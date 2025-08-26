బుధవారం, 27 ఆగస్టు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. ఐటీ
  3. ఐటీ వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : మంగళవారం, 26 ఆగస్టు 2025 (22:11 IST)

ఏఐ అభివృద్ధైనా మానవ జ్ఞానానికి ప్రత్యామ్నాయం లేదని ప్రతి ఐదుగురు నిపుణులలో నలుగురు నమ్ముతున్నారు

AI image
హైదరాబాద్: ఏఐ సాధనాలు మరింత అధునాతనంగా మారినప్పటికీ, కార్యక్షేత్రంలో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతున్నప్పటికీ, పెద్ద నిర్ణయాలను తీసుకోవాల్సిన విషయానికి వస్తే, మానవ మేధస్సును ఏదీ భర్తీ చేయలేదు అని నిపుణులు స్పష్టంగా భావిస్తున్నారు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రొఫెషనల్ నెట్‌వర్క్ అయిన లింక్డ్ఇన్ నుండి వచ్చిన కొత్త అధ్యయనం ప్రకారం, భారతదేశంలో 83 శాతం మంది నిపుణులు, హైదరాబాద్‌లోని 88 శాతం మంది నిపుణులు మానవ సహజ జ్ఞానం, విశ్వసనీయ సహచరులు నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఇప్పటికీ ఏఐ కంటే ఎక్కువగా నమ్ముతామని చెబుతున్నారు. నగరంలో 79 శాతం మంది ఉద్యోగ విధులలో భాగంగా నిర్ణయం తీసుకునే వేగం వేగవంతమైందని చెబుతున్న సమయంలో ఇది జరగడం విశేషం, 75 శాతం మంది తమ తదుపరి కెరీర్ అడుగు వేయటంలో ఏఐలో ప్రావీణ్యం సంపాదించడం అవసరమని భావిస్తున్నారు.
 
హైదరాబాద్‌లోని నలుగురు నిపుణులలో ముగ్గురు ఏఐలో నైపుణ్యం సాధించడం రెండవ ఉద్యోగంలా అనిపిస్తుందని అంగీకరిస్తున్నారు, కానీ వారు పెరుగుతున్న అంచనాలు నిస్సందేహంగా ఆశాజనకంగా ఉన్నాయంటున్నారు. దాదాపు 70 శాతం మంది ఏఐని ఎంత త్వరగా పొందగలరో చూసి తాము సంతోషంతో మునిగిపోయామని, 59 శాతం మంది దానిని పూర్తి సామర్థ్యంతో ఉపయోగించడం లేదని అంగీకరిస్తున్నారు. 77 శాతం కంపెనీలు తమ ఉద్యోగులు ఏఐని ఉపయోగించాలని ఆశిస్తున్నందున నాయకులు కూడా దీని పట్ల ఆసక్తిని పెంచుతున్నారు. భారతదేశంలో 64 శాతం ఎగ్జిక్యూటివ్‌లు పనితీరు సమీక్షలు లేదా నియామకాలలో ఏఐ నైపుణ్యాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని యోచిస్తున్నారు. ఫలితంగా, కొత్త ఏఐ  నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవడం ఇప్పుడు హైదరాబాద్‌లోని 75 శాతం మంది నిపుణులకు రెండవ ఉద్యోగంలా అనిపిస్తుంది. అయినప్పటికీ, బలమైన మెజారిటీ 75 శాతం ఏఐ తమ రోజువారీ ఉద్యోగ జీవితాన్ని మెరుగుపరుస్తుందని ఆశాజనకంగా ఉన్నారు.
 
వాటాలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు సహజ జ్ఞానం అల్గోరిథంను అధిగమించింది 
హైదరాబాద్‌ సహా భారతీయ నిపుణులు నిర్ణయాలను అవుట్‌సోర్స్ చేయడానికి కాకుండా రోజువారీ పనులను వేగంగా చేయటానికి ఏఐని ఉపయోగిస్తున్నారు. లింక్డ్ఇన్ అధ్యయనం వెల్లడించిన దాని ప్రకారం నగరంలోని 78 శాతం మంది నిపుణులు ఏఐని వాస్తవ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి కాకుండా రాయడం, డ్రాఫ్టింగ్‌కు అత్యంత ఉపయోగకరంగా భావిస్తున్నారు. ఎంపికలు సంక్లిష్టంగా మారినప్పుడు, 78 శాతం మంది సహోద్యోగులు, మేనేజర్లు వేగంగా, మరింత నమ్మకంగా నిర్ణయం తీసుకోవడంలో సహాయపడతారని, భారతదేశంలో 83 శాతం మంది కార్యనిర్వాహకులు మంచి వ్యాపార నిర్ణయాలు ఇప్పటికీ మానవ తీర్పుపై ఆధారపడి ఉంటాయని అంగీకరిస్తున్నారు. ఈ మానవ ఆకర్షణను ప్రతిబింబిస్తూ, లింక్డ్ఇన్ ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో కామెంట్లలో 30 శాతం, ప్లస్ వృద్ధిని చూసింది, ఎందుకంటే ప్రజలు సహచరుల దృక్పథంపై ఆధారపడతారు.
 
లింక్డ్ఇన్ కెరీర్ నిపుణులు, ఇండియా సీనియర్ మేనేజింగ్ ఎడిటర్, నీరజిత బెనర్జీ మాట్లాడుతూ, ఏఐ ఒక అద్భుతమైన కోపైలట్, కానీ ఇది క్రచ్ కాదు. ఇది వేగంగా ఎంపికలను చేయగలదు, క్రమబద్ధీకరించగలదు, ఉపరితలీకరించగలదు, కానీ కెరీర్లు ఇప్పటికీ మీ తీర్పు, మీ సంబంధాలు, మీ కథ యొక్క బలంపై కదులుతాయని తెలుసు. ముఖ్యమైన క్షణాల్లో, ప్రజలు దీనిని ఒక సాధనంగా భావించటం లేదు. వారు తాము విశ్వసించే వ్యక్తిగా దీనిని భావిస్తున్నారు. కాబట్టి, ఆ అర్థవంతమైన కనెక్షన్‌లను నిర్మించుకోండి, మీరు మాత్రమే చేయగల మానవ పని కోసం సమయాన్ని ఖాళీ చేయడానికి ఏఐ ఉపయోగించండి. మీరు అన్నింటినీ చేయలేనప్పుడు, మీ విశ్వసనీయ వ్యక్తులపై ఆధారపడండి అని అన్నారు. 
 
ప్రొఫెషనల్స్ వినోదం, వృద్ధి, భవిష్యత్తు కోసం ఏఐను స్వయంగా నేర్చుకుంటున్నారు
పెరుగుతున్న ఒత్తిడి, అంచనాలు ఉన్నప్పటికీ, హైదరాబాద్‌లోని 78 శాతం మంది నిపుణులు ఏఐ తో ప్రయోగాలు చేయడం సరదాగా ఉంటుందని, ప్రతిరోజూ కొత్త విషయాలను పరీక్షించడానికి , నేర్చుకోవడానికి ఒక అవకాశంగా చూస్తామని అంటున్నారు. దాదాపు పది మందిలో ఎనిమిది మంది (78 శాతం) ఉచిత వనరులతో తమకు తాము నేర్చుకుంటున్నారు, 74 శాతం మంది కోర్సులకు జేబులోంచి చెల్లిస్తున్నారు. 73 శాతం మంది మెరుగైన సాధనాలు, నేర్చుకోవడానికి కంటెంట్ కోసం చురుకుగా వెతుకుతున్నారు.
 
