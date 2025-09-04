గురువారం, 4 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. ఐటీ
  3. ఐటీ వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: గురువారం, 4 సెప్టెంబరు 2025 (22:30 IST)

AI సహాయంతో వాళ్ళు ఎందుకు కాల్ చేస్తున్నారో ట్రూకాలర్ చెప్పేస్తుంది

True Caller
450 మిలియన్లకు పైగా క్రియాశీలక యూజర్స్ ఉన్న ప్రపంచవ్యాప్త కమ్యూనిటీతో, ట్రూకాలర్ ఒక కాలర్ ఐడి సర్వీస్ కంటే ఎక్కువగా మారింది. ఇది ప్రజలు ఎవరు కాల్ చేస్తున్నారని తెలుసుకోవడమే కాకుండా, ప్రతి కాల్ వెనుక ఉన్న ఉద్దేశాన్ని కూడా తెలుసుకోవడములో సహాయపడే ఒక విశ్వసనీయమైన మార్గదర్శకము.
 
ఇప్పుడు ట్రూకాలర్ తన యూజర్లు అందుకునే ఇన్‎కమింగ్ కాల్స్ పై, కేవలం కాలర్ పేరు మాత్రమే చూపించకుండా, AI ఉపయోగించి మరింత లోతైన సందర్భానుసార అవగాహనలను అందించడం ప్రారంభించింది. ఇందులో యూజర్ వ్యాఖ్యల AI సారాంశాలు కూడా ఉంటాయి. సంభావ్య మోసాలను సూచించి, వాటిని స్పామ్‌గా గుర్తించడము నుండి సంబంధిత వ్యాపార విభాగాలను సూచించే వరకు, సమాచారము తక్షణమే అందించబడుతుంది. ఇది ఆధునిక AI వర్గీకరణ నమూనాలు, తన అత్యధికంగా పాల్గొనే యూజర్ కమ్యూనిటీ నుండి అందుకునే మిలియన్ల కొలదీ రోజువారి రిపోర్ట్స్ ఆధారితంగా అందించబడుతుంది.
 
ఈ వాస్తవ-సమయ ఇంటలిజెన్స్ యూజర్ నమ్మకాన్ని, భద్రతను పెంచడమే కాకుండా కాలర్ ఐడెంటిఫికేషన్ సాంకేతికత యొక్క తరువాతి తరములో ట్రూకాలర్ యొక్క నాయకత్వాన్ని పునరుద్ఘాటిస్తుంది. కంపెనీ అధికారిక బ్రాండ్ గుర్తింపుల కొరకు ఒక వెరిఫైడ్ బిజినెస్ బ్యాడ్జ్ అందిస్తుండగా, యూజర్లకు చూపించిన సందర్భానుసార అవలోకనలలో ఎక్కువ భాగం AI ద్వారా ఉత్పన్నం చేయబడతాయి. వీటికి ఎలాంటి మాన్యువల్ లేబులింగ్ లేదా వ్యాపార రిజిస్ట్రేషన్ అవసరం లేదు.
 
టెలికాం ఆపరేటర్ల ద్వారా అందించబడే ప్రాథమిక కాలర్ ఐడి సేవలు సంప్రదాయికంగా ఒక పేరు కంటే ఎక్కువ అందించినప్పటికీ(అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు), కొన్నిసార్లు ఒక స్పామ్ టాగ్ మాత్రమే అందించినప్పటికీ, మరొకవైపు ట్రూకాలర్, AI మరియు వాస్తవ-సమయ అంతర్దృష్టులను అందిస్తుంది, తద్వారా ఇది రక్షణ యొక్క అత్యంత వివేకవంతమైన మైలురాయిగా చేస్తుంది.
 
