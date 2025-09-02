మంగళవారం, 2 సెప్టెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 2 సెప్టెంబరు 2025 (14:37 IST)

Prabhas and Anushka: ప్రభాస్‌తో కలిసి నటిస్తాను అంటోన్న దేవసేన (video)

తెలుగు సినిమాలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఆన్ స్క్రీన్ జంటలలో ప్రభాస్-అనుష్క శెట్టి ఒకరు. బిల్లా, మిర్చి బాహుబలి సిరీస్ వంటి వారి చిత్రాలను అభిమానులు కలిసి ఆస్వాదించారు. చాలామంది ప్రేక్షకులు ఇప్పటికీ కొత్త చిత్రంలో వారు కలిసి నటించాలని ఆశిస్తున్నారు. 
 
అనుష్క శెట్టి త్వరలో క్రిష్ జాగర్లముడి దర్శకత్వం వహించిన తన తదుపరి చిత్రం ఘాటితో తిరిగి రానుంది. ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 5న విడుదల కానుంది. అనుష్క- క్రిష్ గతంలో వేదం చిత్రంలో కలిసి పనిచేశారు. ఇది సరోజ పాత్ర ద్వారా గుర్తుండిపోతుంది. ఆ పాత్ర ఆమెకు తెలుగు సినిమాలో, ప్రేక్షకులలో ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఇచ్చింది.
 
ఘాటి విడుదలకు ముందు, అనుష్క బహిరంగంగా కనిపించలేదు కానీ ఫోన్ ద్వారా మీడియాతో మాట్లాడింది. ఆమె మళ్ళీ ప్రభాస్‌తో కలిసి పనిచేస్తారా అనే ప్రశ్నకు బదులిస్తూ... "నేను అలా ఆశిస్తున్నాను. నేను నిజంగా ప్రభాస్‌తో కలిసి పనిచేయాలనుకుంటున్నాను. బాహుబలి వంటి సినిమా తర్వాత, అది ప్రత్యేకంగా లేదా భిన్నంగా ఉండాలి. మంచి స్క్రిప్ట్ వచ్చి ప్రభాస్ ఇష్టపడితే, మేము దానిని చేస్తాము." అని తెలిపింది. 
 
ఇప్పటికీ బాహుబలి బృందంతో టచ్‌లో ఉన్నానని అనుష్క చెప్పింది. ఆమె దశాబ్ద వార్షికోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొనలేకపోయింది కానీ త్వరలో విడుదల కానున్న ఆ చిత్రం కోసం డాక్యుమెంటరీ షూట్‌లో పాల్గొంది. అక్టోబర్ 31న విడుదల కానున్న బాహుబలి సిరీస్ రీకట్ వెర్షన్ బాహుబలి: ది ఎపిక్‌ను కూడా ఆమె చూడాలని యోచిస్తోంది.
 
తన పని గురించి అనుష్క మాట్లాడుతూ, భవిష్యత్తులో మరిన్ని సినిమాలు చేస్తానని చెప్పింది. ఘాటితో పాటు, ఆమె మలయాళంలో రోజిన్ థామస్ దర్శకత్వం వహించిన ఫాంటసీ థ్రిల్లర్ కథనార్: ది వైల్డ్ సోర్సెరర్ అనే సినిమా కూడా చేస్తోంది. అభిమానులు ఆమెను కొత్త పాత్రల్లో చూడటానికి ఎదురు చూడవచ్చు. చాలామంది ఇప్పటికీ ప్రభాస్‌తో మరో సినిమా కోసం ఆశిస్తున్నారు.

థ్యాంక్యూ చిన్నన్నయ్యా.. మీరిచ్చిన పుస్తకమే రాజకీయ చైతన్యం కలిగించింది : పవన్

థ్యాంక్యూ చిన్నన్నయ్యా.. మీరిచ్చిన పుస్తకమే రాజకీయ చైతన్యం కలిగించింది : పవన్నానీ పాల్కివాలా గారు రచించిన We The Nation అనే పుస్తకం తనలో రాజకీయ చైతన్యాన్ని కలిగించడానికి ప్రేరణగా నిలిచిందని ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, సినీ హీరో, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. ఆయన తన పుట్టిన రోజు వేడుకలను మంగళవారం జరుపుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా తనకు బర్త్ డే విషెస్ చెప్పిన తన చిన్న అన్నయ్య నాగబాబు, పెద్ద అన్నయ్య చిరంజీవిలకు ఆయన ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

Onam Dance: కేరళలో ఓనం సంబరాల్లో డ్యాన్స్ చేస్తూ కుప్పకూలి వ్యక్తి మృతి (video)