మీ నెట్‌వర్క్ ద్వారా విశ్వాసాన్ని ఎలా పెంచుకోవాలో తెలుపుతూ లింక్డ్ఇన్ కెరీర్ నిపుణులు అందిస్తోన్న చిట్కాలు:
1. మీకు తెలియని దాని గురించి వెల్లడించండి 
అన్నిటికీ సమాధానాలు తెలియక పోవటం తప్పేమీ కాదు. విశ్వసనీయ సహోద్యోగులను లేదా మార్గదర్శకులను సంప్రదించి, మీ పనిలో ఏఐ సాధనాలను ఉపయోగించడం మీకు ఎలా సౌకర్యంగా ఉంది? లేదా ఏ వనరులు మీకు ఎక్కువగా నేర్చుకోవడానికి సహాయపడ్డాయి? వంటి నిర్దిష్ట ప్రశ్నలను అడగండి. మీరు ఇప్పటికీ ఏమి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారో దాని గురించి నిజాయితీగా ఉండటం మద్దతు, ఆచరణాత్మక సలహాలను ఆహ్వానిస్తుంది.
 
2. మీ పక్కనే వున్న వారికంటే మిన్నగా వున్న నిపుణుల సూచనలను అనుసరించండి, నేర్చుకోండి
లింక్డ్ఇన్, అంతకు మించి మీరు ఎవరిని అనుసరిస్తారు, వారితో మాట్లాడతారో వారిని మరింతగా విస్తరించండి. ఏఐ, కెరీర్ వృద్ధిపై చిట్కాలు, పరిజ్ఞానం  పంచుకునే సృష్టికర్తలు, పరిశ్రమ నాయకులు, సహచరులను కనుగొనండి. మీరు అర్పిత్ భయానీ- అంకుర్ వారికూ వంటి అగ్ర శ్రేణి నిపుణులను అనుసరించవచ్చు లేదా స్టీవెన్ బార్ట్‌లెట్, గై రాజ్ వంటి నిపుణుల నుండి ప్రత్యేకమైన కంటెంట్‌ను కలిగి ఉన్న ఇటీవల ప్రారంభించబడిన షోస్ బై లింక్డ్ఇన్‌ని చూడవచ్చు, తద్వారా ఏఐ- నాయకత్వం వంటి పెద్ద అంశాలపై అగ్రస్థానంలో ఉండి నేర్చుకోవడం తక్కువ భారంగా అనిపించవచ్చు.
 
3. మీ నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకోవడానికి ఏజెన్సీ తీసుకోండి
ఏఐ నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకోవడం అనేది ఒంటరి ప్రయాణం కానవసరం లేదు, కానీ మీ స్వంత వృద్ధికి చోదక స్థానంలో ఉండటం సహాయపడుతుంది. బిల్డింగ్ కెరీర్ ఏజిలిటీ అండ్ రిసైలెన్స్ ఇన్ ద ఏజ్ అఫ్ ఏఐ, లాండింగ్ ఏ జాబ్ యాజ్ ఏ స్కిల్స్ ఫస్ట్ కాండిడేట్ వంటి ఉచిత లింక్డ్ఇన్ లెర్నింగ్ కోర్సులతో మీ వృద్ధిని నిర్వహించండి, మీ స్వంత వేగంతో నేర్చుకోండి. సెప్టెంబర్ 30న మొట్టమొదటి ఏఐ ఇన్ వర్క్ డే మిస్ అవ్వకండి - మీ రోజువారీ పనిలో ఏఐని ఉపయోగించడంలో మీకు సహాయపడే ఆచరణాత్మక సలహా, చిట్కాలు, సాధనాలతో నిండిన ప్రత్యక్ష కార్యక్రమం ఇది.

