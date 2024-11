జంతువులను హింసించడం నేరం అని తెలిసినా కొందరు అటువంటి పనులు చేసి పైశాచిక ఆనందం పొందుతున్నారు. దీపావళి పండుగ సందర్భంగా కొంతమంది యువకులు కుక్కను హింసించారు. కుక్క తోకకి చిచ్చుబుడ్డి కట్టి దానికి నిప్పంటించారు. ముంబయి వీధుల్లో జరిగిన ఈ చర్య, వీడియో సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా షేర్ చేయడంతో దుమారం రేపింది.

ఈ వీడియో ఫుటేజీలో యువకులు కుక్క తోకకి చిచ్చుబుడ్డి కట్టి కాల్చడం, అది పేలడం, భయాందోళనకు గురైన కుక్క భయంతో పారిపోవడం కనిపించింది. ఈ పైశాచిక క్రియలో కుక్కకి గాయాలు అయినట్లు సమాచారం. బాధ కలిగించే ఫుటేజీ చూసిన వీక్షకులు బాధ్యులపై వెంటనే చర్య తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

In a disturbing case of animal abuse, a young man was filmed tying a firecracker to a dog's tail under the pretense of celebrating #Diwali.



The act, which took place on the streets of #Mumbai, has sparked outrage after the video was widely shared on social media.



The footage… pic.twitter.com/rIoCqRKgCq