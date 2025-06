Kerala Rains: కేరళలో భారీ వర్షాలు.. వరదల్లో చిక్కుకున్న ఏనుగు.. ఎలా తప్పించుకుందంటే?

ఆ ఏనుగు మూడు గంటలకు పైగా నీరు నిండిన ప్రదేశాన్ని దాటడానికి ఇబ్బంది పడింది. ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న ఫుటేజ్‌లో ఏనుగు ఒంటరిగా వరదలను ఎదుర్కొంటోంది.

ఈ వీడియోలో ఏనుగు నీటి మధ్యలో నిలబడి సురక్షితంగా బయటకు రావడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. వరదలు వచ్చిన నీటి వనరును దాటి నడవడానికి చిన్న అడుగులు వేసింది. దాని సగం శరీరం వరద నీటిలో మునిగిపోయినప్పటికీ, గంటల తరబడి పోరాటం తర్వాత ఆ జంతువు సురక్షితంగా తప్పించుకోగలిగింది. ఏనుగు ఆపదలో ఉన్నట్లు గుర్తించిన తర్వాత అటవీ అధికారులు పరిస్థితిని పర్యవేక్షించారు.

ఏనుగు కొట్టుకుపోతుందనే భయంతో, వారు నీటి ప్రవాహాన్ని సాధ్యమైనంత వరకు తగ్గించాలని ఆనకట్ట అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ కీలకమైన చర్య ఏనుగు వరదల్లో ఉన్న నది గుండా ప్రయాణించి నది ఒడ్డుకు చేరుకోవడానికి సహాయపడింది.

అధికారులు అఖిల్, రాజేష్ కుమార్ నేతృత్వంలో ఈ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ జరిగిందని ఆన్‌మనోరమా ఇటీవలి నివేదికలో పేర్కొంది. వరదలో చిక్కుకుని ఏనుగు పోరాడే దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు.

#Watch: In a dramatic encounter with nature’s fury, a wild elephant was seen bravely battling the fierce currents of the flooded Chalakudy River on Thursday. The incident, which lasted over three hours, drew concern from local residents and forest officials, who feared the animal… pic.twitter.com/d17ELF4UHC