శుక్రవారం, 28 నవంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శుక్రవారం, 28 నవంబరు 2025 (17:01 IST)

బ్లూ వేరియంట్‌లో భారత్‌లో ₹19,999 ఫోన్‌ 3a లైట్‌ విడుదల చేసిన నథింగ్‌

nothing phone
గురుగ్రామ్‌: లండన్ కేంద్రంగా ఉన్న టెక్నాలజీ కంపెనీ నథింగ్, భారత్‌లో నేడు ఫోన్ (3a) లైట్ సరికొత్త బ్లూ, క్లాసిక్ బ్ల్యాక్ అండ్ వైట్ రంగుల్లో ఆవిష్కరించింది. నథింగ్ (Nothing) ప్రత్యేకంగా ట్రాన్స్‌పరెంట్ డిజైన్‌తో కూడిన ఈ డివైస్ (6.77 ఇంచులు అమొలెడ్‌ డిస్‌ప్లే, ట్రూలెన్స్ (TrueLens) ఇంజిన్, 4.0తో 50 ఎంపీ మెయిన్ కెమెరా, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ (MediaTek Dimensity) 7300-ప్రో చిప్‌సెట్, 5000 mAh బ్యాటరీ కలిగి ఉంటుంది. 8GB+ 128GB రకం ప్రారంభ ధర ₹20,999 ఇది బ్యాంక్‌ డిస్కౌంట్ల తర్వాత ₹19,999కు లభిస్తుంది. ఫోన్ (3a) లైట్ సేల్‌ భారతదేశంలో ఫ్లిప్‌కార్ట్‌, విజయ్‌ సేల్‌, క్రోమా సహా అన్ని ప్రధాన రిటెయిల్‌ దుకాణాల్లో డిసెంబర్‌ ఐదు నుంచి లభిస్తుంది.
 
సొగసైన ట్రాన్స్‌పరెంట్‌ను కొనసాగిస్తూ IP54 రెసిస్టెన్స్‌తో ఫోన్(3a) లైట్, అల్యూమినియం ఇంటర్నల్‌ ఫ్రేమ్‌, తేలికపాటి నిర్మాణంతో ఉంటుంది. ఇది 120 Hz అడాప్టివ్ రిఫ్రెష్ రేట్, 3000 నిట్స్ పీక్ HDR బ్రైట్‌నెస్‌తో 6.77-ఇంచుల ఫ్లెక్సిబుల్ అమొలెడ్‌(AMOLED) డిస్‌ప్లే కలిగి ఉంది. ట్రూలెన్స్ ఇంజిన్ 4.0తో కూడిన 50 MP ప్రధాన కెమెరా, అల్ట్రా XDR, నైట్ మోడ్, 30 FPS వద్ద 4K వీడియోను ఈ ఫోన్ కలిగి ఉంది. 16 MP ఫ్రంట్‌ కెమెరా అధిక-నాణ్యత సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్‌కు సపోర్టు చేస్తుంది. నథింగ్(Nothing) అభివృద్ధి చేసిన గ్లిఫ్ లైట్ సిస్టమ్ ఫంక్షనల్ నోటిఫికేషన్‌లు, కెమెరా కౌంట్‌డౌన్, కస్టమ్ కాంటాక్ట్ అలర్ట్స్‌ అందిస్తుంది.
 
మీడియాటెక్‌ డైమెన్సిటీ(MediaTek Dimensity) 7300 ప్రో శక్తితో కూడిన ఫోన్(3a) లైట్ 16 GB RAM(వర్చువల్‌ సహా), 2 TB వరకు పొడిగించుకోగల స్టోరేజ్‌ అందిస్తుంది. రోజంతా ఉపయోగానికి సరిపోయే 5000 mAh బ్యాటరీ కోసం 33 W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌తో వస్తుంది. ఈ పరికరం అండ్రాయిడ్‌(Android) 15 ఆధారంగా నథింగ్‌(Nothing) OS 3.5తో పనిచేస్తుంది. 3 సంవత్సరాల ప్రధాన అప్‌డేట్స్‌ సహా 6 సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ ప్యాచులు అందుతాయి.

Anita Chowdhury: అంబాసిడర్ కారులో పదిమంది కుక్కేవారు : అనితా చౌదరి

Anita Chowdhury: అంబాసిడర్ కారులో పదిమంది కుక్కేవారు : అనితా చౌదరిఆమె మాట్లాడుతూ, షూటింగ్ లో వున్న డ్రెస్ కోసం రోడ్డుమీద అమ్మేవి కొని ధరించేదాన్ని అవి చూసి భలే వుంది అనేవారు. ఛత్రపతి సినిమాలో లో ప్రొఫైల్ దుస్తులు నేను తెచ్చుకున్నవే. ఇక యాంకర్ గా హైయెస్ట్ పేమెంట్ తీసుకున్న ఫస్ట్ యాంకర్ నేను. అలాగే ఫస్ట్ టైం ముగ్గురు అసిస్టెంట్స్ ఉన్న ఆర్టిస్ట్ నేను. ⁠ఫస్ట్ కార్ , మాదాపూర్ లో ఇల్లు కొనుక్కోవటం అప్పట్లో నా అచివిమెంట్స్. కెరీర్ పీక్లో ఉండగా పెళ్లి చేసుకుని అమెరికా వెళ్లి పోయాను.