ప్రజలు తెలియని కాల్స్‌కు సమాధానం చెప్పాలంటే సంకోచిస్తారు, ఎందుకంటే వాటికి సందర్భం ఉండదు మరియు ఈనాటి ప్రపంచములో సందర్భమే ముఖ్యం, అని రిషిత్ ఝున్‎ఝున్‎వాలా, గ్లోబల్ సీఈఓ, ట్రూకాలర్ అన్నారు. ట్రూకాలర్ దీనిని పరిష్కరించుటకే ఏర్పాటు చేయబడింది. కేవలం ఎవరు కాల్ చేస్తున్నారని గుర్తించడం మాత్రమే కాదు, కాని ఎందుకు అనేది తెలుసుకొనుటకు కూడా. కాల్ చేస్తున్నది మీ నెట్వర్క్ లోనివారా, ఒక డెలివరీ కోసమా, ఒక బిజినెస్ కాల్ లేదా ఒక స్కామ్? మీ ఫోన్ రింగ్ అయిన వెంటనే మీకు ఒక స్పష్టతను ఇవ్వటానికి మా AI వాస్తవ-సమయ డేటా,  సందర్భానుసార సంకేతాలను ఉపయోగిస్తుంది. దీనితో ఇది అనిశ్చిత పరిస్థితిని తెలిసిన ఎంపికగా మారుస్తుంది. ఎవరు కాల్ చేస్తున్నారు అని తెలుసుకోవడం కథలో ఒక భాగం మాత్రమే.
 
ప్రతి కాల్‌కు సందర్భాన్ని చేర్చే AI
ట్రూకాలర్ యొక్క కాలర్ ఐడి ప్రతిరోజు కాల్స్, మెసేజెస్, ప్రపంచవ్యాప్తంగా యూజర్ ఫీడ్‎బ్యాక్ నుండి బిలియన్ల సిగ్నల్స్‌ను అర్థంచేసుకునే ఒక డైనమిక్, AI-ఆధారిత ఇంజన్ ద్వారా నడపబడుతుంది. స్టాటిక్ డేటాబేస్‎లు లేదా ఆలస్యం చేసే టెలికాం అప్డేట్స్ పై ఆధారపడే సంప్రదాయిక వ్యవస్థల మాదిరి కాకుండా, ట్రూకాలర్ యూజర్ ప్రవర్తన, కమ్యూనికేషన్ ధోరణులు, ఆవిర్భవిస్తున్న గ్లోబల్ స్పామ్, మోసాల బెదిరింపులతో పరిణామం చెందే వాస్తవ-సమయ ఇంటలిజెన్స్‌ను అందిస్తుంది. ఇన్‎కమింగ్ కాల్స్‌ను అర్థంచేసుకొని స్పందించే విధానాన్ని మారుస్తూ యూజర్లకు ఎప్పుడు అత్యంత సంబంధితమైన, అప్-టు-డేట్ సందర్భాలు అందుతున్నాయని ఈ నిరంతర లెర్నింగ్ లూప్ నిర్ధారిస్తుంది.
 
అంటే ట్రూకాలర్ కేవలం నంబరును గుర్తించడం కంటే ఎక్కువ చేయగలదు
కాలర్ ఒక తెలిసిన మోసగాడా లేదా ఒక స్కామ్ నెట్వర్క్‌లో భాగమా అనేది ఇది మనకు సూచించగలదు
ఇది తగినంత కమ్యూనిటి ఫీడ్‎బ్యాక్ లేకున్నప్పటికీ, నంబరు ఒక వ్యాపారానికి సంబంధించినదా లేదా ముఖ్యమైనదా అనేది చెప్పగలదు.
ఇది వ్యాపార రకాన్ని వర్గీకరించగలదు- ఉదాహరణకు, డెలివరీ, కస్టమర్ సపోర్ట్ లేదా బీమా
ఇది ఆ నంబరు కమ్యూనిటి ద్వారా విస్తృతంగా రిపోర్ట్ చేయబడక ముందే అనుమానాస్పద ప్రవర్తన గురించి మిమ్మల్ని హెచ్చరించగలదు.
ఇది ఫోన్ ఇంకా రింగ్ అవుతుండగానే, వందల కొద్దీ యూజర్ వ్యాఖ్యలకు ఒకే సింగిల్ లైన్ AI సారాంశాన్ని అందించగలదు.
 
ప్రతి నిమిషం బెదిరింపులు పుట్టుకొచ్చే ఒక ప్రపంచము కోసం నిర్మించబడింది. ఫోన్ స్కామ్స్ యొక్క పరిధి, ఆధునికత వేగంగా పెరుగుతుండగా 2024లో ట్రూకాలర్ 56 బిలియన్లకు పైగా స్పామ్, మోసపూరిత కాల్స్‌ను గుర్తించింది. గ్లోబల్ యాంటి-స్కామ్ అలియన్స్, ఫీడ్‎జై ప్రకారము, 2024లో స్కామ్స్ నుండి ప్రపంచవ్యాప్త నష్టాలు $1.03 ట్రిలియన్లుగా అంచనావేయబడ్డాయి. ఫోన్ కాల్స్, మెసేజింగ్ వంటి అత్యంత సాధారణ మోసాల పద్ధతులతో, ఇది వాస్తవ-సమయ కాలర్ ఇంటలిజెన్స్, రక్షణ కొరకు పెరుగుతున్న అత్యవసర స్థితిని ప్రాధాన్యీకరిస్తుంది.
 
