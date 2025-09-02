Prabhas and Anushka: ప్రభాస్తో కలిసి నటిస్తాను అంటోన్న దేవసేన (video)
తెలుగు సినిమాలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఆన్ స్క్రీన్ జంటలలో ప్రభాస్-అనుష్క శెట్టి ఒకరు. బిల్లా, మిర్చి బాహుబలి సిరీస్ వంటి వారి చిత్రాలను అభిమానులు కలిసి ఆస్వాదించారు. చాలామంది ప్రేక్షకులు ఇప్పటికీ కొత్త చిత్రంలో వారు కలిసి నటించాలని ఆశిస్తున్నారు.
అనుష్క శెట్టి త్వరలో క్రిష్ జాగర్లముడి దర్శకత్వం వహించిన తన తదుపరి చిత్రం ఘాటితో తిరిగి రానుంది. ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 5న విడుదల కానుంది. అనుష్క- క్రిష్ గతంలో వేదం చిత్రంలో కలిసి పనిచేశారు. ఇది సరోజ పాత్ర ద్వారా గుర్తుండిపోతుంది. ఆ పాత్ర ఆమెకు తెలుగు సినిమాలో, ప్రేక్షకులలో ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఇచ్చింది.
ఘాటి విడుదలకు ముందు, అనుష్క బహిరంగంగా కనిపించలేదు కానీ ఫోన్ ద్వారా మీడియాతో మాట్లాడింది. ఆమె మళ్ళీ ప్రభాస్తో కలిసి పనిచేస్తారా అనే ప్రశ్నకు బదులిస్తూ... "నేను అలా ఆశిస్తున్నాను. నేను నిజంగా ప్రభాస్తో కలిసి పనిచేయాలనుకుంటున్నాను. బాహుబలి వంటి సినిమా తర్వాత, అది ప్రత్యేకంగా లేదా భిన్నంగా ఉండాలి. మంచి స్క్రిప్ట్ వచ్చి ప్రభాస్ ఇష్టపడితే, మేము దానిని చేస్తాము." అని తెలిపింది.
ఇప్పటికీ బాహుబలి బృందంతో టచ్లో ఉన్నానని అనుష్క చెప్పింది. ఆమె దశాబ్ద వార్షికోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొనలేకపోయింది కానీ త్వరలో విడుదల కానున్న ఆ చిత్రం కోసం డాక్యుమెంటరీ షూట్లో పాల్గొంది. అక్టోబర్ 31న విడుదల కానున్న బాహుబలి సిరీస్ రీకట్ వెర్షన్ బాహుబలి: ది ఎపిక్ను కూడా ఆమె చూడాలని యోచిస్తోంది.
తన పని గురించి అనుష్క మాట్లాడుతూ, భవిష్యత్తులో మరిన్ని సినిమాలు చేస్తానని చెప్పింది. ఘాటితో పాటు, ఆమె మలయాళంలో రోజిన్ థామస్ దర్శకత్వం వహించిన ఫాంటసీ థ్రిల్లర్ కథనార్: ది వైల్డ్ సోర్సెరర్ అనే సినిమా కూడా చేస్తోంది. అభిమానులు ఆమెను కొత్త పాత్రల్లో చూడటానికి ఎదురు చూడవచ్చు. చాలామంది ఇప్పటికీ ప్రభాస్తో మరో సినిమా కోసం ఆశిస్తున్నారు.