మంచి ప్రేమ కథతో వస్తున్న లవ్ డేస్ పెద్ద విజయం సాధించాలి : సముద్ర

మంచి ప్రేమ కథతో వస్తున్న లవ్ డేస్ పెద్ద విజయం సాధించాలి : సముద్రదర్శకుడు సముద్ర మాట్లాడుతూ, గీతాంజలి, ‘తొలి ప్రేమ’, ‘అందాల రాక్షసి’ లాంటి అద్భుతమైన ప్రేమ కథల్లా ఈ ‘లవ్ డేస్’ నిలిచిపోతుంది. ‘లవ్ డేస్’ పెద్ద విజయాన్ని సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను. టీం అందరికీ ఈ మూవీ జీవితంలో ఎన్నో మెమోరీస్‌ను అందించాలని కోరుకుంటున్నాను. మనస్పూర్తిగా ఈ మూవీ బిగ్ సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.

వైభవంగా వంశీకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో శ్రీ శ్రీనివాస కళ్యాణం

వైభవంగా వంశీకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో శ్రీ శ్రీనివాస కళ్యాణంశ్రీ బండి సంజయ్‌ కుమార్‌, శ్రీ పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్‌, శ్రీ పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి, శ్రీ రఘురామకృష్ణం రాజు, శ్రీ చామల కిరణ్‌ కుమార్ రెడ్డి, శ్రీ అరికపూడి గాంధీ, శ్రీ ఏలూరి సాంబశిరావు, శ్రీ శివసేనా రెడ్డి తో పాటు చిత్ర పరిశ్రమ నుండి విజయేంద్ర ప్రసాద్, రాజేంద్ర ప్రసాద్, అనన్య నాగెల్లా, ఆకాష్ పూరి, శివ బాలాజీ & మధుమిత, రాకింగ్ రాకేష్ & జోర్దార్ సుజాత, దామోదర్ ప్రసాద్, మానస వారణాసి, తుమ్మలపల్లి రామ సత్యనారాయణ తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. వేలమంది భక్తులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని భక్తి పరవశంలో మునిగితేలారు.

Venkatesh: మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకుందాం అంటున్న విక్టరీ వెంకటేష్

Venkatesh: మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకుందాం అంటున్న విక్టరీ వెంకటేష్విక్టరీ వెంకటేష్ నటించగా అసాధారణ విజయం సాధించిన చిత్రాల్లో పెళ్ళి చేసుకుందాం ఒకటి. అందం - అభినయాల కలబోత సౌందర్య హీరోయిన్ గా సుప్రసిద్ధ దర్శకులు ముత్యాల సుబ్బయ్య తెరకెక్కించిన ఈ ట్రెండ్ సెట్టింగ్ చిత్రాన్ని సి.వెంకట్రాజు - శివరాజు సంయుక్తంగా నిర్మించారు. పోసాని కృష్ణమురళి సంభాషణలు ఈ చిత్రానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణ. ఈ చిత్రాన్ని సాయిలక్ష్మీ ఫిలిమ్స్ పతాకంపై వరప్రసాద్ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 4 కె లో భారీ స్థాయిలో విడుదల చేస్తున్నారు.

Savitri : సావిత్రి 90 వ జయంతి సభ - మహానటి చిత్ర దర్శక నిర్మాతలకు సత్కారం

Savitri : సావిత్రి 90 వ జయంతి సభ - మహానటి చిత్ర దర్శక నిర్మాతలకు సత్కారంసావిత్రి 90 వ జయంతి సందర్భంగా హైదరాబాద్ లో ఓ సభ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మహానటి చిత్ర దర్శక నిర్మాతలకు సత్కారం చేస్తున్నట్లు ఆమె కుమార్తె విజయచాముండేశ్వరి పేర్కొన్నారు. చెన్నైలో వుంటున్న ఆమె తన తల్లి జయంతి సందర్భంగా తెలుగు చలనచిత్ర రంగంలో పెనవేసుకున్న అభిమానుల కోసం ఈ కార్యక్రమం చేయనున్నట్లు తెలిపారు.