ఉత్పన్నం అవుతున్న మోసాలను వాస్తవ సమయములో కనిపెట్టి వాటి నుండి ప్రాంతాలు, భాషలు, ఫార్మాట్స్‌లలో కనుగొనే తన అనుకూలమైన AIలో ట్రూకాలర్ యొక్క ఎడ్జ్ ఉంటుంది. ఒక దేశములో నటన కొరకు గుర్తించబడిన ఒక నంబర్ వేరొక చోట ముందస్తుగా లేబుల్ చేయబడి ఉండవచ్చు. షేర్ చేయబడిన ఇంటలిజెన్స్, బిహేవియరల్ మాడలింగ్‌కు ధన్యవాదములు. గ్లోబల్ డేటా ఆధారంగా తయారు చేయబడినప్పటికీ, స్థానిక సందర్భానికి తగినట్లు ఉండే ట్రూకాలర్, సూక్ష్మమైన, ఖచ్ఛితమైన రక్షణను, స్థిరమైన యూజర్ నమ్మకాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.

Prabhas: ఘాటీ రిలీజ్ గ్లింప్స్‌ విడుదలచేస్తూ, ట్రైలర్ ఆకట్టుకుందంటూ ప్రభాస్ ప్రశంసలు

Prabhas: ఘాటీ రిలీజ్ గ్లింప్స్‌ విడుదలచేస్తూ, ట్రైలర్ ఆకట్టుకుందంటూ ప్రభాస్ ప్రశంసలుఅనుష్క లీడ్ రోల్ లో నటిస్తున్న ఘాటీ సినిమాకు తన బెస్ట్ విశెస్ అందించారు రెబెల్ స్టార్ ప్రభాస్. ఘాటీ సినిమా ట్రైలర్ ఆకట్టుకుందని, ఇంటెన్స్ గా ఉండి ఆసక్తి కలిగించిందని ఆయన ఇన్ స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ చేశారు. ఈ సినిమా టీమ్ అందరికీ మంచి సక్సెస్ రావాలని ఆయన విశెస్ తెలిపారు. ఇలాంటి పవర్ ఫుల్ రోల్ లో అనుష్కను స్క్రీన్ మీద చూసేందుకు వెయిట్ చేస్తున్నానని ప్రభాస్ తన పోస్ట్ లో పేర్కొన్నారు.

Manoj: తమిళ్ ఆఫర్లు వస్తున్నాయి, అన్ని భాషల్లో సినిమాలు చేయాలి : మనోజ్ మంచు

Manoj: తమిళ్ ఆఫర్లు వస్తున్నాయి, అన్ని భాషల్లో సినిమాలు చేయాలి : మనోజ్ మంచుహీరో తేజ సజ్జా నటించిన చిత్రం మిరాయ్‌. ఈ చిత్రానికి కార్తీక్ ఘట్టమనేని దర్శకత్వం వహించారు. మనోజ్ మంచు పవర్ ఫుల్ పాత్ర పోషించారు. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై టిజి విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ భారీ స్థాయిలో నిర్మించారు. సెప్టెంబర్ 12న ఈ సినిమా గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కాబోతుంది. ఈ సందర్భంగా రాకింగ్ స్టార్ మనోజ్ మంచు విలేకరులు సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.

ఖైరతాబాద్ గణేషుని సమక్షంలో తల్లాడ కె.పి.హెచ్.బి. కాలనీలో చిత్రం

ఖైరతాబాద్ గణేషుని సమక్షంలో తల్లాడ కె.పి.హెచ్.బి. కాలనీలో చిత్రంభీమవరం టాకీస్ బ్యానర్లో 119 వ సినిమాగా తుమ్మలపల్లి రామసత్యనారాయణ నిర్మాతగా తల్లాడ సాయికృష్ణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న సినిమా కె.పి.హెచ్.బి. కాలనీలో. ఖైరతాబాద్ గణేషుని సమక్షంలో క్లాప్ కొట్టి మొదటి షెడ్యూల్ షూటింగ్ పోలీసు అధికారులు ప్రారంభించారు.