Kamal Haasan: హే రామ్ సినిమా.. కమల్ హాసన్ లవ్ స్టోరీ గురించి చెప్పేసిన శ్రుతి హాసన్

Kamal Haasan: హే రామ్ సినిమా.. కమల్ హాసన్ లవ్ స్టోరీ గురించి చెప్పేసిన శ్రుతి హాసన్సినీ లెజెండ్ కమల్ హాసన్ నటించిన హే రామ్ చిత్రంలో బెంగాలీ నటి అపర్ణ సేన్‌ నటించింది. ఇటీవల తన తాజా చిత్రం కూలీని ప్రమోట్ చేస్తున్నప్పుడు కమల్ కుమార్తె శ్రుతి హాసన్ ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని వెల్లడించింది. తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో, శ్రుతి తన తండ్రి నటన పట్ల ఉన్న అంకితభావం గురించి మాట్లాడింది. 2000లో వచ్చిన తన చిత్రం హే రామ్ కోసం కమల్ బెంగాలీ కూడా నేర్చుకున్నాడని ఆమె పేర్కొంది.

Suchitra: షణ్ముగరాజ్‌పై ఆరోపణలు చేసిన సుచిత్ర.. అన్నీ లాగేసుకున్నాడు.. ఇన్‌స్టాలో వీడియో (video)

Suchitra: షణ్ముగరాజ్‌పై ఆరోపణలు చేసిన సుచిత్ర.. అన్నీ లాగేసుకున్నాడు.. ఇన్‌స్టాలో వీడియో (video)గాయని సుచిత్ర తన కాబోయే భర్త, చెన్నై హైకోర్టు న్యాయవాది అయిన షుణ్ముగరాజ్‌పై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేసింది. గృహ హింస, ఆర్థిక మోసం ఆరోపణలు చేసింది. ఇటీవలి ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వీడియోలో, అతను తనను మోసగించాడని, తన చెన్నై ఇంటిని స్వాధీనం చేసుకున్నాడని, తన ఆర్థిక వనరులను హరించాడని ఆమె పేర్కొంది. అతనితో తనకు ఎదురైన అనుభవాన్ని మానసికంగా, శారీరకంగా వేధించాడని, చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటానని కూడా ఆమె వివరించింది.

Lakshmi Menon: బార్‌లో గొడవ- ఐటీ ఉద్యోగినిపై దాడి, కిడ్నాప్.. అజ్ఞాతంలో లక్ష్మీ మీనన్ (video)

Lakshmi Menon: బార్‌లో గొడవ- ఐటీ ఉద్యోగినిపై దాడి, కిడ్నాప్.. అజ్ఞాతంలో లక్ష్మీ మీనన్ (video)లిక్కర్ బార్‌లో జరిగిన వాగ్వాదం తర్వాత ఐటీ ఉద్యోగిని కిడ్నాప్ చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న లక్ష్మీ మీనన్ పరారీలో ఉన్నట్లు కోలీవుడ్ వర్గాల సమాచారం. తమిళంలో కుమ్కీ, సుందర పాండియన్ వంటి చిత్రాలలో నటించిన ప్రముఖ నటి లక్ష్మీ మీనన్ ఇటీవల తన స్నేహితులతో కలిసి ఒక బార్‌లో ఉన్నప్పుడు ఒక ఐటీ ఉద్యోగితో గొడవకు దిగినట్లు చెబుతున్నారు.

Suvvi Suvvi: ట్రెండింగ్‌లో పవన్ కల్యాణ్ ఓజీ రొమాంటిక్ సాంగ్ సువ్వి సువ్వి (video)

