  1. ఇతరాలు
  2. బాలప్రపంచం
  3. కథనాలు
  4. Meta Agrees to Report Child Safety Cases to Authorities
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 15 September 2026 (16:03 IST)

పిల్లల భద్రతపై రాజీ పడేది లేదు.. మెటా గ్రీన్ సిగ్నల్

meta
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (16:03 IST)
google-news
పిల్లల భద్రతకు సంబంధించిన విషయాలను తగిన చట్ట అమలు సంస్థలకు నివేదించడానికి మెటా అంగీకరించిందని ప్రభుత్వ వర్గాలు మంగళవారం తెలిపాయి. భారతదేశంలో పనిచేస్తున్న ఏ సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌కైనా పిల్లల ఆన్‌లైన్ భద్రత ఒక ప్రాథమిక సూత్రం అని, దానిపై ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రాజీపడలేమని మెటా స్పష్టం చేసింది. 
 
ఆన్‌లైన్‌లో పిల్లల భద్రతను నిర్ధారించడానికి చురుకైన చర్యలు తీసుకోని ప్లాట్‌ఫామ్‌లపై ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందని, హానికరమైన కంటెంట్, కార్యకలాపాల నుండి మైనర్లను రక్షించాల్సిన ప్లాట్‌ఫామ్‌ల బాధ్యతపై తన కఠిన వైఖరిని పునరుద్ఘాటించింది. అటువంటి కంటెంట్‌ను ముందుగానే గుర్తించి తొలగించేలా చూసేందుకు ప్రభుత్వం ఇతర ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లతో కూడా సంప్రదింపులు జరుపుతోందని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. 
 
పిల్లలపై లైంగిక వేధింపులకు సంబంధించిన ఘటనల గురించి చట్ట అమలు సంస్థలకు సమాచారం అందించేందుకు మెటా అంగీకరించిందని ప్రభుత్వ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. పిల్లలకు ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లను సురక్షితంగా మార్చే దిశగా ఇది ఒక మొదటి అడుగు మాత్రమేనని, ఇంకా చాలా చేయాల్సి ఉందని అధికారులు తెలిపారు. 
 
హానికరమైన కంటెంట్‌ను అరికట్టేందుకు భారత ప్రభుత్వం సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతోందని, అటువంటి సమాచారాన్ని అన్ని ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు ముందుగానే గుర్తించి తొలగించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఆ వర్గాలు వెల్లడించాయి. 
 
బాలల లైంగిక వేధింపుల సామగ్రి, డీప్‌ఫేక్‌లతో సహా హానికరమైన, చట్టవిరుద్ధమైన ఆన్‌లైన్ కంటెంట్‌పై ప్రభుత్వం సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లపై నిఘాను ముమ్మరం చేసిన సంగతి తెలిసిందే. 
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
చక్కెర వ్యాధిని తెచ్చే అలవాట్లు ఇవే...

రైల్వే పట్టాలపై కూర్చుని ఏం మాటలు.. రైలు ఢీకొని.. భారత సంతతి యువతి, స్నేహితుడు మృతి

రైల్వే పట్టాలపై కూర్చుని ఏం మాటలు.. రైలు ఢీకొని.. భారత సంతతి యువతి, స్నేహితుడు మృతిన్యూజెర్సీలో భారత సంతతి యువతితో పాటు ఆమె స్నేహితుడు రైలు ఢీకొనడంతో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆదివారం నాడు స్ప్రింగ్ స్ట్రీట్ స్టేషన్‌లో పట్టాలపై ఉన్న ఇద్దరు వ్యక్తులను సబ్‌వే రైలు ఢీకొట్టడంతో వారు మరణించారు. మృతులను న్యూజెర్సీలోని డేటన్‌కు చెందిన 24 ఏళ్ల మలైకా చిత్రే, న్యూజెర్సీలోని సేర్‌విల్లేకు చెందిన నవం కౌల్‌గా గుర్తించారు. చిత్రే భారతీయ మూలాలు కలిగిన వ్యక్తి కాగా, కౌల్ నేపాలీ-అమెరికన్. వీరిద్దరూ రట్జర్స్ యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నారు.

పల్నాడులో పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయిన ఇద్దరు మావోయిస్టులు

పల్నాడులో పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయిన ఇద్దరు మావోయిస్టులుఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసుల ఎదుట సోమవారం నాడు ఇద్దరు మావోయిస్టులు లొంగిపోయారు. కందర్ప దుర్గా ప్రసాద్, గొడ్డల్ల లచ్చమ్మ అనే ఈ ఇద్దరు మావోయిస్టులు, నరసరావుపేటలోని అదనపు పోలీసు సూపరింటెండెంట్ (ఏఎస్పీ) కార్యాలయంలో ఏఎస్పీ రోహిత్ కుమార్ చౌదరి సమక్షంలో లొంగిపోయారు. కందర్ప దుర్గా ప్రసాద్ విశాఖపట్నంలోని అక్కయ్యపాలెంకు చెందినవారని, లచ్చమ్మ పల్నాడు జిల్లా వెల్దుర్తి మండలం శ్రీరామపురం తండాకు చెందినవారని ఏఎస్పీ తెలిపారు. వీరిద్దరూ మావోయిస్టు ఉద్యమం కోసం అర్బన్ డెన్ కీపర్లుగా పనిచేస్తున్నట్లు సమాచారం.