Onam Dance: కేరళలో ఓనం సంబరాల్లో డ్యాన్స్ చేస్తూ కుప్పకూలి వ్యక్తి మృతి (video)కేరళలో ఓనం సంబరాల్లో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. కేరళ శాసనసభలో అసిస్టెంట్ లైబ్రేరియన్‌గా పనిచేస్తున్న జునైస్ గుండెపోటుతో ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. రాష్ట్ర శాసనసభ నిర్వహించిన వేడుకల్లో భాగంగా వేదికపై డ్యాన్స్ చేస్తూ 45 ఏళ్ల వ్యక్తి జునైస్ అకస్మాత్తుగా కుప్పకూలి ప్రాణాలు విడిచారు. ఈ ఘటన అక్కడున్న వారిని తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది.

ఓనం వేడుకల్లో విషాదం.. డ్యాన్స్ చేస్తూ కుప్పకూలి మృతి చెందిన ఉద్యోగి

ఓనం వేడుకల్లో విషాదం.. డ్యాన్స్ చేస్తూ కుప్పకూలి మృతి చెందిన ఉద్యోగికేరళ రాష్ట్రంలో ఇటీవల ఓనం వేడుకలు జరిగాయి. ఈ వేడుకల్లో భాగంగా ఆ రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో ఓనం సెలెబ్రేషన్స్‌ను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఇందులో 45 యేళ్ల ఉద్యోగి వేదికపై డ్యాన్స్ చేస్తూ వేదికపై కుప్పకూలి తుదిశ్వాస విడిచాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - ఉత్తర కోస్తా జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన

వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - ఉత్తర కోస్తా జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచనఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి వాతావరణ శాఖ కీలక హెచ్చరిక చేసింది. వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడివున్న అల్పపీడనం, బుధవారానికి మరింతగా బలపడి భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. ముఖ్యంగా, ఉత్తర కోస్తా జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. అందువల్ల ప్రజలతో పాటు జాలర్లు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.

కుమార్తెపై బహిష్కరణ వేటు వేసిన తండ్రి కేసీఆర్

కుమార్తెపై బహిష్కరణ వేటు వేసిన తండ్రి కేసీఆర్భారత రాష్ట్ర సమితి అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పార్టీ క్రమశిక్షణను ఉల్లంఘించిన తన కుమార్తె, ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవితను పార్టీ నుంచి బహిష్కరించారు. ఈ మేరకు మంగళవారం సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఎమ్మెల్సీ కవితను పార్టీ నుంచి బహిష్కరిస్తున్నట్టు భారత రాష్ట్ర సమితి ప్రకటించింది. మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు, మాజీ ఎంపీ సంతోష్ కుమార్‌లను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఆమె తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు నేపథ్యంలో భారత రాష్ట్ర సమితి ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నిర్ణయం ఆ పార్టీ నేతల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

జాతీయ దగ్గు దినోత్సవం: డాక్టర్ రెడ్డీస్ సహకారంతో భారతదేశంలో దగ్గుపై అవగాహన

జాతీయ దగ్గు దినోత్సవం: డాక్టర్ రెడ్డీస్ సహకారంతో భారతదేశంలో దగ్గుపై అవగాహనకన్సల్టెంట్ ఫిజీషియన్ల యొక్క ప్రొఫెషనల్ బాడీ అయిన అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఫిజీషియన్స్ ఆఫ్ ఇండియా, మహారాష్ట్ర స్టేట్ చాప్టర్ (ఏపీఐ ఎంఎస్సీ), గ్లోబల్ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ అయిన డాక్టర్ రెడ్డీస్ లేబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ సహకారంతో ఆగస్టు 29ను జాతీయ దగ్గు దినోత్సవంగా ప్రకటించింది. దగ్గుపై దేశ వ్యాప్తంగా అవగాహన సృష్టించడం, రోగులు- ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులలో ఙ్ఞానం పెంచడం, రుజువుతో కూడిన రోగ నిర్ధారణ, చికిత్సా పద్ధతులను ప్రోత్సహించడం ఈ మొదటి ప్రయత్నం యొక్క లక్ష్యం.