Suvvi Suvvi: ట్రెండింగ్‌లో పవన్ కల్యాణ్ ఓజీ రొమాంటిక్ సాంగ్ సువ్వి సువ్వి (video)ఓజీ నుంచి వచ్చిన రొమాంటిక్ సువ్వి సువ్వి సాంగ్ ట్రెండింగ్‌లో నిలిచింది. ప్రఖ్యాత సంగీతకారుడు థమన్ స్వరపరిచిన ఈ ట్రాక్ అద్భుతమైన శ్రావ్యమైన బాణీకి ప్రశంసలు అందుకుంది. గాయని శృతి రంజని తన మనోహరమైన గాత్రంతో ఈ పాటకు ప్రాణం పోసింది. ఈ పాటకు సాహిత్యాన్ని కళ్యాణ్ చక్రవర్తి రాశారు. పవన్ కళ్యాణ్, నటి ప్రియాంక మోహన్‌లపై చిత్రీకరించబడిన ఈ పాటను దాదాపు రెండు సంవత్సరాల క్రితం చిత్రీకరించారు. ప్రియాంక ఎక్స్‌లో ఈ ట్రాక్ పట్ల తనకున్న చిరకాల ప్రేమను వ్యక్తం చేస్తూ, "నేను గత రెండు సంవత్సరాలుగా ఈ పాటకు బానిసయ్యాను, ఇప్పుడు అది చివరకు విడుదలైనందున, మీరందరూ నాలాగే దీన్ని ఇష్టపడతారని నేను ఆశిస్తున్నాను" అని రాసింది.

కళ్యాణి ప్రియదర్శన్‌ ను కొత్తగా ఆవిష్కరించిన కోత లోకహ్ 1: చంద్ర ట్రైలర్

కళ్యాణి ప్రియదర్శన్‌ ను కొత్తగా ఆవిష్కరించిన కోత లోకహ్ 1: చంద్ర ట్రైలర్లోకహ్ చాప్టర్ 1 కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న తెలుగు ట్రైలర్: చంద్ర సోషల్ మీడియాను ఉత్సాహంతో నింపుతోంది. దుల్కర్ సల్మాన్ వేఫేరర్ ఫిల్మ్స్ నిర్మించి, డొమినిక్ అరుణ్ దర్శకత్వం వహించారు. భారతదేశంలోని ట్రైల్ బ్లేజింగ్ సూపర్ హీరోయిన్ చంద్రగా కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ నటించిన ఈ చిత్రం భారతీయ సంస్కృతి, జానపద కథలు మరియు పురాణాలలో పాతుకుపోయిన ఒక బోల్డ్ కొత్త సినిమాటిక్ విశ్వం యొక్క ప్రారంభాన్ని సూచిస్తుంది.

Watch More Videos

శొంఠి పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, మోతాదుకి మించి తాగితే?

శొంఠి పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, మోతాదుకి మించి తాగితే?శొంఠి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఎంతో వుంది. కావల్సినంత మోతాదులో శొంఠిని పాలులో లేదా గోరువెచ్చని మంచినీటిలో వేసుకుని తాగితే పలు అనారోగ్య సమస్యలు దూరమవుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. శొంఠి పాలు జీర్ణక్రియకు చాలా మేలు చేస్తాయి. అజీర్ణం, గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను కూడా తగ్గిస్తుంది. శొంఠిలో శోథ నిరోధక గుణాలు పుష్కలం. శొంఠి పాలను తాగడం వల్ల కీళ్ల నొప్పులు, కండరాల నొప్పులు, మైగ్రేన్ తలనొప్పి వంటివి తగ్గుతాయి. శొంఠి పాలకు రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు కూడా ఉపశమనం కలిగించే శక్తి వుంది.

ఉదయం పూట గుండె పోటు వచ్చే ప్రమాదం అధికం, కారణాలు ఏమిటి?

ఉదయం పూట గుండె పోటు వచ్చే ప్రమాదం అధికం, కారణాలు ఏమిటి?గుండె పోటు. ఇది పనిదినాల్లో ఉదయం 6 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల మధ్య వచ్చే ప్రమాదం అధికంగా ఉంటుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ మధ్యలో ప్రమాదం 40 శాతం ఎక్కువగా ఉంటుందని జర్నల్ ఆఫ్ ది అమెరికన్ మెడికల్ అసోసియేషన్‌లో ప్రచురించబడిన ఒక అధ్యయనం పేర్కొంది. ఈ పరిస్థితిని ఉదయం సమయపు గుండెపోటు అని కూడా అంటారు. అయితే, ఆదివారాలు, సెలవుల్లో గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుందని ఆ అధ్యయనం చెబుతోంది. ఉదయం వేళ గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం పెరగడానికి పలు కారణాలు ఉన్నాయి.