కాలిఫోర్నియా బాదంతో రెండు సూపర్‌ఫుడ్ రెసిపీలతో శీతాకాలపు ఆరోగ్యం ప్రారంభం

కాలిఫోర్నియా బాదంతో రెండు సూపర్‌ఫుడ్ రెసిపీలతో శీతాకాలపు ఆరోగ్యం ప్రారంభంశీతాకాలం ప్రారంభం అయింది. తినే ఆహరం పట్ల శ్రద్ధ చూపించటం… శరీర పునరుజ్జీవనానికి, మొత్తం ఆరోగ్యం మెరుగుపడటానికి తోడ్పడుతుంది. సంపూర్ణ, పోషకాలు అధికంగా ఉండే పదార్థాలను తీసుకోవటం సమతుల్యత, శక్తిని పునరుద్ధరించడానికి ఒక సులభమైన మార్గం. ఈ సీజన్ దినచర్యలో సరిగ్గా సరిపోయే రెండు వంటకాలు ఆల్మండ్- స్ప్రౌట్స్ టిక్కీ చాట్, రోస్టెడ్ గోబీ-ఆల్మండ్ సూప్-రెండూ కాలిఫోర్నియా ఆల్మండ్స్‌తో శక్తివంతం అయ్యాయి, ఇది ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ఫైబర్‌కు ప్రసిద్ధి చెందిన సూపర్‌ఫుడ్.

సీతాఫలం పండును ఎవరు తినకూడదు... తింటే విషం తీసుకున్నట్టే?

సీతాఫలం పండును ఎవరు తినకూడదు... తింటే విషం తీసుకున్నట్టే?వేసవికాలంలో మామిడి పండు ఎలాగో.. శీతాకాలంలో లభించే పండ్లలో అతి మధురమైన ఫలం సీతాఫలం. ఈ ఫలాలు రుచిలోనే కాదు ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిలో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండటంతో శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిలో విటమిన్ సి, ఫైబర్, ఐరన్, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, పొటాషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. చర్మ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాంటి పండ్లను కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడేవారు ఆరగించకూడదని వారు హెచ్చరిస్తున్నారు.

డయాబెటిస్ వున్నవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

డయాబెటిస్ వున్నవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుడయాబెటిస్. షుగర్ వ్యాధిని వ్యాయామం చేయడం, ఎక్కువ ఫైబర్ వున్న పదార్థాలు తినడం, ప్రోబయోటిక్ తీసుకోవడం పెంచడం వంటి చర్యలను చేపట్టి కంట్రోల్ చేయవచ్చు. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను సహజంగా ఎలా తగ్గించుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను తగ్గించగల సామర్థ్యం మెంతులుకి వుంది, వీటిని ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలి. మదుమేహాన్ని వెల్లుల్లి కంట్రోల్ చేయడంలో మేలు చేస్తుంది కనుక దీనిని తీసుకుంటుండాలి. ఉసిరి రక్తంలో గ్లూకోజ్ జీవక్రియను మెరుగుపరిచి చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించగలదు. రోజూ వేప ఆకులను నమిలి తినడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గుతాయని ఆధారాలు ఉన్నాయి.

Mint For Weight Loss: మహిళలు ఈజీగా బరువు తగ్గాలంటే.. పుదీనాను ఇలా వాడాలట..

Mint For Weight Loss: మహిళలు ఈజీగా బరువు తగ్గాలంటే.. పుదీనాను ఇలా వాడాలట..బరువును సులభంగా తగ్గించాలనుకునే మహిళలు పుదీనాను ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలి అంటున్నారు పోషకాహార నిపుణులు. బరువు తగ్గడానికి పుదీనా ఎలా ఉపయోగపడుతుందో తెలుసుకుందాం. ఒబిసిటీ ప్రస్తుతం దేశాన్ని పీడిస్తున్న సమస్యగా మారుతోంది. ముఖ్యంగా మహిళలను ఈ సమస్య వేధిస్తుంది. గంటల పాటు కుర్చీలకు అతుక్కుపోవడం.. ఇంటి పని చేసినా సరైన వ్యాయామం లేకపోవడం ద్వారా మహిళల్లో బరువు పెరుగుదల తప్పట్లేదు. ఇందుకు జీవనశైలిలో మార్పులు, ఆహారపు అలవాట్లు, శారీరక శ్రమ లేకపోవడమే అధిక బరువు కారణం అంటున్నారు పోషకాహార నిపుణులు.

భారతదేశంలో ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ బాధిత రోగులలో జీవించే అవకాశాలు కేవలం 3 శాతం మాత్రమే.. కానీ...

భారతదేశంలో ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ బాధిత రోగులలో జీవించే అవకాశాలు కేవలం 3 శాతం మాత్రమే.. కానీ...హైదరాబాద్: అత్యంత ప్రమాదకరమైన , వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతున్న క్యాన్సర్లలో ఒకటైన ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ భారతదేశంలో ఆందోళనకరంగా మారుతోంది. ఈ వ్యాధి సాధారణంగా చాలా ఆలస్యంగా గుర్తించబడుతుందని, చికిత్స ఎంపికలు సంవత్సరాలుగా పెద్దగా మెరుగుపడలేదని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్‌కు ఐదేళ్ల మనుగడ రేటు కేవలం 3 శాతం మాత్రమేనని, ఇది అన్ని రకాల క్యాన్సర్లతో పోల్చినప్పుడు అత్యల్పమని అపోలో హాస్పిటల్స్ మెడికల్ ఆంకాలజీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ నిఖిల్ సురేష్ ఘద్యల్పాటిల్ అన్నారు.