కన్నకూతురిని కత్తితో గొంతు కోసి తల్లి దారుణ హత్య.. ఎక్కడ?

కన్నకూతురిని కత్తితో గొంతు కోసి తల్లి దారుణ హత్య.. ఎక్కడ?ఏడాదిన్నర వయసున్న కన్నకూతురిని కత్తితో గొంతు కోసి తల్లి దారుణంగా హత్య చేసిన ఘటన కేరళలోని తిరువనంతపురం జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. కేరళలోని తిరువనంతపురం జిల్లా మలయింకీజు సమీపంలోని విలావూర్ కోడ్ గ్రామంలో.. తల్లి క్రిస్టీ (29) బెడ్‌రూమ్‌లోకి వెళ్లి తలుపులు వేసుకుని కన్నకూతురుని మట్టుబెట్టింది. బాధిత బాలికను ఇవానా అలియాస్ అన్నా (సంవత్సరమున్నర)గా గుర్తించారు.

కామారెడ్డి జిల్లా.. యాసిడ్ దాడి ఘటనలో మహిళ మృతి.. భర్తే ఆ పని చేశాడా?

కామారెడ్డి జిల్లా.. యాసిడ్ దాడి ఘటనలో మహిళ మృతి.. భర్తే ఆ పని చేశాడా?కామారెడ్డి జిల్లాలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. కామారెడ్డి, భిక్కనూర్ మండలం జంగంపల్లి గ్రామం శివార్లలో జరిగిన యాసిడ్ దాడి ఘటనలో దివ్యవాణి (32) అనే మహిళ మరణించింది. దివ్యవాణి తల్లి స్వస్థలం భిక్కనూర్ మండల కేంద్రం కాగా, ఆమె పదేళ్ల క్రితం నిజామాబాద్ పట్టణానికి చెందిన అరవింద్‌ను వివాహం చేసుకుంది. గత కొద్ది నెలలుగా కుటుంబ గొడవల కారణంగా, ఆమె తన ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి భిక్కనూర్‌లో నివసిస్తోంది. సెప్టెంబర్ 11న, దివ్యవాణి తన ఇద్దరు పిల్లలను ఇంట్లో వదిలి వెళ్లి తిరిగి రాకపోవడంతో, ఆమె తండ్రి మధు ఆందోళన చెంది స్థానిక భిక్కనూర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. భిక్కనూర్ పోలీసులు అదృశ్యమైనట్లు కేసు నమోదు చేశారు.

బేగమ్ బజార్‌లో 3,83,800 అమెరికన్ వజ్రాలతో బంగారు పూత గణేశుడు (video)

బేగమ్ బజార్‌లో 3,83,800 అమెరికన్ వజ్రాలతో బంగారు పూత గణేశుడు (video)గణేశ చతుర్థి సందర్భంగా హైదరాబాద్‌లోని బేగమ్ బజార్‌లో ఉన్న లిచీ పెర్ల్ సెట్ జ్యువెల్స్ 3,83,800 అమెరికన్ డైమండ్లతో అలంకరించబడిన, 24 క్యారెట్ల బంగారు పూత కలిగిన గణేశ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించారు. ఈ సంస్థ నిర్వహిస్తున్న మూడవ ఏడాది గణేశ ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఈ విగ్రహాన్ని ప్రత్యేకంగా రూపొందించి ప్రతిష్టించినట్లు లిచీ పెర్ల్ సెట్ జ్యువెల్స్ నిర్వాహకుడు ఆధార్ అగర్వాల్ తెలిపారు.

Eesha Rebba : తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బా రిలేషన్ నిజమే అనేలా వినాయకుడి పూజ !

Eesha Rebba : తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బా రిలేషన్ నిజమే అనేలా వినాయకుడి పూజ !డైరెక్టర్ తరుణ్ భాస్కర్, హీరోయిన్ ఈషా రెబ్బా ను ప్రేమిస్తున్నట్లు ఇటీవల పలు కథనాలు వచ్చాయి. ‘ఓం శాంతి శాంతి శాంతి’ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో తరుణ్, ఈషా మధ్య ప్రేమ చిగురించిందనే వార్తలు గతంలోనే వినిపించాయి. అంతేకాదు, ఈషా తనకు కేవలం స్నేహితురాలు మాత్రమే కాదని తరుణ్ గతంలో చెప్పినట్లు సమాచారం.

