AI సహాయంతో వాళ్ళు ఎందుకు కాల్ చేస్తున్నారో ట్రూకాలర్ చెప్పేస్తుంది

450 మిలియన్లకు పైగా క్రియాశీలక యూజర్స్ ఉన్న ప్రపంచవ్యాప్త కమ్యూనిటీతో, ట్రూకాలర్ ఒక కాలర్ ఐడి సర్వీస్ కంటే ఎక్కువగా మారింది. ఇది ప్రజలు ఎవరు కాల్ చేస్తున్నారని తెలుసుకోవడమే కాకుండా, ప్రతి కాల్ వెనుక ఉన్న ఉద్దేశాన్ని కూడా తెలుసుకోవడములో సహాయపడే ఒక విశ్వసనీయమైన మార్గదర్శకము.
ఇప్పుడు ట్రూకాలర్ తన యూజర్లు అందుకునే ఇన్కమింగ్ కాల్స్ పై, కేవలం కాలర్ పేరు మాత్రమే చూపించకుండా, AI ఉపయోగించి మరింత లోతైన సందర్భానుసార అవగాహనలను అందించడం ప్రారంభించింది. ఇందులో యూజర్ వ్యాఖ్యల AI సారాంశాలు కూడా ఉంటాయి. సంభావ్య మోసాలను సూచించి, వాటిని స్పామ్గా గుర్తించడము నుండి సంబంధిత వ్యాపార విభాగాలను సూచించే వరకు, సమాచారము తక్షణమే అందించబడుతుంది. ఇది ఆధునిక AI వర్గీకరణ నమూనాలు, తన అత్యధికంగా పాల్గొనే యూజర్ కమ్యూనిటీ నుండి అందుకునే మిలియన్ల కొలదీ రోజువారి రిపోర్ట్స్ ఆధారితంగా అందించబడుతుంది.
ఈ వాస్తవ-సమయ ఇంటలిజెన్స్ యూజర్ నమ్మకాన్ని, భద్రతను పెంచడమే కాకుండా కాలర్ ఐడెంటిఫికేషన్ సాంకేతికత యొక్క తరువాతి తరములో ట్రూకాలర్ యొక్క నాయకత్వాన్ని పునరుద్ఘాటిస్తుంది. కంపెనీ అధికారిక బ్రాండ్ గుర్తింపుల కొరకు ఒక వెరిఫైడ్ బిజినెస్ బ్యాడ్జ్ అందిస్తుండగా, యూజర్లకు చూపించిన సందర్భానుసార అవలోకనలలో ఎక్కువ భాగం AI ద్వారా ఉత్పన్నం చేయబడతాయి. వీటికి ఎలాంటి మాన్యువల్ లేబులింగ్ లేదా వ్యాపార రిజిస్ట్రేషన్ అవసరం లేదు.
టెలికాం ఆపరేటర్ల ద్వారా అందించబడే ప్రాథమిక కాలర్ ఐడి సేవలు సంప్రదాయికంగా ఒక పేరు కంటే ఎక్కువ అందించినప్పటికీ(అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు), కొన్నిసార్లు ఒక స్పామ్ టాగ్ మాత్రమే అందించినప్పటికీ, మరొకవైపు ట్రూకాలర్, AI మరియు వాస్తవ-సమయ అంతర్దృష్టులను అందిస్తుంది, తద్వారా ఇది రక్షణ యొక్క అత్యంత వివేకవంతమైన మైలురాయిగా చేస్తుంది.
ప్రజలు తెలియని కాల్స్కు సమాధానం చెప్పాలంటే సంకోచిస్తారు, ఎందుకంటే వాటికి సందర్భం ఉండదు మరియు ఈనాటి ప్రపంచములో సందర్భమే ముఖ్యం, అని రిషిత్ ఝున్ఝున్వాలా, గ్లోబల్ సీఈఓ, ట్రూకాలర్ అన్నారు. ట్రూకాలర్ దీనిని పరిష్కరించుటకే ఏర్పాటు చేయబడింది. కేవలం ఎవరు కాల్ చేస్తున్నారని గుర్తించడం మాత్రమే కాదు, కాని ఎందుకు అనేది తెలుసుకొనుటకు కూడా. కాల్ చేస్తున్నది మీ నెట్వర్క్ లోనివారా, ఒక డెలివరీ కోసమా, ఒక బిజినెస్ కాల్ లేదా ఒక స్కామ్? మీ ఫోన్ రింగ్ అయిన వెంటనే మీకు ఒక స్పష్టతను ఇవ్వటానికి మా AI వాస్తవ-సమయ డేటా, సందర్భానుసార సంకేతాలను ఉపయోగిస్తుంది. దీనితో ఇది అనిశ్చిత పరిస్థితిని తెలిసిన ఎంపికగా మారుస్తుంది. ఎవరు కాల్ చేస్తున్నారు అని తెలుసుకోవడం కథలో ఒక భాగం మాత్రమే.
