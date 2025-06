భర్తను కాదని మేనల్లుడిని పెళ్లి చేసుకుంది.. కూతురు అతనితోనే వుంటుంది.. (video)

ఈ విషయం కాస్త ఆయుషి భర్త విశాల్ దూబేకు తెలిసింది. ఈ వివాదం కాస్త పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి కోర్టు వరకు వెళ్లింది. విశాల్ దూబే విడాకుల పిటిషన్ కూడా దాఖలు చేశాడు. కానీ విడాకుల ప్రక్రియ పూర్తి కాకముందే ఆయుషి తన ప్రియుడు సచిన్‌ దూబేతో ఇంటి నుండి పారిపోయింది.

అనంతరం ఐదు రోజుల తర్వాత ఇద్దరూ తిరిగి వచ్చి గ్రామంలోని ఓ ఆలయంలో వివాహం చేసుకున్నారు. వివాహం తర్వాత ఆయుషి సంచలన విషయాలు చెప్పింది. తన భర్త తనను వేధించేవాడని చెప్పుకొచ్చింది. తన కుమార్తె తండ్రితోనే ఉంటుందని తెలిపింది.

LUST OVER LOYALTY????



Ayushi, a married woman and mother, left her husband and child after falling for her own nephew Sachin Dubey!



She seduced him, defied all norms, and married him secretly in a village temple. pic.twitter.com/p7iknuh9pj