Rashmika Mandanna : ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మిగా రశ్మిక మందన్న- అల్లు అరవింద్ ప్రకటన

Rashmika Mandanna : ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మిగా రశ్మిక మందన్న- అల్లు అరవింద్ ప్రకటనతన అమృత గాత్రంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా శ్రోతలను దశాబ్దాల పాటు ఉర్రూతలూగించిన సంగీత సామ్రాజ్ఞి, గాయని భారతరత్న ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి జీవిత చరిత్రను సినిమాగా రూపొందించే భారీ ప్రయత్నం ప్రారంభించారు విజనరీ ప్రొడ్యూసర్స్ అల్లు అరవింద్, రాక్ లైన్ వెంకటేష్, బన్నీ వాస్. ఈ ప్రెస్టీజియస్ మూవీలో ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మిగా నేషనల్ క్రష్ రశ్మిక మందన్న నటిస్తున్నారు. టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ గౌతమ్ తిన్ననూరి ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు.

Ramyakrishna :ఒక్క చూపు... ఆ ఫ్రేమ్ అంతా ఆమెదే.. అంటూ మంచు మనోజ్ ప్రశంస

Ramyakrishna :ఒక్క చూపు... ఆ ఫ్రేమ్ అంతా ఆమెదే.. అంటూ మంచు మనోజ్ ప్రశంససీనియర్ నటి రమ్యక్రిష్ణ తో కలిసి నటించడం అంటే తనకు దక్కిన గౌరవంగా భావిస్తున్నానంటూ మంచు మనోజ్ తన మనసులోని మాటను ఆవిష్కరించారు. నేడు ఆమె పుట్టినరోజు సందర్భంగా తన సోషల్ మీడియాలో డేవిడ్ రెడ్డి సినిమాలో ఆమె లుక్ ను విడుదల చేశారు. ఒక్క చూపు... ఆ ఫ్రేమ్ అంతా ఆమెదే అంటూ ఆమె తీక్షమైన లుక్ గురించి వ్యాఖ్యానించారు.

Samantha Ruth Prabhu: శ్రీచక్ర యంత్రంతో సమంత సీమంతం Photos

Samantha Ruth Prabhu: శ్రీచక్ర యంత్రంతో సమంత సీమంతం Photosటాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు తన భర్త రాజ్ నిడిమోరుతో కలిసి జరుపుకున్న సంప్రదాయ సీమంతం వేడుకకు సంబంధించిన ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. కాబోయే తల్లి అయిన సమంత శ్రీ చక్ర యంత్రంతో పవిత్ర కేంద్రంలో కూర్చుని జరుపుకునే ఆచారాన్ని ఆమె వివరంగా వివరించారు. ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలోని వివిధ దశలకు ఆ యంత్రంలోని తొమ్మిది ఆవరణలు ప్రతీకలని ఆమె తన పోస్ట్‌లో పేర్కొన్నారు. ఆ యంత్రం మధ్యలో ఉండే బిందువు సృష్టికి మూలాధారానికి చిహ్నంగా నిలుస్తుంది. సమంత ఈ పురాతన ఆచారాల పట్ల తన గాఢమైన గౌరవాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

Dr. Rajendra Prasad: అందరి కథ. క్లైమాక్స్ సీన్లో ఆర్టిస్టులూ కన్నీరు పెట్టుకున్నారు : డా. రాజేంద్రప్రసాద్

Dr. Rajendra Prasad: అందరి కథ. క్లైమాక్స్ సీన్లో ఆర్టిస్టులూ కన్నీరు పెట్టుకున్నారు : డా. రాజేంద్రప్రసాద్డా. రాజేంద్రప్రసాద్, పృథ్వీరాజ్, కేదార్ శంకర్, మణిచందన, అన్నపూర్ణమ్మ, సన్నీ అఖిల్, విరాట్, సాయి ప్రణీత్, శ్రీలు, ప్రత్యూష, రెహానా ప్రధాన పాత్రల్లో మహేష్ చంద్ర దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘పిఠాపురంలో… అలా మొదలైంది’. ఈ సినిమాని మహేష్ చంద్ర సినిమా టీమ్, ఎవర్ గ్రీన్ ఎపిక్ సినిమా సంయుక్త నిర్మాణంలో దుండిగళ్ళ బాలకృష్ణ, ఆకుల సురేష్ పటేల్, ఎఫ్.ఎం. మురళి (గోదారి కిట్టయ్య) నిర్మించారు. ప్రైమ్ షో ఎంటర్టైన్మెంట్ సెప్టెంబర్ 18న విడుదల చేయనుంది. ఈ క్రమంలో సుమన్ చిత్ర టీజర్‌ను విడుదల చేశారు.