారు.
లింక్డ్ఇన్ కెరీర్ నిపుణులు, ఇండియా సీనియర్ మేనేజింగ్ ఎడిటర్, నీరజిత బెనర్జీ మాట్లాడుతూ, ఏఐ ఒక అద్భుతమైన కోపైలట్, కానీ ఇది క్రచ్ కాదు. ఇది వేగంగా ఎంపికలను చేయగలదు, క్రమబద్ధీకరించగలదు, ఉపరితలీకరించగలదు, కానీ కెరీర్లు ఇప్పటికీ మీ తీర్పు, మీ సంబంధాలు, మీ కథ యొక్క బలంపై కదులుతాయని తెలుసు. ముఖ్యమైన క్షణాల్లో, ప్రజలు దీనిని ఒక సాధనంగా భావించటం లేదు. వారు తాము విశ్వసించే వ్యక్తిగా దీనిని భావిస్తున్నారు. కాబట్టి, ఆ అర్థవంతమైన కనెక్షన్లను నిర్మించుకోండి, మీరు మాత్రమే చేయగల మానవ పని కోసం సమయాన్ని ఖాళీ చేయడానికి ఏఐ ఉపయోగించండి. మీరు అన్నింటినీ చేయలేనప్పుడు, మీ విశ్వసనీయ వ్యక్తులపై ఆధారపడండి అని అన్నారు.
ప్రొఫెషనల్స్ వినోదం, వృద్ధి, భవిష్యత్తు కోసం ఏఐను స్వయంగా నేర్చుకుంటున్నారు
పెరుగుతున్న ఒత్తిడి, అంచనాలు ఉన్నప్పటికీ, హైదరాబాద్లోని 78 శాతం మంది నిపుణులు ఏఐ తో ప్రయోగాలు చేయడం సరదాగా ఉంటుందని, ప్రతిరోజూ కొత్త విషయాలను పరీక్షించడానికి , నేర్చుకోవడానికి ఒక అవకాశంగా చూస్తామని అంటున్నారు. దాదాపు పది మందిలో ఎనిమిది మంది (78 శాతం) ఉచిత వనరులతో తమకు తాము నేర్చుకుంటున్నారు, 74 శాతం మంది కోర్సులకు జేబులోంచి చెల్లిస్తున్నారు. 73 శాతం మంది మెరుగైన సాధనాలు, నేర్చుకోవడానికి కంటెంట్ కోసం చురుకుగా వెతుకుతున్నారు.
మీ నెట్వర్క్ ద్వారా విశ్వాసాన్ని ఎలా పెంచుకోవాలో తెలుపుతూ లింక్డ్ఇన్ కెరీర్ నిపుణులు అందిస్తోన్న చిట్కాలు:
1. మీకు తెలియని దాని గురించి వెల్లడించండి
అన్నిటికీ సమాధానాలు తెలియక పోవటం తప్పేమీ కాదు. విశ్వసనీయ సహోద్యోగులను లేదా మార్గదర్శకులను సంప్రదించి, మీ పనిలో ఏఐ సాధనాలను ఉపయోగించడం మీకు ఎలా సౌకర్యంగా ఉంది? లేదా ఏ వనరులు మీకు ఎక్కువగా నేర్చుకోవడానికి సహాయపడ్డాయి? వంటి నిర్దిష్ట ప్రశ్నలను అడగండి. మీరు ఇప్పటికీ ఏమి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారో దాని గురించి నిజాయితీగా ఉండటం మద్దతు, ఆచరణాత్మక సలహాలను ఆహ్వానిస్తుంది.
2. మీ పక్కనే వున్న వారికంటే మిన్నగా వున్న నిపుణుల సూచనలను అనుసరించండి, నేర్చుకోండి
లింక్డ్ఇన్, అంతకు మించి మీరు ఎవరిని అనుసరిస్తారు, వారితో మాట్లాడతారో వారిని మరింతగా విస్తరించండి. ఏఐ, కెరీర్ వృద్ధిపై చిట్కాలు, పరిజ్ఞానం పంచుకునే సృష్టికర్తలు, పరిశ్రమ నాయకులు, సహచరులను కనుగొనండి. మీరు అర్పిత్ భయానీ- అంకుర్ వారికూ వంటి అగ్ర శ్రేణి నిపుణులను అనుసరించవచ్చు లేదా స్టీవెన్ బార్ట్లెట్, గై రాజ్ వంటి నిపుణుల నుండి ప్రత్యేకమైన కంటెంట్ను కలిగి ఉన్న ఇటీవల ప్రారంభించబడిన షోస్ బై లింక్డ్ఇన్ని చూడవచ్చు, తద్వారా ఏఐ- నాయకత్వం వంటి పెద్ద అంశాలపై అగ్రస్థానంలో ఉండి నేర్చుకోవడం తక్కువ భారంగా అనిపించవచ్చు.
3. మీ నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకోవడానికి ఏజెన్సీ తీసుకోండి
ఏఐ నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకోవడం అనేది ఒంటరి ప్రయాణం కానవసరం లేదు, కానీ మీ స్వంత వృద్ధికి చోదక స్థానంలో ఉండటం సహాయపడుతుంది. బిల్డింగ్ కెరీర్ ఏజిలిటీ అండ్ రిసైలెన్స్ ఇన్ ద ఏజ్ అఫ్ ఏఐ, లాండింగ్ ఏ జాబ్ యాజ్ ఏ స్కిల్స్ ఫస్ట్ కాండిడేట్ వంటి ఉచిత లింక్డ్ఇన్ లెర్నింగ్ కోర్సులతో మీ వృద్ధిని నిర్వహించండి, మీ స్వంత వేగంతో నేర్చుకోండి. సెప్టెంబర్ 30న మొట్టమొదటి ఏఐ ఇన్ వర్క్ డే మిస్ అవ్వకండి - మీ రోజువారీ పనిలో ఏఐని ఉపయోగించడంలో మీకు సహాయపడే ఆచరణాత్మక సలహా, చిట్కాలు, సాధనాలతో నిండిన ప్రత్యక్ష కార్యక్రమం ఇది.