Lavanya Tripathi : టన్నెల్ ట్రైలర్ లో లావణ్య త్రిపాఠి, అధర్వ మురళీ కాంబో అదిరింది

Lavanya Tripathi : టన్నెల్ ట్రైలర్ లో లావణ్య త్రిపాఠి, అధర్వ మురళీ కాంబో అదిరిందిఅథర్వా మురళీ క్రైమ్, సస్పెన్స్, థ్రిల్లర్ జానర్‌ను ఎంచుకున్నాడoటే బ్లాక్ బస్టర్ పక్కా అన్నట్టే. ప్రస్తుతం అథర్వా యాక్షన్-ప్యాక్డ్ థ్రిల్లర్ జానర్‌లో ‘టన్నెల్‌’ అనే మూవీని చేశారు. రవీంద్ర మాధవ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో లావణ్య త్రిపాఠి కథానాయికగా నటించారు. అశ్విన్ కాకుమాను విలన్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 12న థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ మూవీని తెలుగులోకి ఎ.రాజు నాయక్ లచ్చురామ్ ప్రొడక్షన్స్ ద్వారా విడుదల చేస్తున్నారు.

మదరాసి చేయడం వల్ల చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నా : శివకార్తికేయన్

మదరాసి చేయడం వల్ల చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నా : శివకార్తికేయన్నా సినిమాలు రెమో, వరుణ్ డాక్టర్, కాలేజ్ డాన్, మహావీరుడు, అమరన్ కు మంచి సపోర్ట్ ఇచ్చారు. తెలుగు, తమిళ్ ఆడియన్స్ లో డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. సినిమా బాగుంటే కచ్చితంగా సినిమాని ప్రేమిస్తారు. తెలుగు తమిళ్ ప్రేక్షకుల అభిరుచులు కూడా ఒకేలా వుంటాయి. చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అని కాకుండా బావుంటే అంటే ప్రతి సినిమాని ఆదరిస్తారు. వాళ్ళకి మంచి సినిమానా కాదా అనేదే ముఖ్యం అని మదరాసి చిత్ర కథానాయకుడు శివకార్తికేయన్ తెలిపారు.

Watch More Videos

ఆధునిక వాస్కులర్ సర్జరీ అవయవాలు, ప్రాణాలను ఎలా కాపాడుతుంది?

ఆధునిక వాస్కులర్ సర్జరీ అవయవాలు, ప్రాణాలను ఎలా కాపాడుతుంది?హైదరాబాద్ (హైటెక్ సిటీ) సీనియర్ కన్సల్టెంట్ వాస్కులర్- ఎండోవాస్కులర్ సర్జన్, ఫుట్ కేర్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ ఎస్ శ్రీకాంత్ రాజు మాట్లాడుతూ, వేగంగా మారుతున్న వాస్కులర్ సర్జరీ రంగంలో గత 20 సంవత్సరాలుగా ఎండోవాస్కులర్, ఓపెన్ సర్జికల్ విధానాలు రెండూ గణనీయంగా అభివృద్ధి చెందాయి. ఆచరణలో వాస్కులర్ సర్జన్‌గా, ఈ పురోగతులు వాస్కులర్ డిసీజ్ కేర్ కోసం ప్రమాణాలను ఎలా పెంచాయో, చికిత్స ఎంపికలను పెంచాయో, రోగి ఫలితాలను బాగా మెరుగుపరిచాయో నేను వ్యక్తిగతంగా చూశాను.

ఫ్లూ నుంచి రక్షణ కోసం ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్ వాక్సిఫ్లూ

