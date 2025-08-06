ధరాలి పర్వత గ్రామంలో సహాయక చర్యలు.. ఒకరు మృతి 150మంది సేఫ్
వరదలతో అతలాకుతలమైన ధరాలి పర్వత గ్రామం నుండి ఒక మృతదేహాన్ని వెలికితీశారు. ఇంకా 150 మందిని రక్షించారు. వర్షాలు కురుస్తున్నా ఆ గ్రామంలో తప్పిపోయిన వారి కోసం అన్వేషణ తిరిగి ప్రారంభమైంది.మృతదేహాన్ని వెలికితీసిన వ్యక్తి 35 ఏళ్ల ఆకాశ్ పన్వర్గా గుర్తించినట్లు తెలిపింది.
మంగళవారం ఉధృతంగా ప్రవహించిన వరదల్లో ధరాలికి వెళ్లే రహదారులు కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి, అక్కడ డజన్ల కొద్దీ ప్రజలు చిక్కుకున్నారు. అనేక ఇళ్ళు, కార్లు కొట్టుకుపోయాయి. హర్సిల్ను ముంచెత్తిన వరదల్లో సమీప శిబిరానికి చెందిన 11 మంది ఆర్మీ సిబ్బంది కూడా ఉన్నారు.
మంగళవారం మధ్యాహ్నం మేఘాల విస్ఫోటనం తర్వాత పర్యావరణపరంగా పెళుసుగా ఉన్న ప్రాంతంలో సంభవించిన ఈ విపత్తులో నలుగురు మరణించినట్లు నిర్ధారించబడింది. ధరాలిలో కనీసం సగం మంది బురద, శిథిలాలు, నీటి వేగంగా ప్రవహించే బురదలో మునిగిపోయారు. గంగోత్రికి వెళ్లే మార్గంలో ఈ గ్రామం ప్రధాన గమ్యస్థానం. ఇక్కడ గంగా నది ఉద్భవించింది. ఇక్కడ అనేక హోటళ్ళు, హోమ్ స్టేలు ఉన్నాయి.
ఎన్డీఆర్ఎఫ్ డిప్యూటీ ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ (DIG) ఆపరేషన్స్ మొహ్సేన్ షాహెది ప్రకారం, ఫెడరల్ కంటింజెన్సీ ఫోర్స్, మూడు బృందాలు ధరాలికి వెళ్తున్నాయి, కానీ నిరంతర కొండచరియలు విరిగిపడటం వలన రిషికేశ్-ఉత్తరకాశి హైవేను అడ్డుకున్నాయి. కాబట్టి అక్కడికి చేరుకోలేకపోయారు. ధరాలి డెహ్రాడూన్ నుండి దాదాపు 140 కి.మీ దూరంలో ఉంది. సాధారణంగా ఐదు గంటల డ్రైవ్ పడుతుంది.
డెహ్రాడూన్ నుండి రెండు NDRF బృందాలను విమానంలో తరలించాల్సి ఉంది. కానీ ప్రతికూల వాతావరణం కారణంగా వారిని తరలించలేమని షాహెది ఢిల్లీలో విలేకరులకు తెలిపారు. ఆర్మీ, ఐటీబీపీ, రాష్ట్ర SDRF బృందాలు ప్రభావిత ప్రాంతంలో సహాయక చర్యలు చేపడుతున్నాయి.