వర్షపు నీటిలో తెగిపడిన విద్యుత్ తీగ.. బాలుడిని అలా కాపాడిన యువకుడు (video)

చెన్నైలోని అరుంబాక్కం ప్రాంతానికి చెందినవాడు రాబర్ట్. అతని కొడుకు ప్రస్తుతం ఒక ప్రైవేట్ పాఠశాలలో 3వ తరగతి చదువుతున్నాడు. అతనికి కేవలం 9 సంవత్సరాలు. ఎప్పటిలాగే, అతను 16వ తేదీన పాఠశాల ముగించుకుని ఇంటికి తిరిగి వస్తున్నాడు. అతను వెళ్తుండగా, పేరుకుపోయిన వర్షపు నీటిలో తెగిపడిన విద్యుత్ తీగ కనిపించింది. నిలిచిపోయిన నీటి గుండా నడుచుకుంటూ వెళుతుండగా ఆ బాలుడు ఊహించని విధంగా విద్యుత్ షాక్‌కు గురయ్యాడు.

ఆ సమయంలో, ఆ దారిలో వెళ్తున్న కన్నన్ తమిళ్ సెల్వన్ అనే 24 ఏళ్ల యువకుడు, ఆ బాలుడి చేయి పట్టుకుని తన ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి బయటకు తీసుకువచ్చాడు. ఆ సమయంలో, ఆ బాలుడు స్వల్పంగా విద్యుత్ షాక్‌కు గురయ్యాడు. అందుకే కన్నన్ చేయి పట్టుకుని తన ప్రాణాలను కాపాడుకోగలిగాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

#Kannan is the young man who bravely saved a boy who was drowning in the water due to an electric shock. He is the young man who risked his life to save the boy.⛑️



