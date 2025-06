Himachal Pradesh: పార్వతి నదికి వరద ముప్పు.. వీడియో వైరల్

లార్జీ వద్ద కొండచరియల నివారణకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. పార్వతి నది ప్రమాదకర స్థాయిలో ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తుండటంతో పలు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి.

అయితే, ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదని స్థానిక యంత్రాంగం తెలిపింది. ఏడు దశాబ్దాలలో అత్యంత తీవ్రమైన వరదలను చవిచూసిన కులు జిల్లాలోని 126 మెగావాట్ల లార్జీ జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టును గత నెలలోనే దాదాపు రూ. 250 కోట్ల వ్యయంతో ఆధునికీకరించి ప్రారంభించినట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.

180 per cent surplus rain, massive flash floods and erratic landslides have snapped life and livelihood for days in Himachal Pradesh's Mandi - a district worst hit by climate change.



In this thread, I report on the aftermath of the worst floods in Himachal's history. pic.twitter.com/YgEVfG8s2w