ప్రతి కాల్కు సందర్భాన్ని చేర్చే AI
ట్రూకాలర్ యొక్క కాలర్ ఐడి ప్రతిరోజు కాల్స్, మెసేజెస్, ప్రపంచవ్యాప్తంగా యూజర్ ఫీడ్బ్యాక్ నుండి బిలియన్ల సిగ్నల్స్ను అర్థంచేసుకునే ఒక డైనమిక్, AI-ఆధారిత ఇంజన్ ద్వారా నడపబడుతుంది. స్టాటిక్ డేటాబేస్లు లేదా ఆలస్యం చేసే టెలికాం అప్డేట్స్ పై ఆధారపడే సంప్రదాయిక వ్యవస్థల మాదిరి కాకుండా, ట్రూకాలర్ యూజర్ ప్రవర్తన, కమ్యూనికేషన్ ధోరణులు, ఆవిర్భవిస్తున్న గ్లోబల్ స్పామ్, మోసాల బెదిరింపులతో పరిణామం చెందే వాస్తవ-సమయ ఇంటలిజెన్స్ను అందిస్తుంది. ఇన్కమింగ్ కాల్స్ను అర్థంచేసుకొని స్పందించే విధానాన్ని మారుస్తూ యూజర్లకు ఎప్పుడు అత్యంత సంబంధితమైన, అప్-టు-డేట్ సందర్భాలు అందుతున్నాయని ఈ నిరంతర లెర్నింగ్ లూప్ నిర్ధారిస్తుంది.
అంటే ట్రూకాలర్ కేవలం నంబరును గుర్తించడం కంటే ఎక్కువ చేయగలదు
కాలర్ ఒక తెలిసిన మోసగాడా లేదా ఒక స్కామ్ నెట్వర్క్లో భాగమా అనేది ఇది మనకు సూచించగలదు
ఇది తగినంత కమ్యూనిటి ఫీడ్బ్యాక్ లేకున్నప్పటికీ, నంబరు ఒక వ్యాపారానికి సంబంధించినదా లేదా ముఖ్యమైనదా అనేది చెప్పగలదు.
ఇది వ్యాపార రకాన్ని వర్గీకరించగలదు- ఉదాహరణకు, డెలివరీ, కస్టమర్ సపోర్ట్ లేదా బీమా
ఇది ఆ నంబరు కమ్యూనిటి ద్వారా విస్తృతంగా రిపోర్ట్ చేయబడక ముందే అనుమానాస్పద ప్రవర్తన గురించి మిమ్మల్ని హెచ్చరించగలదు.
ఇది ఫోన్ ఇంకా రింగ్ అవుతుండగానే, వందల కొద్దీ యూజర్ వ్యాఖ్యలకు ఒకే సింగిల్ లైన్ AI సారాంశాన్ని అందించగలదు.
ప్రతి నిమిషం బెదిరింపులు పుట్టుకొచ్చే ఒక ప్రపంచము కోసం నిర్మించబడింది. ఫోన్ స్కామ్స్ యొక్క పరిధి, ఆధునికత వేగంగా పెరుగుతుండగా 2024లో ట్రూకాలర్ 56 బిలియన్లకు పైగా స్పామ్, మోసపూరిత కాల్స్ను గుర్తించింది. గ్లోబల్ యాంటి-స్కామ్ అలియన్స్, ఫీడ్జై ప్రకారము, 2024లో స్కామ్స్ నుండి ప్రపంచవ్యాప్త నష్టాలు $1.03 ట్రిలియన్లుగా అంచనావేయబడ్డాయి. ఫోన్ కాల్స్, మెసేజింగ్ వంటి అత్యంత సాధారణ మోసాల పద్ధతులతో, ఇది వాస్తవ-సమయ కాలర్ ఇంటలిజెన్స్, రక్షణ కొరకు పెరుగుతున్న అత్యవసర స్థితిని ప్రాధాన్యీకరిస్తుంది.
ఉత్పన్నం అవుతున్న మోసాలను వాస్తవ సమయములో కనిపెట్టి వాటి నుండి ప్రాంతాలు, భాషలు, ఫార్మాట్స్లలో కనుగొనే తన అనుకూలమైన AIలో ట్రూకాలర్ యొక్క ఎడ్జ్ ఉంటుంది. ఒక దేశములో నటన కొరకు గుర్తించబడిన ఒక నంబర్ వేరొక చోట ముందస్తుగా లేబుల్ చేయబడి ఉండవచ్చు. షేర్ చేయబడిన ఇంటలిజెన్స్, బిహేవియరల్ మాడలింగ్కు ధన్యవాదములు. గ్లోబల్ డేటా ఆధారంగా తయారు చేయబడినప్పటికీ, స్థానిక సందర్భానికి తగినట్లు ఉండే ట్రూకాలర్, సూక్ష్మమైన, ఖచ్ఛితమైన రక్షణను, స్థిరమైన యూజర్ నమ్మకాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.