ఆరోగ్యకరమైన జీర్ణవ్యవస్థ కోసం బాదం తినండి

ఆరోగ్యకరమైన జీర్ణవ్యవస్థ కోసం బాదం తినండిప్రతిరోజూ బాదం తినడం ఆరోగ్యకరమైన జీర్ణవ్యవస్థకు మద్దతు ఇవ్వడంలో సహాయపడగలదని రెండు కొత్త సమగ్ర పరిశోధన పత్రాలు ప్రదర్శిస్తున్నాయి. బాదం పప్పులు సంభావ్య ప్రీబయోటిక్స్‌గా పనిచేస్తాయి, ఇది ప్రయోజనకరమైన గట్ బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలను ప్రోత్సహించే, ఆరోగ్యకరమైన గట్ మైక్రోబయోమ్‌కు మద్దతు ఇచ్చే ఒక ఆహార వనరు. బాదం తినడం బ్యూటిరేట్ ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది, ఇది జీర్ణ, గుండె ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనం చేకూర్చే ఒక షార్ట్-చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్. గట్, గుండెను కలిపే ఒక మార్గమైన గట్-హార్ట్ యాక్సిస్‌లో బాదం ఒక పాత్ర పోషించవచ్చు.

పేషెంట్-సెంట్రిక్ ఇమేజింగ్‌లో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురానున్న శామ్‌సంగ్ ఇండియా

పేషెంట్-సెంట్రిక్ ఇమేజింగ్‌లో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురానున్న శామ్‌సంగ్ ఇండియాశామ్‌సంగ్, భారతదేశపు అతిపెద్ద వినియోగదారుల ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్, తన అనుబంధ సంస్థ శామ్‌సంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ద్వారా, న్యూరోలాజికా సహకారంతో, భారతదేశంలో తదుపరి తరం మొబైల్ సిటి ఉత్పత్తి పోర్ట్‌ఫోలియోను ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. శామ్‌సంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్, ఆధునిక మెడికల్ ఇమేజింగ్ టెక్నాలజీలలో ప్రపంచ నాయకుడిగా, డయాగ్నొస్టిక్ మరియు ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజీని మార్చడానికి ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఈ తదుపరి తరం వ్యవస్థలను అందిస్తుంది. ఇవి మొబిలిటీ, AI-సహాయక సామర్థ్యం, రోగి-మొదటి రూపకల్పనను మిళితం చేస్తూ, ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రదాతలకు ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా నాణ్యమైన సేవను అందించడానికి సాధికారత కల్పిస్తాయి.

మతిమరుపు సమస్యను వదిలించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి?

మతిమరుపు సమస్యను వదిలించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి?మతిమరుపు తగ్గించుకోవడానికి లేదా మెదడు చురుగ్గా పని చేయడానికి ఇక్కడ కొన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే జీవనశైలిలో మార్పులు చేసుకోవడం, రోజూ క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల మెదడుకు రక్త ప్రసరణ మెరుగవుతుంది, ఇది జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడానికి సహాయపడుతుంది. నడక, జాగింగ్, సైక్లింగ్ వంటివి చాలా మంచివి. ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్(చేపలు, అవిసె గింజలు), యాంటీఆక్సిడెంట్లు (పండ్లు, కూరగాయలు) ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల మెదడు ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. రోజుకు కనీసం 7-8 గంటలు నిద్రపోవడం చాలా ముఖ్యం. నిద్ర సరిగా లేకపోతే జ్ఞాపకశక్తి బలహీనపడుతుంది.

డయాబెటిస్ వున్నవారిలో చాలామందికి కిడ్నీలు పాడైపోవడానికి కారణాలు ఏమిటి?

డయాబెటిస్ వున్నవారిలో చాలామందికి కిడ్నీలు పాడైపోవడానికి కారణాలు ఏమిటి?షుగర్ వ్యాధి (డయాబెటిస్) ఉన్నప్పుడు కిడ్నీలు పాడైపోవడానికి కొన్ని కారణాలున్నాయి. ముఖ్యంగా డయాబెటిస్ వల్ల రక్తంలో చక్కెర (గ్లూకోజ్) స్థాయిలు ఎక్కువ అవుతాయి. ఈ గ్లూకోజ్ రక్తనాళాల గోడలకు అతుక్కుని, వాటిని గట్టిపరుస్తుంది. దీంతో రక్తనాళాలు పాడైపోతాయి. కిడ్నీలలోని చిన్న రక్తనాళాలు కూడా ఈ విధంగా దెబ్బతింటాయి, తద్వారా వాటి సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది. అధిక రక్తపోటు కారణంగా కిడ్నీలలోని గ్లోమెరులై (రక్తనాళాల గుంపు) మొదట్లో సాధారణం కంటే ఎక్కువ పని చేస్తాయి. దీనిని హైపర్ ఫిల్ట్రేషన్ అంటారు. ఈ అధిక పనితీరు కారణంగా, కిడ్నీలు క్రమంగా అలసిపోయి, వాటి పనితీరును కోల్పోతాయి.