రుతుక్రమం రాకుండా వుండేదుకు హార్మోన్ పిల్ వేసుకున్న 18 ఏళ్ల యువతి మృతి, ఎందుకో తెలుసా?

రుతుక్రమం రాకుండా వుండేదుకు హార్మోన్ పిల్ వేసుకున్న 18 ఏళ్ల యువతి మృతి, ఎందుకో తెలుసా?ఓ మతపరమైన వేడుకలో పాల్గొనేందుకు 18 ఏళ్ల యువతి రుతుక్రమం రాకుండా వుండేదుకు హార్మోన్ మాత్రలు వేసుకున్నది. ఆ తర్వాత ఆమె మృత్యువాత పడింది. ఢిల్లీలో జరిగిన ఈ విషాదకర ఘటన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. మృతి చెందిన బాలిక డీప్ వెయిన్ థ్రాంబోసిస్ (DVT) అనే అనారోగ్య సమస్యతో బాధపడుతోంది. లోతైన సిరలో రక్తం గడ్డకట్టిన సమస్యతో ఆమె బాధపడుతోంది. రుతుక్రమం జాప్యం అయ్యేందుకు ఆమె మాత్ర వేసుకోవడంతో పరిస్థితి మరింత దిగజారింది. తీవ్రమైన కాలు నొప్పి, వాపుతో బాధపడుతూ ఆసుపత్రికి వెళ్లింది. ఐతే అప్పటికే ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితి క్షీణిచడంతో కన్నుమూసింది.

లెమన్ గ్రాస్ టీ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

లెమన్ గ్రాస్ టీ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలులెమన్ గ్రాస్ టీ. లెమన్ గ్రాస్ గడ్డిని కుండీలలో కూడా మొక్కలుగా పెంచుకోవచ్చు. దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. లెమన్ గ్రాస్ శరీరంలోని అంతర్గత అవయవాలు ఆరోగ్యంగా వుండేట్లు చేస్తుంది. క్యాన్సర్ కణాలు పెరగకుండా నిరోధించడానికి కూడా ఇది పనిచేస్తుంది. ఇనుము లోపాన్ని భర్తీ చేస్తుంది కనుక రక్తహీనత సమస్య వున్నవారు తీసుకుంటారు. మలబద్ధకం, అజీర్ణం, అపానవాయువు ఉదర సమస్యలను అడ్డుకోవడంలో మేలు చేస్తుంది. లెమన్ గ్రాస్ టీ తాగడం వల్ల తలనొప్పి, కీళ్ల నొప్పులు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. శరీర నొప్పులను వదిలించుకోవడానికి దీనిని తరచుగా తీసుకుంటారు.

అల్లం టీ తాగితే అధిక బరువు తగ్గవచ్చా?

అల్లం టీ తాగితే అధిక బరువు తగ్గవచ్చా?తాజాగా కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలను నీటిలో ఉడకబెట్టి జింజర్ టీ లేదా అల్లం టీని తయారు చేస్తారు. అల్లం టీ తాగి చూడండి, తేడా తెలుస్తుంది అల్లం టీని వడకట్టి, పర్ఫెక్ట్ టీని తయారు చేయడానికి కొంచెం తేనె కలపాలి. ఈ అల్లం టీ కీళ్ల నొప్పులు, వాపును తగ్గిస్తుంది. వికారం నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది. యాంటీ కార్సినోజెనిక్ లక్షణాలు దీనిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. జీర్ణక్రియలో సహాయపడుతుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com