ఫ్లూ నుంచి రక్షణ కోసం ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్ వాక్సిఫ్లూహైదరాబాద్: అంతర్జాతీయంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఆవిష్కరణ ఆధారిత హెల్త్‌కేర్ కంపెనీ అయిన జైడస్ లైఫ్‌సైన్సెస్ లిమిటెడ్, ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ యొక్క సిఫార్సులకు అనుగుణంగా భారతదేశంలో మొదటిసారిగా ప్రవేశపెట్టిన ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా(ఫ్లూ) వ్యాక్సిన్, వాక్సిఫ్లూ ఈరోజు విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. ప్రతి సంవత్సరం సీజనల్ ఇన్ఫ్లుయెంజా పరంగా ముఖ్యమైన ప్రపంచ ఆరోగ్య సమస్యగా ఫ్లూ నిలుస్తూనే ఉంది, దీని వలన 3-5 మిలియన్ల తీవ్రమైన అనారోగ్య కేసులు సంభవిస్తున్నాయి. అంతేకాదు, దీనితో సంవత్సరానికి 2,90,000 నుండి 6,50,000 శ్వాసకోశ మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి. ఈ వ్యాధి శిశువులు, వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య పరిస్థితులు ఉన్న వ్యక్తులను అధికంగా ప్రభావితం చేస్తుంది.

మొక్కజొన్నలో వున్న పోషకాలు ఏమిటో తెలుసా?

మొక్కజొన్నలో వున్న పోషకాలు ఏమిటో తెలుసా?మెుక్కజొన్నలో శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు వున్నాయి. వర్షాకాలంలో వేడి వేడిగా మొక్కజొన్న పొత్తులు తింటుంటే ఆ మజా వేరు. మెుక్కజొన్న అతి చౌకగా లభించే ఆహారం. దీని గింజలను కాల్చుకొని లేదా ఉడకబెట్టుకొని తింటారు. దీనిని తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం. మెుక్కజొన్నలో లినోలిక్ ఆసిడ్, విటమిన్-ఇ, బి-1, బి-6, నియాసిన్, ఫోలిక్ ఆసిడ్, రైబోఫ్లోవిన్ అనే విటమిన్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మెుక్కజొన్నలో పీచు పుష్కలంగా ఉంది. ఇది జీర్ణక్రియకు బాగా పనిచేస్తుంది. ఆహారంలో పీచు ఉండడంతో మొక్కజొన్న మలబద్దకం, మెులలు వంటి వ్యాధులు రాకుండా కాపాడుతుంది. పేగు కేన్సర్‌ను అరికడుతుంది.

జాతీయ పోషకాహార మాసం: మీ రోజువారీ పోషణను బాదం ఎలా మెరుగుపరుస్తుంది?

జాతీయ పోషకాహార మాసం: మీ రోజువారీ పోషణను బాదం ఎలా మెరుగుపరుస్తుంది?ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్-నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ కూడా భారతీయుల కోసం ఆహార మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది, ఇది మంచి ఆరోగ్యం కోసం ప్రతిరోజూ తినవలసిన నట్స్‌లో బాదంను ఒకటిగా గుర్తించింది. ప్రతిరోజూ బాదం తినడం బరువు నియంత్రణ, గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడం, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడవచ్చు. ఫిట్‌నెస్ పట్ల తన అంకితభావానికి ప్రసిద్ధి చెందిన బాలీవుడ్ నటి సోహా అలీ ఖాన్, ఇలా అన్నారు, నేను ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లను పాటించడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తాను. నా కుటుంబంలో కూడా దానిని ప్రోత్సహిస్తాను.

Lotus Root: తామర పువ్వు వేర్లను సూప్స్‌, సలాడ్స్‌లో ఉపయోగిస్తే?

Lotus Root: తామర పువ్వు వేర్లను సూప్స్‌, సలాడ్స్‌లో ఉపయోగిస్తే?తామర పువ్వు వేర్లతో ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుతుంది. లోటస్ రూట్‌ను వంటలలో వివిధ రూపాల్లో ఉపయోగించవచ్చు. దీనిని సూప్‌లు, సలాడ్‌లు లేదా చిప్స్‌గా తయారు చేసుకోవచ్చు. దీనిని తాజాగా లేదా ఉడికించి కూడా తినవచ్చు. ఇది రుచికరమైనది. మంచి పోషకాలను అందిస్తుంది. ఇది విటమిన్ సికి అద్భుతమైన మూలం. అంతే కాదు, ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి సహాయపడుతుంది. దీని యాంటీఆక్సిడెంట్ శక్తి శరీరంలోని ఫ్రీ రాడికల్స్‌తో పోరాడుతుంది. ఇది క్యాన్సర్ వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల నుండి రక్షిస్తుంది. ఈ వేరులో పొటాషియం, ఇనుము ఖనిజాలు కూడా ఉన్నాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com